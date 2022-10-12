«Россети» и ЦПИИ будут работать над «доращиванием» технологических компаний

«Россети» и «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» (ЦПИИ) заключили соглашение о взаимодействии, предусматривающее создание инструментов доработки импортозамещающей продукции под нужды крупных заказчиков, сообщили CNews представители «Россетей». Документ подписали первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор ЦПИИ Павел Дворниченко.

Соглашение предусматривает участие «Россети» в оценке потребности электросетевого комплекса в инновационных высокотехнологичных решениях российского бизнеса, согласовании технических требований к отобранным проектам и мониторинге отобранного продукта на каждом этапе его создания.

Грантовая программа «доращивания» технологических компаний реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной программы России «Экономическое развитие и инновационная экономика». Она предполагает предоставление субсидии размере от 25 до 250 млн руб. на разработку или доработку инновационной высокотехнологичной продукции и ее последующее внедрение в крупных компаниях. Оператором программы выступает ЦПИИ.

«Развитие производства отечественного энергетического оборудования, сервисного обслуживания, расширение доступа к прикладным инновационным разработкам – это основополагающие факторы для решения производственных задач электросетевого комплекса. Внедрение адресных инструментов финансирования для предприятий будет способствовать успешной работе в этом направлении», – отметил Андрей Майоров.

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«На сегодняшний день грантовая программа реально помогает российским поставщикам выйти на новые рынки сбыта и создать востребованный продукт под будущий заказ ПАО "Россети", в первую очередь, в рамках замены иностранных решений», – сказал Павел Дворниченко.