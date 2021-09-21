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Костин Андрей


21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1
31.05.2021 Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ 1
01.04.2021 «ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API 1
01.04.2021 ВТБ возвращает своих сотрудников к офисному режиму работы 2
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
26.02.2021 ВТБ выступил с заявлением по разработке и внедрению цифрового рубля 2
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 1
09.12.2020 Глава ВТБ призвал разработать «цифровое» законодательство, обеспечивающее равные условия конкуренции в новой среде 2
29.09.2020 ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали СП по работе с большими данными 1
12.02.2020 «Ростелеком» заключил соглашение о покупке «Tele2 Россия» у ВТБ и партнеров 1
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард в большие данные 1
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ создают платформу по работе с большими данными 2
04.10.2019 Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 1
27.09.2019 ВТБ избрал заместителя президента-председателя правления 1
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 2
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 1
11.06.2019 Приложение ВТБ сбоит и лихорадит двое суток подряд 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
13.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий рост фишинговой активности в преддверии Дня всех влюбленных 1
18.07.2018 ВТБ откроет в Москве офис без людей 1
28.05.2018 «Лаборатория Касперского»: мошенники активно эксплуатируют тему ЧМ-2018 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
06.02.2018 ВТБ вложит 30 миллиардов в интернет-торговлю 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
07.09.2015 «Почта России» открывает собственный банк 2
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
10.11.2014 ВТБ будет закупать сервера и системы связи у Huawei 1
10.11.2014 ВТБ и Huawei договорились о стратегическом сотрудничестве 1
02.07.2014 «Большая тройка» становится «большой четверкой» 1
02.04.2014 Национальная платежная система не должна быть привязана к УЭК 1
04.12.2013 Злоумышленники прикрываются разработчиками защитного ПО 1
17.10.2013 Глава «Северстали» стал совладельцем Tele2 1

Публикаций - 45, упоминаний - 54

Костин Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Мобител 48 4
Yandex - Яндекс 4103 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Платформа больших данных 11 2
Yota - Скартел 623 2
KPMG - КПМГ 131 1
Alibaba Group 298 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Google LLC 7177 1
Антарес 25 1
Основа Телеком 55 1
Twitter 2204 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Вайнах Телеком 42 1
CompanyMedia 111 1
Таттелеком 106 1
Скай Линк - Skylink 506 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Цифра ГК 116 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Atlassian 33 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Воентелеком 134 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Telconet 24 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Microsoft Corporation 11168 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
АФК Система ПАО 998 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 29
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
ВТБ24 583 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Почта России ПАО 1579 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Северсталь ПАО 204 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 2
Альфа-Банк 1127 2
Банк Россия 56 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Почта Банк 289 2
Газпром ПАО 524 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Севергрупп 8 1
АвтоВАЗ 119 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Бинбанк 184 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Транснефть 159 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Связь-банк 79 1
Bayer AG - Байер 37 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
VR_Bank 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд 1 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
ВТБ Недвижимость 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Правительство РФ 2208 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Президент Российской Федерации 1442 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Рособоронэкспорт 34 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Администрация Президента РФ 269 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 4 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Kubernetes 307 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
Фишинг - Phishing 97 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Магнит Magnit Pay 6 2
ВТБ Мои Инвестиции 34 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
ВТБ Бизнес Lite 2 1
ВТБ Онлайн 137 1
MoneyTalk 10 1
Штрафы ГИБДД 16 1
Elixir - Язык программирования 3 1
Yota LTE-сеть 2 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Google Go - Golang - Язык программирования 20 1
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 14 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Яндекс.Плюс 44 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Google Android 10751 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Apache Hadoop 339 1
Red Hat Ansible 57 1
Осеевский Михаил 221 10
Кулик Вадим 113 8
Путин Владимир 1828 5
Мордашов Алексей 29 4
Усманов Алишер 241 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Никифоров Николай 1126 3
Керимов Сулейман 20 3
Патрушев Николай 15 2
Золотов Виктор 7 2
Иванов Сергей 173 2
Печатников Анатолий 24 2
Семенов Вадим 51 2
Шамалов Кирилл 2 2
Айвазов Александр 20 2
Златопольский Антон 18 2
Вексельберг Виктор 97 2
Тиньков Олег 38 2
Дворкович Аркадий 169 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Дерипаска Олег 19 2
Щеголев Игорь 676 2
Яковицкий Алексей 12 2
Акимов Максим 167 2
Канцуров Андрей 8 2
Миллер Алексей 13 2
Жаров Александр 165 2
Попов Анатолий 98 2
Дергунова Ольга 59 2
Греф Герман 205 2
Чубайс Анатолий 106 1
Малофеев Константин 98 1
Свердлов Денис 163 1
Волож Аркадий 181 1
Собянин Сергей 211 1
Курбатов Владимир 19 1
Ведяхин Александр 43 1
Касперский Евгений 220 1
Стуров Дмитрий 25 1
Титов Борис 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Арктика 141 1
Швеция - Королевство 764 1
США - Вашингтон 335 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Украина 3398 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Армения - Республика 690 1
Россия - Тульская область 754 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ЦУПИС - Центры учета перевода интерактивных ставок 2 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 710 1
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
The Bell - Издание 34 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1991 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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