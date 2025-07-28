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Meta* Facebook* Instagram* Reels Instagram* Stories
Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
СОБЫТИЯ
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Meta* и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4605 9
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4858 7
|X Corp - Twitter 2929 6
|Google LLC 12594 5
|Microsoft Corporation 25687 4
|Apple Inc 13052 4
|Snapchat 151 4
|МегаФон 10595 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3247 2
|Yandex - Яндекс 9089 2
|VK - Mail.ru Group 3590 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
|Samsung Electronics 10991 1
|Intel Corporation 12769 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1052 1
|Telegram Group 2876 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 279 1
|ByteDance 54 1
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 107 1
|Neuralink 25 1
|Axios Systems - Аксиос Системс 52 1
|Meta - FRL - Facebook Reality Labs 12 1
|Meta Platforms 171 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 3
|TheWrap 2 1
|CNews Техноблог 62 1
|FT - Financial Times 1286 1
|Bloomberg 1607 1
|Ведомости 1431 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
|NYT - The New York Times 1098 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2343 1
|The Washington Post 349 1
|The Information 80 1
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