Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Костин Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 54
Костин Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 10
|Кулик Вадим 113 8
|Путин Владимир 1828 5
|Мордашов Алексей 29 4
|Усманов Алишер 241 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Керимов Сулейман 20 3
|Патрушев Николай 15 2
|Золотов Виктор 7 2
|Иванов Сергей 173 2
|Печатников Анатолий 24 2
|Семенов Вадим 51 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Айвазов Александр 20 2
|Златопольский Антон 18 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Тиньков Олег 38 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Яковицкий Алексей 12 2
|Акимов Максим 167 2
|Канцуров Андрей 8 2
|Миллер Алексей 13 2
|Жаров Александр 165 2
|Попов Анатолий 98 2
|Дергунова Ольга 59 2
|Греф Герман 205 2
|Чубайс Анатолий 106 1
|Малофеев Константин 98 1
|Свердлов Денис 163 1
|Волож Аркадий 181 1
|Собянин Сергей 211 1
|Курбатов Владимир 19 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Касперский Евгений 220 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Титов Борис 27 1
|CNews Analytics 1991 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769491, в очереди разбора - 673175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769491, в очереди разбора - 673175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru