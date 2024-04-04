Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны

Холдинг «Русклимат» подал в суд по интеллектуальным правам обращение против Telefonaktiebolaget LM Ericsson, попросив досрочно прекратить охрану товарных знаков компании из-за их неиспользования.

Судебное разбирательство

Отечественный производитель кондиционеров ООО «Р-климат» («Русклимат») обратился в суд по интеллектуальным правам. Ответчиком выступает шведское юридическое лицо производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, компания Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Организация «Р-климат» просит досрочно остановить охрану товарных знаков компании из-за того, что они больше не используются в стране, об этом сообщает издание «Коммерсант».

По информации Reuters, на долю Ericsson и Nokia на начало 2022 г. вместе приходилось большая доля рынка телекоммуникационного оборудования и около 50% базовых станций в России. Компании занимались производством телекоммуникационного оборудования, так и программного обеспечения (ПО), которое позволяет сети в стране функционировать.

Заседание должно пройти 6 мая 2024 г. В качестве третьего лица привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В «Русклимате» изданию «Коммерсант» не предоставили комментарии, однако в Ericsson подтвердили, что знают об иске в начале апреля 2024 г., также отказавшись давать более подробную информацию.

Ericsson В России могут остановить правовую охрану бренда Ericsson. На компанию приходится значительная доля рынка телекоммуникационного оборудования и около 50% базовых станций в России

По данным «Коммерсанта», участники рынка предполагают, что компания «Р-климат» хочет начать выпуск товаров под шведским брендом. Компания Ericsson ликвидировала свое российское юрлицо в конце 2022 г. Оборудование пока ввозят в страну посредством параллельного импорта. Однако в 2023 г. поставки сильно сократились в Россию, уточняет собеседник издания.

ООО «Р-Климат» образовано в 2010 г. По состоянию на конец 2022 года выручка организации составила 48,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб., следует из данных «Контур.Фокус». По сведениям на официальном сайте, торгово-производственный холдинг «Русклимат» на апрель 2024 г. специализируется на разработке, производстве и импорте климатического оборудования в России.

Уход с рынка Ericsson

В декабре 2022 г. компания Ericsson активизировала свои усилия по уходу с российского рынка после продажи местного подразделения по поддержке клиентов в этой стране.

В заявлении Ericsson говорилось о том, что подразделение было продано российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского филиала Ericsson. Сделка также включала в себя передачу 40 сотрудников Ericsson, а также некоторых активов и контрактов, связанных с этим бизнесом. Компания Ericsson уведомляла, что сделка не предполагает экспорта оборудования, ПО или сопутствующих услуг операторам мобильной связи в России.

Ericsson поспешил приостановить свой бизнес в стране, сделав это в конце февраля 2022 г. Однако в сентябре того же года компанию обвинили в том, что она продолжает экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию. Вендор опроверг эти обвинения, отметив, что он лишь предоставлял поддержку ПО некоторым своим клиентам.

В рамках более широкого ухода Ericsson из России компания в конце 2022 г. подтвердила, что около 400 человек были уведомлены об увольнении в связи с прекращением деятельности. Однако Ericsson все еще будет присутствовать в стране в виде юридического лица, принадлежащего вендору, и будет продолжать регистрироваться для завершения ликвидации и выполнения юридических, договорных и административных требований.

Вслед за Ericsson из страны ушли и другие компании, в частности, конкурирующий производитель Nokia, из-за последствий санкции против России. Эти две компании отвечают за все телекоммуникации в стране, начиная от базовых станций, антенн и заканчивая оборудованием, обеспечивающим передачу цифрового сигнала потребителям.

Вскоре оба европейских производителя инфраструктуры подтвердили, что прекращают поставки российским операторам, таким как Veon, «Мегафон» и МТС. Российские телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги сотовой связи (GSM, UMTS, LTE и LTE Advanced), а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг.

История развития на российском рынке

Портфель продуктов компании Ericsson включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и фиксированной связи, профессиональные услуги, ПО, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедийных сервисов для операторов, корпоративного сектора и медиа-индустрии.

История партнерских отношений Российской Федерации и шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson насчитывает уже более 130 лет с того момента, когда в Санкт-Петербург был привезен первый телефон Ericsson. Одной из крупнейших вех в партнерстве между Россией и компанией стало открытие в 1897 г. первой зарубежной фабрики компании L. M. Ericsson с полным производственным циклом в городе Санкт-Петербург.

Понятие интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность является одной из главных движущих сил развития экономики и современного государства в целом. Согласно Федерального закона от 07.10.2022 № 386-ФЗ, это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юрлиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом. Ее можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.

Необходимо обратить внимание, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве). А правообладателем может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.