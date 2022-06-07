Индексная книга CNews*
Сетевое и коммуникационное оборудование телекоммуникационное оборудование маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель
Публикаций - 704, упоминаний - 704
Сетевое и коммуникационное оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 8
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Dell Michael - Делл Майкл 190 3
|Свердлов Денис 182 3
|Шибаев Александр 17 3
|Лукацкий Алексей 99 3
|Шилов Сергей 83 3
|Калинин Александр 135 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
|Рубанов Владимир 73 2
|Чапчаев Андрей 48 2
|Кулаков Павел 22 2
|Давыдов Александр 44 2
|Гольцов Александр 69 2
|Оганесян Ашот 103 2
|Калинин Алексей 40 2
|Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
|Урусов Виктор 76 2
|Иванов Андрей 49 2
|Мельников Алексей 20 2
|Шадаев Максут 628 2
|Гоц Роман 28 2
|Мельникова Анастасия 245 2
|Аншина Марина 78 2
|Филиппов Максим 47 2
|Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
|Исаев Дмитрий 29 1
|Бухар Виктория 12 1
|Путин Сергей 50 1
|Гусев Сергей 32 1
|Голов Андрей 45 1
|Алтухов Сергей 13 1
|Мишустин Михаил 481 1
|Калганов Игорь 29 1
|Ачкасов Евгений 13 1
|Кузьмин Сергей 35 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Яшин Евгений 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.