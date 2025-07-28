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Meta* Facebook* Instagram* Reels Instagram* Stories

Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

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28.07.2025 ИИ меняет рынок труда: соискатели в 2,7 раза чаще ищут вакансии с ИИ-навыками 1
17.08.2023 «Мегафон» разогнал 4G на Центральном пляже Ульяновска 1
29.06.2023 «Мегафон» улучшил покрытие на Павловском водохранилище 1
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
17.11.2022 ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok 1
03.11.2022 Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50% 1
30.09.2022 Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников 1
01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
08.12.2021 Исследование «Мегафона»: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России 1
13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram 1
23.06.2021 Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России 1
24.02.2021 Telegram превращается в Clubhouse. В мессенджере появились «комнаты» для общения голосом 1
11.02.2021 Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных» 1
18.08.2020 Instagram Reels — неудачный клон TikTok? 3
17.10.2016 Instagram стал доступен для ПК и планшетов на Windows 10 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Meta* и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4605 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4858 7
X Corp - Twitter 2929 6
Google LLC 12594 5
Microsoft Corporation 25687 4
Apple Inc 13052 4
Snapchat 151 4
МегаФон 10595 3
Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
Yandex - Яндекс 9089 2
VK - Mail.ru Group 3590 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
Samsung Electronics 10991 1
Intel Corporation 12769 1
Microsoft Corporation - GitHub 1052 1
Telegram Group 2876 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 279 1
ByteDance 54 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 107 1
Neuralink 25 1
Axios Systems - Аксиос Системс 52 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 12 1
Meta Platforms 171 1
Tesla Motors 450 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 312 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1585 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 314 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7843 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11674 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3242 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9173 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9157 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17826 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15891 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15361 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28011 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4169 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4185 3
Google Android - приложения и разработчики 730 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2646 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21639 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10001 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26507 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3176 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12799 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8506 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9345 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3166 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13155 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5474 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1215 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1148 1
Контрастность 3015 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2288 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2416 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 653 1
Освещение - яркость источника света 736 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 912 11
ByteDance - TikTok 352 10
Google Android 15145 5
Apple iOS 8531 5
Microsoft Windows 16780 5
Google YouTube Shorts 26 4
Google YouTube - Видеохостинг 2983 4
Apple - App Store 3083 3
VK Клипы 68 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7569 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3527 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1276 2
Vine - видеосервис 16 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1016 2
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 2
Газпром ГПМХ - Я Молодец 10 1
Яндекс.Бизнес 43 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 573 1
OpenAI - ChatGPT 678 1
FreePik 1791 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 33 1
Теамо - Teamo 13 1
Notion Labs - Notion 54 1
InsTake Downloader 1 1
Sunlight Play 2 1
Zapier 3 1
Meta - Facebook - Instagram Direct 3 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Microsoft Windows 10 1931 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2159 1
Apple macOS 2391 1
Samsung One UI 87 1
Samsung Galaxy 1025 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1954 1
Oracle Java - язык программирования 3449 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 127 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
StatCounter 472 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1065 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 499 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 365 4
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