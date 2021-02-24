Telegram превращается в Clubhouse. В мессенджере появились «комнаты» для общения голосом

В Telegram появилась опция создания чатов, в которых разрешено только голосовое общение. Подобную концепцию продвигает соцсеть Clubhouse, популярность которой растет невероятными темпами с начала 2021 г. Подлючиться к ней можно только по приглашению (инвайту), и Telegram тоже добавил новые опции рассылки инвайтов а закрытие чаты.

Заимствование идей Clubhouse

Мессенджер Telegram получил опцию создания чатов исключительно для голосового общения, без возможности отправки текстовых сообщений. Появление этой функции в Telegram состоялось сразу после взлета популярности закрытой соцсети Clubhouse, тоже построенной исключительно на голосовом общении.

Отправлять текстовые сообщения в таких группах смогут исключительно их администраторы, обычным же пользователям доступны только голосовые. К каждой «комнате» могут присоединиться до 200 тыс. участников, тогда как правила Clubhouse намного более строгие – до 5000 участников с возможными редкими исключениями.

«Группы для трансляций подходят крупным сообществам, в которых администраторы публикуют новости, комментарии или инсайды для остальных участников», – говорится в блоге разработчиков Telegram.

Telegram скопировал главную фишку Clubhouse

Сами по себе голосовые чаты появились в мессенджере в конце декабря 2020 г., но на тот момент это была функция, лишь дополняющая текстовое общение, а не заменяющая его. «В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской – текст и голос будут органично дополнять друг друга в едином пространстве. В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений», – отметили тогда разработчики.

Telegram пережил блокировку в России – Роскомнадзор «забанил» его в апреле 2018 г., но в июне 2020 г. снял все ограничения.

Что такое Clubhouse

Соцсеть Clubhouse заработала в марте 2020 г., и за ней стоят двое бывших сотрудников Google – Пол Дэвисон (Paul Davison) и Рохан Сет (Rohan Seth). Сервис существует исключительно в виде приложения под Apple iOS и позволяет общаться только в режиме реального времени, то есть «здесь и сейчас». Если пользователь не успел подключиться к разговору, то прослушать его позже у него не выйдет – соцсеть крайне не приветствует запись бесед, хотя многие это ограничение нарушают.

Интерфейс Clubhouse

Clubhouse поначалу развивалась медленно – к маю 2020 г., по данным Software Pundit, в ней было зарегистрировано всего 1500 пользователей. Для сравнения, к концу января 2021 г. их число перевалило за 6 млн. В мае 2020 г. сервис оценивался в $100 млн, а к январю 2021 г. он подорожал до $1 млрд. Толчком к резкому росту популярности сервиса могла послужить регистрация в нем в январе и феврале 2021 г. ряда всемирно известных людей, включая основателя Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и главы Tesla Илона Маска (Elon Musk).

Новые опции инвайтов

Попасть в сеть Clubhouse так просто нельзя – в ней действует так называемая «система инвайтов», то есть приглашений, то есть зарегистрироваться в ней можно лишь по одноразовой ссылке, предоставленной ее действующим пользователем. С новым апдейтом в Telegram тоже появились новые опции инвайтов.

Среди них – возможность создания временной ссылки-приглашения в группу или канал с ограниченным сроком действия. Также для таких ссылок можно выбирать количество вступлений по ней.

При желании можно установить либо один из этих параметров для каждого инвайта, либо оба сразу. Опционально каждую из них можно превратить в QR-код.

Лучше, чем Clubhouse

У Telegram есть два основных преимущества перед Clubhouse. Первое – это доступность на многочисленных платформах, включая Windows, Android и iOS. Clubhouse на момент публикации материала существовала лишь в виде приложения под Apple iOS.

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Второе – возможность использования Telegram для тестового общения. Даже если пользователь не получит приглашение в закрытый голосовой чат, хотя вероятность получить один из 200 тыс. инвайтов выше, чем один из 5000 в Clubhouse, он сможет продолжить текстовое общение в любой другой группе.

Однако свое первое преимущество Telegram может утратить в очень скором будущем. Российский программист Григорий Клюшников всего за один день создал неофициальный клиент Clubhouse для Android под названием Houseclub и разместил его код в своем GitHub-репозитории.

Разработка Android-клиента Clubhouse заняла у Григория всего сутки

Для установки Houseclub нужно лишь скачать дистрибутив с репозитория, загрузить его в Android Studio и сконвертировать его в apk-файл, после чего записать его в память мобильного устройства и установить как любое другое приложение.

Houseclub Григорий Клюшников написал на Java. К слову, это бывший разработчик соцсети «Вконтакте» и Telegram (за обоими сервисами стоит Павел Дуров).

Работа над фирменным Android-ПО Clubhouse началась

Создатели Clubhouse и сами задумались над выпуском Android-приложения, но не стороннего, а фирменного, официального. Для этого в их штат вошла разработчик Android-ПО Мопева Огундипе (Mopewa Ogundipe), о чем 23 февраля 2021 г. она написала в своем Twitter. Она подтвердила факт ведущейся разработки Android-версии Clubhouse, но сроки ее релиза на момент публикации материала известны не были.

Другие альтернативы Clubhouse

Голосовые чаты на 200 тыс. участников – пока единственная схожая по своим возможностям альтернатива Clubhouse. Но в дальнейшем число подобных сервисов может расти, и один из них, как сообщал CNews, может создать Facebook. К его разработке компания приступила в первой половине февраля 2021 г., и сроков запуска у него пока нет.

Facebook известна заимствованием чужих популярных идей. Например, в Instagram в 2016 г. появились так называемые «истории» (stories) – своего рода статусы, исчезающие через 24 часа после загрузки. Facebook скопировала их с аналогичной функции мессенджера Snapchat.

В 2020 г. Facebook на волне популярности китайского видеосервиса TikTok с короткими роликами добавила в Instagram функцию добавления небольших видеороликов. Она получила название Reels.

Сервис видеоконференций Zoom, ставший сверхпопулярным на фоне пандемии коронавируса и удаленной работы, Facebook тоже не обошла своим вниманием. В стремлении занять часть ниши видеообщения она выпустила полноценный аналог Zoom под названием Messenger Rooms. Он заработал в апреле 2020 г.