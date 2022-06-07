OCS предложила ИТ-каналу сетевое оборудование китайского производителя Maipu

OCS начала продвижение решений китайской Maipu. Продукты вендора заинтересуют в первую очередь интеграторов, специализирующихся на построении сетевой инфраструктуры.

OCS Distribution внимательно отслеживает запросы ИТ-канала и стремится обеспечить партнеров всем необходимым для реализации своих проектов. Расширение портфеля сетевых продуктов позволит предложить рынку альтернативные высокотехнологичные решения китайского производителя Maipu.

Maipu (Chengdu Maipu International Infotech Co., Ltd) — разработчик и производитель сетевого оборудования. Компания является одним из ведущих поставщиков решений данного сегмента в Китае.

Maipu предлагает широкий спектр сетевых продуктов. В ассортимент Maipu, который OCS предлагает партнерам, входят: коммутаторы и маршрутизаторы для ЦОДов и сетей предприятий; беспроводное коммуникационное оборудование.

Появление линейки Maipu в портфеле OCS дает партнерам возможность получить высококлассное сетевое оборудование для реализации своих проектов. Продукты и решения Maipu широко используются в различных секторах, таких как телекоммуникации, банковский сектор, страхование, энергетика и производство. Сегодня решения вендора используются в более чем 60 странах мира.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Продвижением продукции Maipu в партнерский канал занимается департамент сетевых продуктов OCS Distribution. Команда дистрибьютора готова провести консультации по решениям китайского производителя и оказать помощь на любом этапе реализации проектов с его оборудованием.

Партнерам OCS также доступны все инструменты финансовой и маркетинговой поддержки со стороны дистрибьютора.