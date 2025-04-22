Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Базис ТелеКом


22.04.2025 Связь-2025 1
02.11.2010 Павел Рыбальский назначен директором департамента управления закупками «Ростелекома» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Базис ТелеКом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9813 1
VessoLink - ВессоЛинк - ВессоТел Eдиная пейджинговая 11 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 52 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 774 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 1
Рыбальский Павел 1 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще