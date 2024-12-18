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«Яндекс Браузер» впервые предложил пользователям узнать их персональные итоги года

«Яндекс Браузер» подвёл итоги 2024 г. Сервис составил рейтинг самых востребованных нейросетевых функций и дал возможность каждому пользователю получить свои персональные результаты. Благодаря специальному новогоднему проекту «Я молодец!» пользователи могут узнать, какие ИИ-функции они чаще всего применяли, какие категории сайтов посещали, сколько метров интернет-страниц пролистали и сколько минут провели за просмотром видео. Чтобы получить персональные итоги, нужно перейти на соответствующую страницу и нажать на кнопку «Посмотреть».

К инструментам браузера на основе искусственного интеллекта обращались больше 10% аудитории сервиса. Самой популярной функцией в уходящем году стал краткий пересказ текстов, видео и документов — ей воспользовались более 120 млн раз. 113 млн раз браузер перевёл видео на разных популярных площадках и более 104 млн раз помог создать или отредактировать тексты в «Нейроредакторе». А ещё 76 млн раз сгенерировал субтитры для видео и распознал более 8 млн QR-кодов в роликах.

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Облака

Нейросети помогают делать браузер более безопасным. Благодаря встроенной в начале года в продукт нейросети, которая в режиме реального времени умеет проверять сайты на наличие фишинга, сервис за 2024 г. предотвратил более полумиллиарда переходов пользователей на опасные сайты.

Помимо нейросетевых функций в сервисе в 2024 г. добавились новые инструменты для выгодных покупок. Так, «Яндекс» интегрировал в браузер сервис «Сплит», позволяющий оплачивать заказы по частям без комиссий и переплат, и добавил функцию автоматического поиска актуальных промокодов, которая помогает купить товар по более привлекательной цене. Они уже работают для более двух тысяч популярных онлайн-магазинов и сайтов. Также в ноябре этого года в браузере появилась функция кешбэка рублями за онлайн-покупки. Сейчас она доступна для 350 магазинов, и их список будет пополняться.

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