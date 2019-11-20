«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард в большие данные

«Ростелеком» и ВТБ создадут СП в сфере больших данных, в которое инвестируют 1 млрд руб. У СП будет своя технологическая платформа, на базе которой будут создаваться системы обработки данных. Заказчики ожидаются как от бизнеса, так и из госсектора.



Совместное предприятие

«Ростелеком» и Банк ВТБ договорились о создании совместного предприятия по работе с большими данными. Соответствующий документ — меморандум о стратегическом партнерстве в данной сфере — президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали на одиннадцатом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Об этом «Ростелеком» сообщает на своем сайте.

СП займется созданием продуктов и оказанием услуг на базе обработки и анализа больших данных. Планируется в том числе использование технологий искусственного интеллекта. По предварительным оценкам, стороны намерены вложить в СП около 1 млрд руб.

Предприятие будет базироваться на технологической платформе, которую откроют для представителей бизнеса из таких сфер как телеком, финансовые услуги, ритейл, девелопмент, а также для государственных организаций. ВТБ и «Ростелеком» утверждают, что законность и качество всех данных будут проверяться, а перед передачей информация будет шифроваться и обезличиваться. Храниться данные будут на стороне компаний, участвующих в проекте.

На базе платформы будут создаваться системы обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных. Также через нее будет осуществляться управление рекламными кампаниями клиентов с помощью интеллектуальных систем. Кроме того, на платформе будет реализована функциональность биржи обмена данными, через которую будет происходить оборот обезличенной и деперсонализированной информации. Ожидается, что СП найдет заказчиков среди представителей крупного, среднего и малого бизнеса, а также из госсектора.

Зачем это нужно

Как отметил Осеевский, его компания считает технологии искусственного интеллекта для анализа больших данных приоритетными. У «Ростелекома» уже есть «определенные заделы в этом направлении» — это и собственные инструменты, и партнерские технологии. Объединение по этому направлению с ВТБ должно помочь создать цифровые решения для повышения эффективности бизнеса и госсектора.

«Ростелеком» и ВТБ создадут СП в сфере больших данных

Со своей стороны, Костин надеется, что «новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка». Повышение доступности и качества больших данных он назвал одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России.

Возможные партнеры

«Ведомости» сообщают со ссылкой на собственные источники, что в ходе обсуждения сделки «Ростелеком» и ВТБ рассматривали возможность привлечения к проекту различных поставщиков данных. Предполагалось, что одним из них станет сеть розничных магазинов «Магнит», в которой у ВТБ есть доля в 18,3%.

В качестве еще одного возможного поставщика источники называли сотового оператора Tele2, 45% которого уже принадлежит «Ростелекому», а еще 55% будет выкуплено компанией в будущем. Также поставщиками данных могут стать Почта банк, страховая компания «Согаз» и группа ПИК, которые принадлежат ВТБ на 49,99%, 10% и 23,1% соответственно. Переговоры также велись с «Национальной медиа группой», «Почтой России» и X5 Retail Group.