Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Yandex планирует полностью выйти из капитала российского «Яндекса». Ранее Yandex хотел сохранить за собой 49% долю в «Яндексе», но это не устроило потенциальных претендентов на его покупку, включая Вагита Алекперова, Владимира Потанина, Романа Абрамовича и др.

Yandex полностью продаст «Яндекс»

Yandex намерен полностью выйти из капитала своей российской «дочки» - «Яндекс». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Новые условия сделки будут обсуждаться в ноябре на заседании совета директоров Yandex.

Новое российское подразделение Yandex должно быть зарегистрировано в специальном административном районе Калининграде - острове Октябрьский. Выручка от продажи российского подразделения будет разделена между акционерами Yandex путем выплаты дивидендов или выкупа их акций. Некоторые российские акционеры Yandex смогут обменять принадлежащие им акции на акции «Яндекс».

Yandex и санкции

Компания Yandex зарегистрирована в Голландии. Основной владелец и основатель компании Аркадий Волож, которому принадлежат 45,3% от общего числа голосов и 8,6% акций. В 2011 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

Фото: Яндекс Яндекса» Yandex планирует полностью выйти из капитала российского

В 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. А Евросооюз ввел санкции против Воложа. После этого Волож покинул все посты в Yandex, а действующий в его интересах семейный траст пообещал не голосовать принадлежащим ему пакетом акций.

Разделение бизнеса Yandex

В конце 2022 г. совет директоров Yandex одобрил реструктуризацию компании и выделения ее российского бизнеса в новую структуру, которая будет находится под контролем менеджмента. Предполагалось, что постепенно Yandex откажется от контроля над ней, а сама компания будет находиться под контролем менеджмента.

Тогда же было объявлено, что у Yandex останутся права на международные направления своего бизнеса, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных.

Тогда же глава Счетной Палаты Алексей Кудрин покинул свой пост и стал советником гендиректора «Яндекса». СМИ писали, что он может возглавить группы топ-менеджеров компании и получить в ней 5%.

Потенциальные претенденты на покупку «Яндекса» В мае 2023 г. Yandex сообщил, что компания получила ряд предложений о покупке ее российских активов. Как писал Bloomberg, речь шла о продаже 51% доли с сохранение за Yandex 49%.

Основными претендентами назывались владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

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Утверждалось также, что партнерами Потанина могут стать миллиардер Роман Абрамович, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Об интересе к «Яндексу» заявлял и глава ВТБ Андрей Костин. При этом утверждалось, что российский «Яндекс» на пять лет будет передан под управление специальному фонду топ-менеджеров во главе с Кудриным и бывшим главным операционным директором Yandex Тиграном Худавердяном, то есть у упомянутых магнатов будет только экономический интерес. Российский бизнес «Яндекса» оценивался в $7-7,5 млрд.

Теперь же, как пишет Bloomberg, потенциальные покупатели «Яндекса» настаивают на полном выходе Yandex из капитала российской компании. Агентство также скорректировало оценку российского бизнеса «Яндекса» - 600 млрд руб. ($6,6 млрд).

Возможность возвращения на Nasdaq

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации Yandex. если сделка по выделению российских активов будет завершена до конца 2023 г., то компания сможет возобновить свой листинг на бирже.