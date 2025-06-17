ПиЭлСи Технолоджи PLC Technology

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматизации, управления и связи для энергетики, промышленности и инфраструктурных объектов. Производственные площади компании расположены в Москве, где серийно выпускается более 200 типов изделий под торговой маркой TOPAZ, среди которых свободно программируемые контроллеры с операционной системой TOPAZ Linux, модули ввода/вывода, устройства сбора и передачи данных (УСПД), сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы) и устройства телемеханики, измерительные преобразователи и оптические системы мониторинга температуры и частичных разрядов, приборы и системы контроля качества электрической энергии (ПКЭ), регистраторы аварийных событий и процессов (РАС), терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 646 480 614 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 8, упоминаний - 8