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Костин Андрей

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов 1
22.04.2026 Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы 1
08.04.2026 Дмитрий Григоренко: Бизнес вложил во внедрение ИИ в 2025 году более 250 миллиардов рублей 1
20.03.2026 Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов 1
21.11.2025 Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос 1
09.10.2025 Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 1
16.04.2025 Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы 1
15.04.2025 В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion 1
03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
17.04.2024 В трансграничных расчетах России с другими странами обсуждается использование цифрового рубля 1
17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
06.09.2022 ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
31.05.2021 Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
01.04.2021 ВТБ возвращает своих сотрудников к офисному режиму работы 1
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
26.02.2021 ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля 1
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 1
09.12.2020 Глава ВТБ призвал разработать «цифровое» законодательство, обеспечивающее равные условия конкуренции в новой среде 1
29.09.2020 ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали СП по работе с большими данными 1
12.02.2020 «Ростелеком» заключил соглашение о покупке «Tele2 Россия» у ВТБ и партнеров 1
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард в большие данные 1
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ создают платформу по работе с большими данными 1
04.10.2019 Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 1
27.09.2019 ВТБ избрал заместителя президента-председателя правления 1
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 1
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 1

Публикаций - 68, упоминаний - 68

Костин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Yandex - Яндекс 9216 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МегаФон 10742 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Мобител 66 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Google LLC 12690 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 2
Huawei 4677 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
СИНХ - Таттелеком 229 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Вайнах Телеком 50 1
Основа Телеком 71 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Антарес 33 1
Nvidia Corp 4002 1
Энлаин - Энлайн - Nline 14 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Millicom International Cellular SA 57 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Питерская группа связистов 441 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Альфа-Банк 1979 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Почта России ПАО 2370 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 36 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Совкомбанк ПАО 316 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Data Fusion - Слияние данных 100 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 3
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
ВТБ Мои Инвестиции 61 3
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 2
Магнит - Magnit Pay 7 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
FreePik 1841 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
Яндекс.Плюс 250 1
Stafory - робот Вера 377 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 23 1
Google Go - Golang - Язык программирования 102 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Elixir - Язык программирования 8 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
MoneyTalk 10 1
Naumen NauPhone - Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 17 1
ВТБ Бизнес 48 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Московский метрополитен - МосМетро 12 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Осеевский Михаил 350 14
Путин Владимир 3454 12
Мордашов Алексей 64 10
Кулик Вадим 206 9
Набиуллина Эльвира 123 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Абрамович Роман 47 4
Потанин Владимир 91 4
Григоренко Дмитрий 249 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 4
Алекперов Вагит 44 4
Рашников Виктор 12 4
Греф Герман 485 4
Волож Аркадий 268 4
Никифоров Николай 1138 4
Кудрин Алексей 125 3
Иванов Сергей 405 3
Вексельберг Виктор 155 3
Шмелева Елена 11 3
Златопольский Антон 21 3
Ковальчук Юрий 36 3
Керимов Сулейман 28 3
Семенов Вадим 65 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
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Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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