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Дворниченко Павел


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры 1
12.10.2022 «Россети» и ЦПИИ будут работать над «доращиванием» технологических компаний 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дворниченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 277 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 614 1
ЦПИИ АНО - Центр поддержки инжиниринга и инноваций 6 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
Майоров Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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