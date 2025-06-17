Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177050
ИКТ 13778
Организации 10722
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25796
Персоны 75882
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

ПиЭлСи Технолоджи PLC Technology

ПиЭлСи Технолоджи - PLC Technology

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» – российское предприятие, специализирующееся на разработке и производстве систем автоматизации, управления и связи для энергетики, промышленности и инфраструктурных объектов.

Производственные площади компании расположены в Москве, где серийно выпускается более 200 типов изделий под торговой маркой TOPAZ, среди которых свободно программируемые контроллеры с операционной системой TOPAZ Linux, модули ввода/вывода, устройства сбора и передачи данных (УСПД), сетевое оборудование (коммутаторы и маршрутизаторы) и устройства телемеханики, измерительные преобразователи и оптические системы мониторинга температуры и частичных разрядов,  приборы и системы контроля качества электрической энергии (ПКЭ), регистраторы аварийных событий и процессов (РАС), терминалы релейной  защиты и автоматики (РЗА).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 646 480 614 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 646 480 614 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 646 480 614 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «ПиЭлСи Технолоджи» представила сетевой управляемый коммутатор Topaz SW для критической информационной инфраструктуры 1
22.04.2025 Связь-2025 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.03.2023 Начался прием заявок на конкурс отраслевых проектов «Импортозамещение в сфере телекоммуникаций» 1
01.12.2022 Десять технологических стартапов стали победителями X конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв-2022» 1
30.04.2010 В центре Санкт-Петербурга будет построена интеллектуальная сеть 1
30.04.2010 Центр Санкт-Петербурга покроет интеллектуальная сеть 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ПиЭлСи Технолоджи и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 2
Прософт-Системы 15 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Комрунет 2 1
Тайле - Tayle 8 1
LLACOT - Новые технологии связи 1 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Антарес 33 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 49 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 277 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 3
Россети Ленэнерго 1700 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - МЭС Юга 44 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 614 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2248 3
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 169 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12380 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8919 2
IEEE PLC - Power Line Communication - HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Технология передачи данных по цепям питания 24 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2257 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 439 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2968 1
Прецизионное оборудование - Precision equipment 57 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 419 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2258 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4189 1
Перцовский Олег 5 1
Ляпунов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9221 3
Энергетика - Energy - Energetically 5263 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3568 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1955 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
Государственный Русский музей 48 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще