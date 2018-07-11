Разделы

Здравоохранение Биотехнология CRISPR clustered regularly interspaced short palindromic repeats Генная инженерия ГМО Генетически модифицированный организм


Как можно использовать редактирование генома в лечении людей?
Один из немногих случаев, когда редактирование генома может быть оправдано, — это ситуация, при которой семейная пара генетически не способна родить здорового ребёнка, когда у обоих потенциальных родителей все четыре аллеля поломаны. Такая семейная картина встречается лишь для одного заболевания — наследственной тугоухости. В этом случае современные технологии позволяют исправить мутацию на стадии самой первой клетки будущего ребёнка (зиготы), и ребёнок будет слышать.

Стоит ли бояться «генетических монстров»?
Опасения о создании «монстров» или «новых хищников» чаще питаются поп-культурой, чем реальностью. Современная генная инженерия куда безопаснее методов 50-летней давности, когда растения и животные подвергались радиационному мутагенезу, вызывавшему случайные и непредсказуемые изменения. Более того, доказано, что генно-модифицированные культуры нередко безопаснее «натуральных», поскольку требуют меньше агрессивной химии при выращивании.

 

 

11.07.2018 Ученые нашли главную причину ненадежности генной терапии CRISPR

т эффективность процедуры.   Открытие ученых позволяет выбрать наиболее эффективные пути применения CRISPR-Cas9  Генное редактирование CRISPR позволяет ученым вырезать нежелательные гены
20.06.2018 Генная терапия может эффективно лечить травмы спинного мозга

ю для регенерации поврежденной ткани в спинном мозге. После травматического повреждения позвоночника формируется рубцовая ткань, которая препятствуют образованию новых связей между нервными клетками. Генная терапия провоцирует фермент хондроитиназа, разрушающий рубцовую ткань и способствующий восстановлению нервных сетей. Активность восстановленных нервных путей Исследователи провели генную
22.05.2018 Редактирование генов превзошло возможности селекционеров

Международная группа ученых с помощью генетического редактирования CRISPR-Cas9 получила разновидность риса, урожайность которого на 25-31% выше, чем у изначальн
02.04.2018 Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR

Генная терапия CRISPR может быть эффективна для лечения наследственных генетических заболеваний. Но на данно
04.03.2018 Ученые могут расширить сферу применения редактирования генов CRISPR-Cas9

Технология редактирования генов CRISPR-Cas9 может быть доступна и при внесении изменений в РНК. Дополнительный потенциал техн
11.12.2017 Новый метод CRISPR: эффективное лечение без удаления генов

ли из Института Солка (США) сообщили о модифицированном методе использования генного редактирования CRISPR/Cas9. Новый метод предполагает изменять активность, связанных с заболеванием генов, а

27.11.2017 Ученые повысили точность CRISPR в десять раз

Инновационный метод редактирования генов повышает точность технологии CRISPR в десять раз. Разработка ученых Висконсинского университета в Мэдисоне (США) позволит с более высокой вероятностью исправлять дефектные участки ДНК и избавлять от генетических заболевани
08.08.2017 Ученые удалили ген, вызывающий распространенную болезнь сердца

Ученые в Орегонском университете науки и здоровья (США) впервые с помощью технологии CRISPR «вырезали» из человеческого эмбриона фрагмент ДНК, провоцирующий развитие генетической сердечной болезни – гипертрофической кардиомиопатии. Однако исследователи спешат предупредить: о со
26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака

Китае больницы West China Hospital надеются с помощью инструмента редактирования ДНК под названием CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по н
19.01.2016 Настольный набор для редактирования генов

ог Джосайя Зайнер предлагает новый подход к популяризации самой передовой части биологической науки Инструмент CRISPR для редактирования генома был изобретен три года назад и является простым,

21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов

олезни еще до их рождения.Для генной модификации будет использоваться методика редактирования генов CRISPR/Cas9. Это новая технология, которая уже стала популярной благодаря высокой точности и

16.10.2013 ГМО-табак перспективен для медицины и энергетики

зможном применении для производства биоэтанола. В ходе эксперимента также было замечено, что листья ГМО-табака содержат на 500% больше сахаров. Эти сахара в дальнейшем могут быть превращены в б
09.10.2013 ГМ-кукуруза безопаснее натуральной?

Bt-кукурузы. Но новое исследование, опубликованное в журнале Economic Entomology, предполагает, что Bt-кукуруза безопаснее для окружающей среды, поскольку требует использования меньшего количес
31.01.2013 Генетически модифицированные голодные мыши живут дольше

ния жизни. В ходе экспериментов обнаружилось, что ограниченные в питании трансгенные TgTERT-мыши живут дольше, чем их обычные сверстники: на 20-50% в зависимости от возраста, в котором была проведена генная терапия. Кроме того, у трансгенных мышей было меньше патологий, связанных со старением. В частности, они теряли меньше костной массы и реже встречались нарушения чувствительности к инсул
16.05.2012 Генная терапия сделает людей суперспортсменами

Специалисты Международного центра генной инженерии и биотехнологии смогли «обмануть природу» и повысить физические возможности подопытных мышей. Другими словами, ученые создали «суперспортсменов» в 3 раза

22.11.2002 России нужны генетически модифицированные продукты

не, Индии, ЮАР, Бразилии. В Соединенных Штатах 70% кукурузы представлено генетически измененными сортами, а Европа широко использует соевый шрот также трансгенного происхождения для откорма животных. Генная инженерия признана в мире как наиболее быстро развивающийся сектор высоких технологий. Однако Россия пока испытывает потери от недоиспользования на практике потенциала данной отрасли нау
19.11.2002 Генетически модифицированные продукты: есть или не есть?

отребители самостоятельно делали свой выбор. Однако во многих случаях, например, когда соя используется при производстве мясных полуфабрикатов, производители не сообщают об этом покупателям. При этом генная инженерия неуклонно завоевывает мир. По данным исследования, проведенного Международным Институтом Исследований Продовольственной Политики, в большинстве регионов мира, в том числе и в З
