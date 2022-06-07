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Индексная книга CNews*
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Сетевое и коммуникационное оборудование телекоммуникационное оборудование маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель

Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель


07.06.2022 OCS предложила ИТ-каналу сетевое оборудование китайского производителя Maipu
02.11.2016 Сетевое оборудование Brocade помогает «Облакотеке» развивать облачные сервисы
22.12.2011 «Акадо» установит сетевое оборудование на $2 млн для увеличения ресурсов сети
12.02.2008 ФСО России потребовалось сетевое оборудование
08.02.2008 «Яндекс» установил сетевое оборудование в Европе
17.05.2001 Hewlett-Packard представила новое сетевое оборудование и программное обеспечение
17.08.2000 Lucent поставит Sprint сетевое оборудование на сумму $200 млн.
10.11.1999 Intel и Nortel планируют создавать сетевое оборудование на базе архитектуры IX Architecture

Публикаций - 704, упоминаний - 704

Сетевое и коммуникационное оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4873 120
Microsoft Corporation 23493 68
HP Inc. 5518 57
Dell EMC 4914 54
Intel Corporation 11668 51
IBM - International Business Machines Corp 9193 47
VMware 2132 44
Huawei 3502 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 41
Oracle Corporation 6303 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9435 30
Google LLC 10937 25
Apple Inc 11188 24
Yandex - Яндекс 5670 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8043 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 20
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 20
Dell Technologies - Dell Computer 2013 19
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 17
АйТи 1283 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 16
Siemens AG - Siemens Group 2542 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4155 16
1С-ИжТиСи 6319 16
Lenovo Motorola 3503 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 15
SAP SE 4881 15
Крок - Croc 1706 14
Amazon Inc - Amazon.com 2801 14
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 348 14
HP 3Com 677 13
Softline - Софтлайн 2080 13
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 565 13
AMD - Advanced Micro Devices 3862 13
Точка 3797 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 9
РЖД - Российские железные дороги 1621 9
Газпром ПАО 1151 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 6
Альфа-Банк 1597 5
X5 Group 815 5
Почта России ПАО 1989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 4
HeadHunter Group - HH Group 289 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2381 4
UPS 179 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2516 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 338 4
Северсталь ПАО - Severstal 367 4
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 124 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
Tesla Motors 338 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 352 3
X5 Group - Перекрёсток 453 3
Газпром нефть 498 3
Ростех - Вертолеты России 156 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
LinkedIn 582 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 354 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 2
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 211 2
Рольф 67 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 189 2
SoftBank Group 247 2
Алроса АК 135 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 125 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
Visa International 1872 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 15
Президент Российской Федерации 3713 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2849 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2507 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 8
Правительство Москвы 1991 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 601 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 5
Судебная власть - Judicial power 2093 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 5
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1038 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 282 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Верховный суд Российской Федерации 779 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 280 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
ONF - Open Networking Foundation 25 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
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