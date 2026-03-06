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Устинов Антон

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России 2
03.10.2024 Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома» 1
29.05.2024 Антон Устинов: какой вклад он внес в развитие законодательной базы 10
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор 1
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru 1
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1

Публикаций - 9, упоминаний - 19

Устинов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 5
VK - Mail.ru Group 3602 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
МФ технологии - МФТ 37 4
Naver 26 2
МегаФон 10742 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Naspers 85 3
Naspers - Prosus Ventures 21 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Транснефть 335 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
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Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Образование в России 2893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 50 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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