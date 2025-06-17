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ЦПИИ АНО Центр поддержки инжиниринга и инноваций
УПОМИНАНИЯ
ЦПИИ АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
|Beorg - Биорг 118 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|Белоусов Андрей 142 2
|Майоров Андрей 12 1
|Дворниченко Павел 2 1
|Колесников Максим 25 1
|Тихонов Рустам 6 1
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