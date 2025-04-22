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Тихонова Катерина



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
23.12.2020 «Газпром-медиа» построит «убийцу» TikTok. Для этого купили приложение, созданное под эгидой таинственной Катерины Тихоновой 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Тихонова Катерина и организации, системы, технологии, персоны:

Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 4
Yandex - Яндекс 7616 3
Google LLC 11912 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
МегаФон 9161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 1
VK - Mail.ru Group 3477 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Apple Inc 12229 1
Ростелеком 9866 1
InfoWatch - Инфовотч 1035 1
Nvidia Corp 3542 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 2
Газпром ПАО 1359 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Альфа-Групп 715 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 457 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 257 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2012 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 597 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 299 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 3
Data monetization - Монетизация данных 1684 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
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Ведомости 1060 2
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The Bell - Издание 42 1
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N+1 - Издание 167 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1119 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 65 1
Data Fusion Contest 9 1
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