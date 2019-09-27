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ВТБ избрал заместителя президента-председателя правления

Бизнес Кадры

ВТБ принял решение избрать Вадима Кулика заместителем президента-председателя правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ. В этой должности он будет курировать информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование.

Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, назначение Вадима Кулика будет способствовать успешному развитию стратегически важных для группы ВТБ направлений деятельности.

Вадим Валерьевич Кулик родился 14 августа 1972 г. Окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Начал карьеру в 1995 г. ведущим экономистом в банке «Империал». С 1998 по 2004 гг. занимал руководящие должности в Пробизнесбанке. В 2004 г. перешел в ВТБ24 на позицию старшего вице-президента – директора департамента анализа рисков, к 2008 г. стал старшим вице-президентом – директором департамента кредитования и рисков.

С 2008 по 2017 гг. работал в Сбербанке, где прошел путь от директора дирекции по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов до заместителя председателя правления, курировавшего блоки «Технологии» и «Риски». Позднее занял позицию первого заместителя председателя правления холдинга «Открытие». С 2017 по 2019 гг. был заместителем председателя правления Газпромбанка, где курировал информационные технологии, риски и операционный блок.

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