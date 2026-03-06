Индексная книга (каталог) CNews*
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Устинов Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 19
Устинов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 350 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Дмитриев Кирилл 120 3
|Костин Андрей 68 3
|Иванов Сергей 405 3
|Миллер Алексей 21 3
|Златопольский Антон 21 3
|Бучнев Павел 2 2
|Куприянов Сергей 14 2
|Гордин Михаил 17 2
|Чудаков Дмитрий 2 2
|Яковлева Наталья 5 2
|Антонова Ульяна 2 2
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
|Searle Charles Leger - Сеарл Чарльз Легер 5 2
|Buné Jan - Буне Жан 5 2
|Добродеев Борис 97 2
|Усманов Алишер 311 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Айвазов Александр 32 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Яковицкий Алексей 23 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Шмелева Елена 11 2
|Краснов Михаил 87 2
|Ковальчук Юрий 36 2
|Канцуров Андрей 8 2
|Беликов Игорь 7 2
|Чижикова Анна 3 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Анисимов Никита 16 2
|Семенов Вадим 65 2
|Добродеев Олег 17 1
|Зыбина Мария 4 1
|Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
|Левыкин Владимир 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
|День молодёжи - 27 июня 1087 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.