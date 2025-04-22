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Тихонова Катерина
Тихонова Катерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3228 4
|Мишустин Михаил 691 4
|Костин Андрей 61 3
|Жаров Александр 175 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Скоробогатова Ольга 56 2
|Греф Герман 428 1
|Волож Аркадий 252 1
|Собянин Сергей 407 1
|Чубайс Анатолий 214 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 144 1
|Касперский Евгений 325 1
|Песков Дмитрий 108 1
|Усманов Алишер 301 1
|Титов Борис 55 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Володин Вячеслав 88 1
|Шувалов Игорь 83 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Голодец Ольга 23 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Ливинский Павел 10 1
|Клименко Герман 50 1
|Тиньков Олег 47 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Приходько Сергей 28 1
|Фридман Михаил 137 1
|Золотов Виктор 9 1
|Абрамович Роман 46 1
|Полтавченко Георгий 23 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Лавров Сергей 28 1
|Чайка Юрий 42 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Бортников Александр 26 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 3
|Bloomberg 1311 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1941 2
|Ведомости 1060 2
|Forbes - Форбс 846 1
|The Bell - Издание 42 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|N+1 - Издание 167 1
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