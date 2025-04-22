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Фибо-Телеком

ФИБО-ТЕЛЕКОМ – российский поставщик и производитель телеком оборудования. Компания была основана в 2017 году. Компания оказывает услуги:

  • Поставки телеком оборудования
  • Обеспечение совместимости трансиверов со всеми известными брендами
  • Расчет проектов оптического уплотнения (CWDM/DWDM) от малой до большой дальности
  • Производство оптических патч-кордов и модулей AOC необходимой длины

22.04.2025 Связь-2025 1
16.07.2024 «Инферит Облако» развивает высокопроизводительную инфраструктуру совместно с «Фибо-Телеком» 1
23.04.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 2
27.03.2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Фибо-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Телеком 9 4
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 33 4
Супертел 16 4
Элтекс Коммуникации 19 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 3
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 3
Сател 135 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 113 3
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Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Softline - Софтлайн 2887 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
НАГ - NAG 17 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 46 1
Неорос - Neoros 10 1
Микроволновая Электроника 3 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 11 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 35 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 54 1
Сим Телеком - Sim Telecom 5 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 45 1
ITCódigo SURL 1 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 52 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 4
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 8 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 414 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
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