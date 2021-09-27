В России создан суверенный TikTok

«Газпром-медиа» создал платформу Yappy для вертикальных видео. Это аналог китайского сервиса TikTok. Проект находится на стадии закрытого тестирования. Доступ широких масс пользователей к нему будет открыт ближе к концу 2021 г.

TikTok с российским колоритом

Российский холдинг «Газпром-медиа» разработал собственную платформу коротких видеороликов Yappy. Это своего рода конкурент китайского сервиса TikTok, пользующегося популярностью во всем мире, включая Россию.

На запрос CNews о целевой аудитории нового проекта представители «Газпром-медиа» ответили, что платформа ориентирована на пользователей в возрасте от 14 до 34 лет, «которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех». Не исключено что под «материальным успехом» может крыться возможность монетизации роликов на Yappy, но представители «Газпром-медиа» это пока не подтверждает.

Данными изображениями украшено описание Yappy в магазинах Google Play и App Store

Yappy позволит пользователям создавать вертикальные ролики длительностью не более 60 секунд.

Сроки запуска

Представители холдинга сообщили CNews, что в релиз первой версии платформы запланирован на конец IV квартала 2021 г. По их словам, финальное закрытое тестирование платформы пройдет в октябре-ноябре 2021 г.

Между тем, редакция CNews обнаружила, что бета-версии приложения Yappy уже находятся в свободном доступе – в Google Play утилита впервые появилась 1 апреля 2021 г., а в Apple App Store она вышла двумя днями позже. На момент публикации Android-версия в последний раз обновлялась 6 сентября 2021 г. (версия 0.0.13), а последний апдейт iOS-версии с индексом 0.0.14 вышел 13 сентября 2021 г.

Описание Android-версии Yappy и отзывы первых пользователей

Редакция CNews выяснила, что регистрация в Yappy уже возможна, однако пользоваться платформой пока нельзя. Для регистрации требуется указать номер телефона, на который в дальнейшем должен поступить личный код для участия в тестировании.

Разработчики не указывают, как долго нужно ждать этот код. За время подготовки данного материала он так и не поступил.

Представители «Газпром-медиа» сообщили CNews, что в среднем ежемесячно в тестировании Yappy принимают участие 300 блогеров. Критерии отбора участников бета-теста они не уточняют.

Что умеет платформа

По заявлениям разработчиков, вся аудитория Yappy делится на две категории – на авторов контента и на зрителей. То есть в этом плане платформа не отличается ни от TikTok, ни от YouTube – этот сервис недавно запустил собственный сервис коротких видео Shorts.

Авторам контента уже в тестовой версии доступны видеоредактор и различные эффекты, которые можно накладывать при монтаже. В будущем список функций будет пополняться.

К бета-тесту Yappy допускают не всех и не сразу

Для зрителей предусмотрена возможность реагировать на ролики путем написания комментариев и выставления «лайков» с «дизлайками». В настоящее время бета-тестеры испытывают функцию по формированию персональной видеоленты просмотра.

Другими словами, по части имеющихся возможностей Yappy пока не отличается от своих основных конкурентов. Появятся ли у сервиса какие-либо уникальные функции, отсутствующие, к примеру, у TikTok, остается неизвестным.

Как «Газпром-медиа» конкурента TikTok создавал

Впервые о планах холдинга запустить в России отечественный вариант TikTok стало известно в конце 2020 г. Как сообщал CNews, для этого «Газпром-медиа» купил у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец» для загрузки вертикальных видео, нацеленный на молодую аудиторию.

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Приложение создавалось при поддержке института развития «Иннопрактика», возглавляемого Катериной Тихоновой, которую российские издания «Ведомости» и «Коммерсант» а также Reuters и Bloomberg называли дочерью Президента России Владимира Путина.

Александр Жаров, глава «Газпром-медиа»

На момент сделки в декабре 2020 г. приложение «Я молодец» было доступно в Google Play и Apple App Store, но популярностью не пользовалось. В магазин Google оно было выгружено 18 июня 2019 г., и на конец декабря 2020 г. его скачали около 5000 раз. Его общий рейтинг на тот момент составлял 3,6 балла из 5 на основе отзывов 28 пользователей.

Версия приложения под iOS появилась 19 июня 2019 г. его рейтинг – 4,7 балла из 5 на основе 27 оценок. На 27 сентября 2021 г. приложение отсутствовало в российских каталогах магазинов Apple и Google.

На запрос CNews о том, связана ли Yappy каким-нибудь образом с «Я молодец», представители холдинга на момент публикации материала ответить не смогли.

Со слов Александра Жарова, действующего главы холдинга, запуск платформы вертикальных видео «является стратегическим шагом для “Газпром-медиа” в реализации цифровой стратегии развития бизнеса». Жаров – экс-глава Роскомнадзора. Он управлял данным ведомством почти восемь лет с 3 мая 2012 г.по 23 марта 2020 г. Как сообщал CNews, Жаров был освобожден от должности по решению премьер-министра России Михаила Мишустина, а 24 марта 2020 г. он встал во главе «Газпром-медиа». Контракт с ним подписан на три года.

Мнение отрасли

В сегменте российского видеоблоггинга не все оценили идею «Газпром-медиа» по созданию собственного аналога TikTok. Как заявил «Коммерсанту основатель агентства по работе с блогерами Salo Александр Кукса, даже при наличии у холдинга лояльной аудитории, своих блогеров и ресурсов ему потребуются годы, чтобы догнать основных конкурентов. «Технически сделать такой проект несложно, но для успешного развития этого мало: нужна огромная армия пользователей, которые будут производить контент, и еще большая армия тех, кто будет его смотреть. Кроме того, нужна сильная отстройка от того, что уже сейчас есть на рынке», – сказал Кукса, добавив, что инвестиции в такой проект будут исчисляться гигантскими суммами. «Если конкурировать с TikTok, это миллиарды. Или сотни миллионов, чтобы какую-то долю занять», – отметил основатель Salo, не уточнив валюту.

«Все платформы такого рода работают по принципу самолета: они долго разгоняются, потом взлетают и летят Важный элемент разгона – присутствие людей и производителей контента. 300 блогеров – капля в море, вопрос, откуда соцсеть будет брать аудиторию, которая уже сидит в TikTok или Likee», – сообщил «Коммерсанту» издатель N+1 Андрей Коняев.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в начале июня 2021 г., китайский TikTok занимает пятое место среди самых популярных соцсетей в России. Его упомянули 17% из 1600 опрошенных. В первую тройку входят российская сеть «Вконтакте» (48%), а также американские Instagram (39%) и YouTube (34%). На четвертой строчке находятся «Одноклассники» (32%).