Анализ российского рынка телекоммуникационного оборудования: итоги 2022 г., прогноз до 2026 года

В мае 2023 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка телекоммуникационного оборудования.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок телекоммуникационного: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования увеличился на 1,7% по отношению к аналогичному показателю 2021 г. и приближается к 2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители NeoAnalytics.

Всплеск продаж пришелся на 2018 г. и 2021 г. Показатель 2022 г. достиг максимума в ретроспективе последних 10 лет. Негативным в плане динамики стал 2020 г. Однако в последующий год в полной мере был реализован отложенный потребительский спрос. В 2022 г. динамика прироста замедлилась. Если смотреть в разрезе основных сегментов, то наблюдается в основном либо замедление прироста, либо отрицательная динамика.

На сегодняшний день российский рынок телекоммуникационного оборудования все еще остается импортозависимым. В 2022 г. практически во всех основных сегментах наблюдалась отрицательная динамика, связанная с прекращением ввоза импортного оборудования из США и Европы.

В связи с прекращением работы многих зарубежных вендоров в России в ближайшей перспективе ожидается активное импортозамещение. Ожидается, что в 2023-2026 гг. рынок начнет восстанавливаться за счет развития параллельного импорта и выхода на рынок новых производителей (отечественных и зарубежных).

Прогнозируется, что к 2026 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования увеличится и составит 1987 млрд. руб. Среднегодовой прирост составит 2-3%. В целом ожидается замедление динамики прироста. При том, что показатель к 2026 г. достигнет максимума в ретроспективе последних 10 лет.