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Millicom International Cellular SA

Millicom International Cellular SA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.03.2011 VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao

VimpelCom завершил сделку по приобретению нидерландской компании Millicom Holding Laos B.V. (Millicom), которая владеет 78% Millicom Lao Co., пр
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай

ператора из Лаоса Miliccom Lao. Продавцом 74% акций выступила международная инвестиционная компания Millicom International Cellular (зарегистрирована в Люксембурге, принадлежит шведским инвесто
05.07.2006 China Mobile не смогла купить Millicom за $5,3 млрд

Оператор мобильной связи Millicom International Cellular изменил свои планы по слиянию с какой-либо другой компанией.

25.05.2006 China Mobile может купить Millicom за $5,3

China Mobile Communications близка к достижению соглашения о покупке Millicom International Cellular за $5,3 млрд. Это сделка должна расширить влияние китайской к
15.12.2002 Millicom избавится от акций убыточных операторов на Филиппинах и в Колумбии

Сотовый оператор Millicom International Cellular объявил о планах продажи своих пакетов акций в неприбыльных о
14.11.2001 Tele2 купит российские активы Millicom за $80 млн.

сообщила в понедельник, что она согласна приобрести российские активы мобильной телефонии оператора Millicom за $80 млн. Tele2 сообщила в заявлении, что она заплатит Millicom Internation

Публикаций - 57, упоминаний - 79

Millicom International Cellular SA и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
МегаФон 10742 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
Vodafone Group 1412 9
Deutsche Telekom 954 9
China Mobile 436 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 6
America Movil 55 6
MTN Group 37 5
AT&T South - BellSouth 234 5
Tele2 AB 71 5
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 5
ZTE Corporation 800 5
Google LLC 12690 5
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PLDT - Smart Communications 22 4
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 4
Ростелеком 10948 4
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Accenture plc 719 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
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Siemens Atea 4 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 4
Globe Telecom 32 4
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 3
Mobitel 31 3
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 3
Intel Corporation 12811 3
Альфа-Групп 745 3
Bharti Enterprises Group 57 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Cukurova 97 1
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Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Airbnb 101 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
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РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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