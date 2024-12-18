Газпром ГПМХ Я Молодец
Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 174 5
|Мишустин Михаил 676 3
|Путин Владимир 3171 2
|Тихонова Катерина 5 2
|Дуров Павел 291 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Карпинский Илья 6 1
|Зеленщиков Александр 1 1
|Коняев Андрей 16 1
|Гуринович Эдуард 5 1
|Серов Андрей 2 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Волобуев Олег 5 1
|Паулкин Михаил 6 1
|Пасечник Кристина 1 1
|Самборский Александр 1 1
|Кукса Александр 2 1
|Булаева Наталья 1 1
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