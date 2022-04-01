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Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK

VK нашел замену пятерым иностранным членам совета директоров, спешно покинувшим свои места. В числе новых членов стали ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и ректор «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов.

Новые члены совета директоров VK

Интернет-холдинг VK сообщил о пяти новых членах совета директоров. Независимыми директорами стали ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, «Вышка») Никита Анисимов и Наталья Яковлева, которая является независимым директором в золотодобывающей компании «Петропавловск», грузоперевозчике Globaltruck Management и медиа-измерителе Mediascope.

Кроме того, в совет директоров VK в качестве неисполнительного директора вошел и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Ранее он был гендиректором Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова, а также работал на руководящих должностях в нефтехимической компании «Сибур» и нефтяной компании «ТНК-BP».

В VK подчеркивают, что теперь в совете директоров компании находятся два человека с уникальным опытом руководства лидирующими российскими научными организациями. Отметим, что НИУ ВШЭ также входит в число учредителей «Фонда общественных интересов», который владеет «золотой акцией» конкурента VK – Yandex (владелец российского «Яндекс»).

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Теперь все члены совета директоров VK россияне

Еще двое топ-менеджеров VK вошли в совет директоров компании. Один из них - Владимир Габриэлян, который работает в компании с 2001 г., а с 2019 г. занимает пост первого заместителя гендиректора. Второй новый член совета директоров от топ-менеджмента – бывший вице-президент «Ростелекома» по развитию бизнеса Александр Айвазов, который с февраля 2022 г. является старшим вице-президентом VK.

Как поменялось руководство и владельцы VK

В конце 2021 г. в структуре акционеров и управления VK произошли серьезные изменения. Холдинг «Газпром-Медиа» и страховая компания «Согаз», связанные с «Газпромом», приобрели в совокупности 90% долю в компании «МФ Технологии», являющейся контролирующим акционером VK (владеет 57,3% от общего числа голосов интернет-холдинга).

Одновременно гендиректором VK стал Владимир Кириенко, сын замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко и бывший до той поры старшим вице-президентом «Ростелекома». Упомянутый выше Александр Айвазов – давний партнер Владимира Кириенко.

Вал проблем VK

В начале 2022 г. Владимир Кириенко оказался в санкционных списках Евросоюза и США. На Лондонской фондовой бирже были приостановлены торги акциями VK (схожая участь ждала и ценные бумаги других российских компаний на американских и британских фондовых площадках).

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Удаленная работа

Голландская инвестиционная Prosus (подразделение южно-африканского холдинга Naspers) объявила о намерении списать свою долю в VK. Prosus владеет 25,7% от общего числа акций Vk, компания является крупнейшим (по размеру экономической доли) акционером VK.

Также Prosus вывел из состава совета директоров VK троих своих представителей: Чарльза Легера Сеарле (Charles Leger Searle), Джако ван дер Мерве (Jaco van der Merwe) и Марка Ремона Сороура (Mark Remon Sorour). Одновременно VK покинули двое независимых директоров - бывший старший партнер голландского подразделения Deloitte Жан Буне (Jan Bune) и бывший гендиректор южнокорейской интернет-компании Naver Санг Хун Ким (Sang Hun Kim).

Таким образом, из совета директоров полностью ушли иностранцы. Также из VK ушел финансовый директор Мэтью Хаммонд (Matthew Hammond), работавший в компании с 2010 г.

Иностранцев в совете директоров VK заменили россиянами

До этих событий в совете директоров VK было десять членов. Председателем совета является бывший гендиректор компании Дмитрий Гришин. В конце 2021 г. в совет директоров вошли трое представителей «Газпрома: пресс-секретарь председателя правления газовой компании Сергей Куприянов, глава юридической службы «Газпром-Медиа» Дмитрий Чудаков и председатель правления «Согаза» Антон Устинов.

Кроме того, в совет директоров входила гендиректор «МФ Технологии» Ульяна Антонова, которая ранее возглавляла юридические департаменты «Каро Фильм» и интернет-холдинга «Рамблер». Актуальный состав совета директоров в VK не раскрывают. Однако исходя из ранее опубликованных сообщений получается, что в совете директоров компании вновь десять человек, из который двое имеют статус независимых. Но теперь все члены совета директоров россияне.

Игорь Королев

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