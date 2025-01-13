БЕСЕДА конференция по беспроводным технологиям
|13.01.2025
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Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд
Дария Беседа: Какие ИТ-тенденции вы наблюдаете последние два года? Ильдар Хуснутдинов: Как правило, к нам приходят за классической ИТ-инфраструктурой, ИТ-for-ИТ, ИТ под ключ или миграцией в облака. Н
|11.10.2018
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В Москве состоится конференция БЕСЕДА-21 по беспроводным технологиям и перспективам развития ШПД
я конференция по беспроводным технологиям, решениям и перспективам развития широкополосного доступа БЕСЕДА-21. БЕСЕДА – старейшая конференция по беспроводным технологиям, сложившийся клуб профе
|03.10.2017
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Конференция «Беседа-20» по беспроводным технологиям пройдет в Москве 26-27 октября
CompTek в двадцатый раз соберет на конференцию «Беседа» главных игроков рынка беспроводных технологий. Юбилейное мероприятие пройдет в москов
|03.09.2013
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CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстояще
|22.08.2013
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CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа»
С 18 по 19 сентября 2013 г. компания CompTek проведет 17 конференцию по беспроводным технологиям «Беседа». Мероприятие пройдет в подмосковном пансионате «Клязьма». Основными темами предстояще
|19.07.2007
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Подведены итоги ежегодной конференции «БЕСЕДА»
4-5 июля 2007 г. компания CompTek и рабочая группа «БЕспроводные СЕти передачи Данных» (БЕСЕДА) Ассоциации Документальной Электросвязи (АДЭ) провели 12-ю Ежегодную конференцию «Б
|05.07.2004
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Завершилась 9-ая ежегодная конференция "БЕСЕДА"
2 июля завершилась 9-ая ежегодная конференция «БЕСЕДА» (БЕспроводные СЕти передачи ДАнных) "WiMAX и перспективы развития широкополосных сетей беспроводного доступа в России", проходившая в подмосковном отеле «Holiday Inn» (Виноградово). Орг
БЕСЕДА и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыбалко Станислав 9 6
|Солонин Виталий 89 5
|Кочегаров Петр 10 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Беседа Сергей 2 2
|Анкилов Константин 106 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Путин Владимир 3171 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 2
|Смирнов Михаил 67 2
|Аристархов Дмитрий 16 2
|Макарова Марина 5 2
|Ларюшин Дмитрий 4 2
|Сварник Павел 19 2
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
|Fogarty James - Фогарти Джеймс 3 2
|Стадинчук Александр 3 2
|Рапопорт Александр 2 2
|Вертоградов Владимир 27 2
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Якименко Александр 1 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Волож Аркадий 251 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
|Раевский Алексей 76 1
|Бакиев Курманбек 50 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Янукович Виктор 57 1
|Бакиев Максим 41 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Сухов Алексей 11 1
|Романов Герман 6 1
|Шевелева Елена 5 1
|Бороган Ирина 7 1
|Гузаков Николай 6 1
|Андрианова Юлия 5 1
|Хитров Михаил 25 1
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