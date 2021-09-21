ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете

ВТБ и «Центр прогресса бокса» стали совладельцами компаний «Современные платежные решения» и «Мобильная карта». Эти организации будут, соответственно, финансировать деятельность «Единого регулятора азартных игр» и осуществлять функции «Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов», контролирующего прием ставок через интернет.

СП ВТБ и «Центра прогресса бокса» по контролю над азартными играми

Госбанк ВТБ и «Центр прогресса бокса» завершили создание совместного предприятия для контроля над интерактивными букмекерскими ставками и финансирования деятельности единого регулятора азартных игр. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Роль СП выполняет компания «Современные платежные решения» (СПР), которая ранее принадлежала ВТБ через «ВТБ-Недвижимость». Теперь ВТБ через «ВТБ прямые инвестиции решения» владеет 49% акций СПР. Со своей стороны, СПР стала единственным собственником небанковской кредитной организации (НКО) «Мобильная карта».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что СП банка и «Центра прогресса бокса» договорилось о покупке «Мобильной карты» у ее текущих собственников с целью формирования инфраструктуры единого центра учета перевода ставок. Сделка была согласована с Центробанком и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). «Центр прогресса бокса» учрежден членом исполкома Федерации бокса России, президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым.

Как в России делались легальные ставки через интернет

Возможность осуществлять легальные интерактивные ставки (через интернет и сети мобильной связи, в том числе с помощью электронных денег) появилась в российском законодательстве в 2014 г. Такие ставки должны были проходить через уполномоченные Центры учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС), которые могли создаваться кредитными организациями (включая НКО) в сотрудничестве с саморегулируемыми организациями в области тотализаторов и букмекеров.

ВТБ и «Центр прогресса бокса» завершили создание СП для контроля над букмекерскими ставками

В том числе ЦУПИС отвечал за перевод целевых отчислений спортивным федерациями, размер которых составлял 5% от доходов (разницей между суммой ставок и размером выплаченных выигрышей) букмекерских контор и тотализаторов. «Первый ЦУПИС» был организован НКО «Мобильная карта» в сотрудничестве с Союзом «Первая саморегулируемая организация букмекеров». Второй ЦУПИС в 2016 г. был создан Киви-банком (входит в группу Qiwi) в сотрудничестве с «Ассоциацией букмекерских контор».

Переход к единому центру учета букмекерских ставок

В конце 2020 г. в законодательство были внесены изменения, согласно которым вместо саморегулирования в сфере букмекеров и тотализаторов государство создает «Единый регулятор азартных ставок». А Президент России Владимир Путин получил полномочия по выбору НКО, которая будет осуществлять функции Единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП), и организации, осуществляющей финансирование публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

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Одновременно был изменен размер целевых отчислений в пользу спортивных федераций. Он будет составлять 1,5% от выручки букмекерских конторы и тотализатора. ЕЦУП должен заменить функционал существовавших ранее ЦУПИС. И Qiwi, и «Мобильная карта» сделка предложения стать оператора ЕЦУПИС.

В конце августа Владимир Путин назначил своим распоряжением «Современные платежные решения» организацией, осуществляющей финансирование «Единого регулятора азартных игр». Этим же распоряжением НКО «Мобильная карта» стала «Единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов».

Такому решению предшествовали изменения в структуре собственников «Мобильная карта». Ранее она принадлежала ряду физических лиц, включая Ольга Журавская, Игорь Авдеев, Магомедрасул Гаджиев, Максим Козловский, Кирилл Макаров, Сергей Самсоненко, Татьяна Полонская и Антон Рожковский. Часть из них была связана с букмекерским бизнесом: Журавская и Гаджиев являются совладельцами «Первой международной букмекерской компании», а Самсоненко входит в число учредителей «Бетсити».

Потери для Qiwi

Для Qiwi потеря ЦУПИС означает потерю значительной части доходов. В первом полугодии 2021 г. у Qiwi на интерактивные ставки пришлось 222,3 млрд руб., что составляет 27% общего объема оборота платежных сервисов компании. Выручка платежной системы от интерактивных ставок составила 3,37 млрд руб. или 37% от общего объема чистой выручки Qiwi от платежных сервисов. Конкретно ЦУПИС принес компании доход в размере 2,08 млрд руб., что соответствует 23% общей чистой выручки от платежных сервисов.