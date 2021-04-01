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«ВТБ мои инвестиции» может стать частью экосистем через развитие API

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Инвестиционная платформа «ВТБ мои инвестиции» может стать частью различных экосистем в будущем. Таким видением поделился Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ в рамках конференции «Менеджмент Будущего», которую проводит ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ. В числе спикеров мероприятия Андрей Костин, Дмитрий Морозов, Ольга Дергунова, Дмитрий Крутов и многие другие.

«Мы активно развиваем свою инвестиционную платформу, чтобы с ее помощью клиент мог решить любую задачу по управлению капиталом можно было с ее помощью. Уже сейчас мы даем доступ более чем к 10 000 инструментов, доступных во всем мире. Другая важная для нас задача – сделать так, чтобы пользоваться нашей платформой можно было с использованием других систем. Мы хотим стать вендором, и через API давать доступ к платформе, встраиваться в появляющиеся и развивающиеся сегодня экосистемы. МЫ уже успешно реализовали ряд таких проектов, предоставив к ней доступ для пользователей Яндекс и РБК», - отметил Владимир Потапов в ходе дискуссии «Экосистемы в России: как создать из сервисов единый продукт».

Аудитория мобильного приложения на базе инвестиционной платформы «ВТБ мои инвестиции» стремительно растет. Количество клиентов, ежедневно использующих мобильное приложения «ВТБ мои инвестиции», только с начала 2021 г. увеличилось на 19% и сегодня превышает 280 тысяч человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается более 820 тысяч сделок, обороты – стабильно выше 100 млрд руб в день. Ежемесячный оборот превышает 1,5 триллиона рублей. Два года подряд «ВТБ мои инвестиции» признается лучшим инвестиционным приложением Рунета (премия РАЭК).

Созданная инвестиционная платформа также тиражируется с помощью технологии API: активно развиваются проекты по ее использованию дистанционно на ресурсах партнеров. В 2019 г. ВТБ Капитал Инвестиции запустили ее использование на РБК, а в 2020 г. - для пользователей Яндекса. Новый сервис дал возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое.

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