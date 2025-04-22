Получите все материалы CNews по ключевому слову
CCPIT China Council for the Promotion of International Trade Китайский совет по содействию международной торговле
CCPIT и организации, системы, технологии, персоны:
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 5
|МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
|ЛентаМет 1 1
|Элинс НТЦ 8 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
|Международная академия связи - МАС 41 2
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.