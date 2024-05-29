«Росэлектроника» представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представляет мобильные узлы связи и комплексы оповещения, а также аппаратуру профессиональной цифровой радиосвязи. Оборудование позволяет оперативно организовать связь в полевых условиях, в том числе – во время чрезвычайных ситуаций. Техника поставляется в рамках программы технического переоснащения МЧС России. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Представлен мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС), созданный на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости. Установленное на борту оборудование позволяет в полевых условиях организовать каналы спутниковой, проводной и радиосвязи, создать локально-вычислительную сеть, осуществлять видеонаблюдение и передачу данных, в том числе по видеоконференцсвязи в ведомственной цифровой сети связи.

Также демонстрируется мобильный комплекс информирования населения (МКИОН) на шасси «КАМАЗ». Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированными средствами оповещения.

МУС ЧС и МКИОН разработаны и выпускаются Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику»). Предприятие определено единственным поставщиком комплексов для МЧС России до февраля 2027 г.

Одним из ключевых элементов для обеспечения связи МУС ЧС и МКИОН является аппаратура профессиональной радиосвязи стандарта DMR производства концерна «Созвездие». Устройства обеспечивают радиосвязь в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги.

Концерн «Созвездие» показывает новую базовую станцию стандарта DMR уровня Tier II+, которая позволяет создавать распределенные цифровые сети профессиональной радиосвязи радиусом до 20 км. Оборудование дает возможность использовать до восьми каналов связи, что повышает абонентскую емкость системы. В аппаратуре реализован режим транкинга – автоматического выбора свободного канала связи при установлении вызова. На сегодняшний день уже изготовлены две модификации базовых станций DMR уровня Tier II+ для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.

«Эффективное выполнение оперативных задач спасателями напрямую зависит от технических возможностей систем связи и информационного обеспечения. Предприятия холдинга успешно поставляют МЧС России высокотехнологичную аппаратуру, отвечающую требованиям заказчика. В 2022-2023 гг. территориальным подразделениям МЧС России были переданы 21 мобильный узел связи, 13 комплексов информирования, а также более 2000 радиостанций профессиональной радиосвязи стандарта DMR», - сказали представители «Росэлектроники».

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный Центр Информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г превысила 2,9 трлн руб.