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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпром ГПМХ Я Молодец



18.12.2024 «Яндекс Браузер» впервые предложил пользователям узнать их персональные итоги года 1
18.07.2022 В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 3
26.11.2021 Исследование: 50% россиян совершают спонтанные покупки в интернете 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 3
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 3
02.04.2021 Бывший глава Роскомнадзора превратил Rutube в полную копию YouTube 1
30.12.2020 Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте» 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 5

Публикаций - 9, упоминаний - 19

Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Google LLC 11775 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
X Corp - Twitter 2845 2
Apple Inc 12101 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
ByteDance 30 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Telegram Group 1983 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 7
Газпром ПАО 1342 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Google Android - приложения и разработчики 590 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Аксессуары 3881 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
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Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 172 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
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Apple iOS 7809 4
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Ведомости 996 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Bloomberg 1286 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
N+1 - Издание 158 1
TheWrap 2 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
ResearchMe 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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