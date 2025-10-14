Разделы

Павел Лакосников назначен техническим директором RWB Media

RWB Media объявляет о назначении Павла Лакосникова на позицию технического директора (CTO). На этой должности он будет отвечать за формирование и реализацию технической стратегии компании. Об этом CNews сообщили представители RWB Media.

Павел Лакосников — специалист с 17-летним опытом в индустрии. Его карьера началась с позиции в технической поддержке, а последние девять лет он посвятил работе над архитектурой и надежностью платформ в компании «Авито». Под его руководством был осуществлен переход от монолитной архитектуры к микросервисной. Эта работа обеспечила технологическую возможность для 10-кратного роста бизнеса и 15-кратного увеличения нагрузки, а также позволила сократить ежегодные финансовые потери от инцидентов.

Параллельно с основной работой Павел активно участвует в развитии профессионального сообщества и является одним из отраслевых экспертов в области построения надежной и отказоустойчивой архитектуры.

В RWB Media Павел сосредоточится на выстраивании целевой технологической архитектуры, оптимизации процессов разработки и внедрении критериев качества. Его ключевой задачей станет обеспечение полной согласованности между продуктом и командами, которые отвечают за реализацию.

