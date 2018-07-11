Как можно использовать редактирование генома в лечении людей?

Один из немногих случаев, когда редактирование генома может быть оправдано, — это ситуация, при которой семейная пара генетически не способна родить здорового ребёнка, когда у обоих потенциальных родителей все четыре аллеля поломаны. Такая семейная картина встречается лишь для одного заболевания — наследственной тугоухости. В этом случае современные технологии позволяют исправить мутацию на стадии самой первой клетки будущего ребёнка (зиготы), и ребёнок будет слышать.

Стоит ли бояться «генетических монстров»?

Опасения о создании «монстров» или «новых хищников» чаще питаются поп-культурой, чем реальностью. Современная генная инженерия куда безопаснее методов 50-летней давности, когда растения и животные подвергались радиационному мутагенезу, вызывавшему случайные и непредсказуемые изменения. Более того, доказано, что генно-модифицированные культуры нередко безопаснее «натуральных», поскольку требуют меньше агрессивной химии при выращивании.