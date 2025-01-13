Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

БЕСЕДА конференция по беспроводным технологиям



13.01.2025 Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Дария Беседа: Какие ИТ-тенденции вы наблюдаете последние два года? Ильдар Хуснутдинов: Как правило, к нам приходят за классической ИТ-инфраструктурой, ИТ-for-ИТ, ИТ под ключ или миграцией в облака. Н
11.10.2018 В Москве состоится конференция БЕСЕДА-21 по беспроводным технологиям и перспективам развития ШПД

я конференция по беспроводным технологиям, решениям и перспективам развития широкополосного доступа БЕСЕДА-21. БЕСЕДА – старейшая конференция по беспроводным технологиям, сложившийся клуб профе
03.10.2017 Конференция «Беседа-20» по беспроводным технологиям пройдет в Москве 26-27 октября

CompTek в двадцатый раз соберет на конференцию «Беседа» главных игроков рынка беспроводных технологий. Юбилейное мероприятие пройдет в москов
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»

С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстояще
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»

С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстояще
19.07.2007 Подведены итоги ежегодной конференции «БЕСЕДА»

4-5 июля 2007 г. компания CompTek и рабочая группа «БЕспроводные СЕти передачи Данных» (БЕСЕДА) Ассоциации Документальной Электросвязи (АДЭ) провели 12-ю Ежегодную конференцию «Б
05.07.2004 Завершилась 9-ая ежегодная конференция "БЕСЕДА"

2 июля завершилась 9-ая ежегодная конференция «БЕСЕДА» (БЕспроводные СЕти передачи ДАнных) "WiMAX и перспективы развития широкополосных сетей беспроводного доступа в России", проходившая в подмосковном отеле «Holiday Inn» (Виноградово). Орг

Публикаций - 80, упоминаний - 93

БЕСЕДА и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Comptek - Комптек 195 11
Intel Corporation 12197 9
InfiNet Wireless - Инфинет 59 8
Cisco Systems 5114 7
Microsoft Corporation 24624 7
Google LLC 11775 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
Yandex - Яндекс 7339 4
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Apple Inc 12100 4
X Corp - Twitter 2845 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Цифра ГК 2426 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Fujitsu 2041 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 2
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
Proxim 47 2
Ростелеком 9700 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 2
Huawei 3933 2
МегаФон 8804 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Schneider Electric 575 2
Accenture plc 682 2
Sony 6544 2
Евросеть 1404 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Планета Суши 11 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 1
Unilever Lipton 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром ПАО 1342 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Альфа-Банк 1769 1
Почта России ПАО 2112 1
Abbott Laboratories 11 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Автокард холдинг 21 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
UPS 202 1
Tesla Motors 396 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Teva Pharmaceutical Industries - Teva Marion Partners - Тева Фармацевтические Предприятия 5 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Valentino S.p.A 7 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент Украины 123 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
WiMAX Forum 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Демократическая политическая партия США 115 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Symbian Foundation 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 8
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 5
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
Apple iOS 7809 9
Google Android 13994 8
Microsoft Windows 15656 7
WhatsApp Messenger 1081 4
Linux OS 9936 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple macOS 2059 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Microsoft Skype 2067 3
Stafory - робот Вера 330 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Outlook 1390 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 2
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Zecurion Reports 6 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Nokia Symbian OS 1400 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Microsoft Exchange 1714 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Google Picasa Web Albums 156 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 42 1
Microsoft Cortana 171 1
МТС 3G-сеть 116 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Рыбалко Станислав 9 6
Солонин Виталий 89 5
Кочегаров Петр 10 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Беседа Сергей 2 2
Анкилов Константин 106 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Афанасьев Денис 71 2
Путин Владимир 3171 2
Шадаев Максут 1008 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 2
Смирнов Михаил 67 2
Аристархов Дмитрий 16 2
Макарова Марина 5 2
Ларюшин Дмитрий 4 2
Сварник Павел 19 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Fogarty James - Фогарти Джеймс 3 2
Стадинчук Александр 3 2
Рапопорт Александр 2 2
Вертоградов Владимир 27 2
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Якименко Александр 1 1
Рейман Леонид 1049 1
Волож Аркадий 251 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Раевский Алексей 76 1
Бакиев Курманбек 50 1
Кремер Аркадий 15 1
Янукович Виктор 57 1
Бакиев Максим 41 1
Солдатов Андрей 26 1
Сухов Алексей 11 1
Романов Герман 6 1
Шевелева Елена 5 1
Бороган Ирина 7 1
Гузаков Николай 6 1
Андрианова Юлия 5 1
Хитров Михаил 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Европа 21767 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Франция - Французская Республика 7845 5
Южная Корея - Республика 6646 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 4
Канада 4881 4
Израиль 2730 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 3
Китай - Тайвань 3984 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Испания - Королевство 3706 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
США - Техас 989 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Украина 7608 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Украина - Киев 1125 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
США - Пенсильвания 358 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Америка - Американский регион 2160 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Москва - Марфино 8 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 34 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 16 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Английский язык 6634 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
Wikipedia - Википедия 502 2
Reddit 312 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Hacker News 35 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
KazanFirst 2 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
The Verge - Издание 554 1
Bloomberg 1286 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
NYT - The New York Times 1054 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
MacRumors 137 1
Комсомольская правда ИД 67 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
TechSpot 113 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
AppleInsider 395 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
23ABC News 170 1
Neowin 139 1
Mercury News - San Jose Mercury News 42 1
Forbes - Форбс 816 1
The Information 60 1
Le Parisien 6 1
Telegraph 195 1
Le Monde 29 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
USA Today 126 1
MSNBC - телеканал 89 1
IGN 53 1
Le Figaro 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 7
Gartner - Гартнер 3556 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
In-Stat/MDR 70 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Forrester Research 821 1
Strategy Analytics 284 1
Allied Business Intelligence 16 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 7 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
РНБ - Российская национальная библиотека 30 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
РАМН Институт вирусологии имени Д.И. Ивановского - Консультативно-диагностический центр НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского 3 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 1
Украина - Евромайдан 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще