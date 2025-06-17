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ЦПИИ АНО Центр поддержки инжиниринга и инноваций

ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры 2
10.11.2023 «Сколково» стал одним из доверенных центров экспертизы Минэкономразвития 2
24.11.2022 Новые 10 технологических компаний получат более 1 млрд рублей на «доращивание» бизнеса 1
27.10.2022 Еще четыре компании получат 623 млн руб. на «доращивание» бизнеса 1
12.10.2022 «Россети» и ЦПИИ будут работать над «доращиванием» технологических компаний 1
13.05.2022 Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ЦПИИ АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Beorg - Биорг 118 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 614 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
Рапид Био 102 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 277 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4297 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5901 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 587 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1257 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1383 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 1
Белоусов Андрей 142 2
Майоров Андрей 12 1
Дворниченко Павел 2 1
Колесников Максим 25 1
Тихонов Рустам 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1283 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7763 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3033 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 888 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5124 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 3
Энергетика - Energy - Energetically 5261 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1640 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 243 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 105 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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