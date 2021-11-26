Исследование: 50% россиян совершают спонтанные покупки в интернете

Сервис объявлений «Юла» вместе с сервисом по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитическим агентством ResearchMe провели исследование о спонтанных покупках в интернете и об отношении россиян к «черной пятнице». В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России.

Пандемия стала драйвером роста спонтанных покупок. Согласно исследованию, треть опрошенных с началом пандемии стали чаще совершать спонтанные покупки.

По итогам опроса, 50% респондентов заявили, что совершают спонтанные покупки в интернете — чаще всего они приходятся на одежду (31%) и электронику (29%). Также популярными категориями для спонтанных покупок оказались косметика и украшения (по 19%).

Каждый второй мужчина отметил, что спонтанно покупает электронику, каждая третья женщина — одежду. Пятая часть опрошенных совершают подобные покупки почти каждую неделю, около трети раз в 2–3 месяца, 27% — не более раза в месяц.

К примеру, в прошлую «черную пятницу» на «Юле» чаще всего приобретали одежду (10% от общего числа сделок), мобильные телефоны (5,3%), платья и юбки (4,7%) и аксессуары (3,8%).

Продажи в этот день вырастают и у профессиональных продавцов: самые востребованные категории в «черную пятницу» у бизнес-аккаунтов на «Юле» — это мобильные телефоны, техника и электроника, одежда и обувь, автозапчасти, игрушки и товары для красоты и здоровья.

По данным «Меты», за год спрос на услуги психотерапии в Москве увеличился в два раза, а в регионах — в 3,5 раза. При этом начиная с III квартала 2020 г. лидирующим запросом, с которым приходят клиенты, является «тревога, беспокойство, трудности с управлением тревогой».

Поскольку спонтанные покупки — это один из эффективных способов кратковременно снизить тревогу, увеличился рост спонтанных покупок. В частности, в «черную пятницу» люди склонны в два раза чаще совершать спонтанные покупки.

По мнению специалистов «Меты», на это влияет сразу несколько факторов:

— Покупка как успокоение в ситуации неопределенности:

Неопределенность может быть совершенно разной: от неопределенности как эффекта, который пандемия надолго внесла в нашу жизнь, до неопределенности, связанной с недостаточным уровнем рефлексии и осознанности. В данном случае покупка может стать временным средством совладания с тревогой или любыми негативными чувствами и эмоциями.

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— Покупка как способ сказать что-то другому:

Люди могут испытывать напряжение во взаимоотношениях. Тогда покупка может стать частью коммуникации. Купить что-то партнеру назло, за его счет или вопреки его мнению — это все часть послания, часть коммуникации.

— Покупка как отклик на потребности внутреннего ребенка:

Внутренний ребенок — это условная эмоциональная часть нас, которая отвечает за счастье, спонтанность, а также за умение слышать свои желания. Если мы не создаем пространство для удовлетворения своего «хочу», то внутренний ребенок берет управление в свои руки и утешает себя спонтанными покупками с эффектом быстрого удовольствия.

— Легкое ощущение успеха:

Выгодная покупка может давать ощущение победы или успеха. Люди в покупках удовлетворяют потребность в собственной реализации, личных достижениях, получают ощущение победы, выигрыша. Купив вещь дешевле, чем она стоит обычно, человек подкрепляет свою идентичность — «я успешный», «я молодец».

Также в ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов (70%) сталкивались с ситуацией, когда купленная вещь не пригодилась. Чаще всего такие вещи отдают знакомым (39%). На втором по популярности месте — продажа через соцсети и сайты объявлений (37%).

Психологи «Меты» подчеркнули, что, когда появляется возможность купить что-то дешевле, люди пользуются этой возможностью, пытаясь предугадать свои потребности в будущем. Не всегда эти потребности правильно оцениваются. Неточная оценка потребностей может приводить к лишним покупкам.

Также в ходе исследования «Юлы» и ResearchMe было выяснено, что две трети респондентов положительно относятся к ноябрьским распродажам. Они считают их выгодными, поскольку можно купить товары с большими скидками. Чуть менее четверти респондентов игнорируют «черную пятницу» и не совершают покупки в этот день, а 17% опрошенных и вовсе негативно относятся к распродажам и не верят в большие скидки и акции.