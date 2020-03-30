Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали СП по работе с большими данными

Бизнес Инвестиции и M&A Big Data

ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали компанию «Платформа больших данных», которая будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта, в том числе через интерфейс прикладного программирования (API), для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как ритейл, телеком, финансовые услуги, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Клиенты платформы смогут получать продукты и услуги на основе уникального набора знаний об аудитории и ее поведении в формате сегментов. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, в то же время они будут деперсонализированы и зашифрованы. Запуск первых пилотных проектов планируется до конца 2020 г.

«Мы сейчас находимся в процессе формирования основы команды, которая будет отвечать в том числе за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Совместно с партнером мы объединили усилия и сосредоточились на разработке рыночных решений для различных сегментов бизнеса. Подробности про конкретные продукты и услуги СП мы раскроем позднее. Мы рассчитываем значительно расширить спектр предложений на российском рынке по работе с большими данными, привнеся в него свою экспертизу и технологии», — сказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Рынок больших данных сейчас только формируется. В современном мире компаниям необходимо превентивно и оперативно реагировать на все возрастающие объемы обрабатываемой информации. Мы надеемся, что компетенции и ресурсы участников СП в этой области позволят ответить на перспективные потребности рынка, а также будут способствовать росту экономики за счет применения технологий анализа больших данных», — отметил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Меморандум о стратегическом партнерстве между компаниями был подписан президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским в ноябре 2019 г. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний предварительно оцениваются в 1 млрд руб.

Другие материалы рубрики

ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

«Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной