Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дворниченко Павел
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|«ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры 1
|12.10.2022
|«Россети» и ЦПИИ будут работать над «доращиванием» технологических компаний 1
Дворниченко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
|Майоров Андрей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.