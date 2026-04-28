Индексная книга (каталог) CNews*
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Костин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 68
Костин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 350 14
|Путин Владимир 3454 12
|Мордашов Алексей 64 10
|Кулик Вадим 206 9
|Набиуллина Эльвира 123 6
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Абрамович Роман 47 4
|Потанин Владимир 91 4
|Григоренко Дмитрий 249 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 4
|Алекперов Вагит 44 4
|Рашников Виктор 12 4
|Греф Герман 485 4
|Волож Аркадий 268 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Кудрин Алексей 125 3
|Иванов Сергей 405 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Шмелева Елена 11 3
|Златопольский Антон 21 3
|Ковальчук Юрий 36 3
|Керимов Сулейман 28 3
|Семенов Вадим 65 3
|Тихонова Катерина 9 3
|Устинов Антон 9 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Усманов Алишер 311 3
|Дмитриев Кирилл 120 3
|Скоробогатова Ольга 60 3
|Кириенко Владимир 148 3
|Худавердян Тигран 94 2
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Матвиенко Валентина 117 2
|Калугин Сергей 169 2
|Айвазов Александр 32 2
|Золотов Виктор 9 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Рустелеком ТК 305 1
|Интерфакс-100 21 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.