ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в Китай в юанях. Новый сервис позволит отправлять деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе доступен для переводов в адрес юридических лиц. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Китай через дистанционные каналы или в офисах банка.

Максимальная сумма одной операции в ВТБ Онлайн составляет 20 млн руб. (эквивалент в юанях), но не более 100 млн руб. в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, максимум – 200 юаней.

Зачисление средств на счет получателя в Китае происходит в течение пяти дней. Трансграничные переводы доступны физическим лицам в пользу юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Для осуществления перевода необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ онлайн». Далее в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «В валюте за рубеж» и направление перевода, указать счет списания, ввести сумму и код банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка.

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«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране», – сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы во Вьетнам и страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета как физических, так и юридических лиц. С момента запуска сервиса в июне 2022 г. клиенты совершили более 10 тыс. транзакций на общую сумму около 3,5 млрд руб. По сравнению прошлым годом количество и объем денежных переводов в эти страны увеличился в несколько десятков раз. По прогнозам банка, до конца года ежедневный объем операций вырастет в пять раз от текущего уровня и достигнет 1 млрд руб.

Кроме того, уже в III квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Для этого пользователю «ВТБ онлайн» будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.