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CCPIT China Council for the Promotion of International Trade Китайский совет по содействию международной торговле



22.04.2025 Связь-2025 1
14.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
01.04.2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025» 1
09.04.2024 С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

CCPIT и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Телеком 11 5
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 5
Фибо-Телеком 8 5
Супертел 18 5
Элтекс Коммуникации 21 5
Сател 149 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 92 4
НАГ - NAG 19 4
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 118 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 47 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 4
Неорос - Neoros 12 4
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 4
ФЛАТ - FLAT 23 4
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 40 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 311 3
Т8 НТЦ 93 3
Trialink - Триалинк ГК 11 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 3
Базис ТелеКом 4 3
Информтехника ГК 34 3
IPmatika - АйПиМатика 24 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 18 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
RTCloud - РТКлауд 5 1
Микроволновая Электроника 3 1
Сим Телеком - Sim Telecom 5 1
Салаватстекло - Уфанет 17 1
UCLSWIFT - ILSINTECH 3 1
ITCódigo SURL 1 1
InfoTeCS - СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 5
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
ЛентаМет 1 1
Элинс НТЦ 8 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 262 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 233 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
Международная академия связи - МАС 41 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1817 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1824 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1712 4
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 246 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 469 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10251 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3801 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1779 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2871 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2235 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4169 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 685 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 4
Европа Восточная 3109 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 4
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 64 4
Казахстан - Республика 5624 1
Южная Корея - Республика 6720 1
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Кипр - Республика 569 1
Куба - Республика 369 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 473 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1118 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 125 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 3
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