Instagram и Facebook запускают Reels и музыку в России

Начиная с 23 июня 2021 г. российские пользователи Instagram начнут получать доступ к Reels – новый способ делиться короткими развлекательными роликами. Для того, чтобы создать больше возможностей для самовыражения и помочь пользователям делиться контентом со своей любимой музыкой Facebook и Instagram также запускают новый музыкальный стикер в Stories.

С помощью Reels пользователи Instagram в России смогут снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, накладывать на них AR-эффекты (например, новый AR-фильтр, созданный Instagram совместно с Арно Партиссимо к Евро-2021), использовать эффект зеленого экрана для того, чтобы преобразить свой задний фон.

Помимо этого в Reels можно добавлять музыку прямо из библиотеки приложения или выбирать ее из трендов или рекомендаций. Кроме того, у пользователей будет возможность создавать свое оригинальное аудио, и если их аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук в своих Reels.

Reels можно публиковать в формате Stories или поста. Пользователи смогут выбирать, хотят они поделиться ими только со своими подписчиками или с более широкой аудиторией сообщества Instagram в разделе Reels. Эту вкладку можно найти, нажав на кнопку в центре навигационной панели.

Также пользователи Facebook и Instagram в России cмогут добавлять музыку к своим Stories. Для этого нужно выполнить три простые действия:

Открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, затем нажать на значок стикера и выбрать стикер «Музыка».

Найти любую песню из библиотеки, выбрать фрагмент, который хотите опубликовать, добавить имя исполнителя и название песни. Если у нее есть текст, он автоматически появится на экране.

Нажать на стикер, чтобы изменить стиль текста и его анимацию. Вы сможете перемещать стикер, поворачивать и менять его размер.

C появлением стикера музыки пользователи Instagram и Facebook смогут отвечать на Stories с вопросами с помощью песен. Кроме того, у пользователей Facebook появится возможность добавить любимый трек в раздел Хобби/Интересы и закрепить его в шапке профиля. Песня не включается автоматически. Нужно кликнуть на нее в профиле, чтобы она начала играть. Эта функция будет доступна на мобильных устройствах. Пока она недоступна на веб-версии