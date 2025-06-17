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ПиЭлСи Технолоджи PLC Technology
ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматизации, управления и связи для энергетики, промышленности и инфраструктурных объектов.
Производственные площади компании расположены в Москве, где серийно выпускается более 200 типов изделий под торговой маркой TOPAZ, среди которых свободно программируемые контроллеры с операционной системой TOPAZ Linux, модули ввода/вывода, устройства сбора и передачи данных (УСПД), сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы) и устройства телемеханики, измерительные преобразователи и оптические системы мониторинга температуры и частичных разрядов, приборы и системы контроля качества электрической энергии (ПКЭ), регистраторы аварийных событий и процессов (РАС), терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 646 480 614 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ПиЭлСи Технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149805 8
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 2
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Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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