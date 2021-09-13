С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

ВТБ и Московский метрополитен планируют в октябре 2021 г. запустить совместный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных на всех станциях метро.

Оплата «лицом»

Для оплаты проезда будет достаточно сдать биометрические данные и привязать к ним банковскую карту, с которой будут списываться средства. Списание средств будет производиться автоматически по факту прохода через турникет. В проекте используется система Face Pay, которая отвечает за распознавание лица и обеспечивает высокую пропускную способность.

Фото: ru.depositphotos.com Списание средств будет производиться автоматически по факту прохода через турникет

Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируется на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и ПО с открытым исходным кодом.

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отмечал, что сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.

«ВТБ активно участвует в динамичном развитии технологий московского общественного транспорта. Мы обеспечили техническую возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой, реализовали оплату проезда с использованием банковских карт и платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Apple Pay, — прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ. — Сегодня мы идем дальше и предлагаем пассажирам использовать для проезда технологию будущего — биометрию лица. Новый сервис сделает проезд комфортнее и безопаснее».

Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам — в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.

Решение банка по использованию биометрии для оплаты проезда выбрано для развертывания во всех вестибюлях Московского метрополитена в 2021 г., поскольку ВТБ является эквайером при бесконтактной оплате проезда в мосметро на турникетах.

Как подчеркивал Костин, ВТБ совместно с Департаментом информационных технологий Москвы реализовал или реализует почти два десятка цифровых инициатив — от разработки платежных решений на транспорте до инструментов городской геоаналитики, причем некоторые из них можно отнести к «лучшим в мире».