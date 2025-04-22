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Фибо-Телеком
ФИБО-ТЕЛЕКОМ – российский поставщик и производитель телеком оборудования. Компания была основана в 2017 году. Компания оказывает услуги:
- Поставки телеком оборудования
- Обеспечение совместимости трансиверов со всеми известными брендами
- Расчет проектов оптического уплотнения (CWDM/DWDM) от малой до большой дальности
- Производство оптических патч-кордов и модулей AOC необходимой длины
|22.04.2025
|Связь-2025 1
|16.07.2024
|«Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» 1
|23.04.2024
|Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
|09.04.2024
|С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
|27.03.2024
|Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
|11.04.2023
|Российской недели высоких технологий – 2023 1
Фибо-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 4
|МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
|ЛентаМет 1 1
|Элинс НТЦ 8 1
|Международная академия связи - МАС 41 4
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 2
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 257 1
|Орловский Виктор 385 2
|Андриевский Сергей 17 1
|Деменков Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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