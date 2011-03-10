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Millicom International Cellular SA
СОБЫТИЯ
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|10.03.2011
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VimpelCom завершил сделку по приобретению 78% лаосского оператора Millicom Lao
VimpelCom завершил сделку по приобретению нидерландской компании Millicom Holding Laos B.V. (Millicom), которая владеет 78% Millicom Lao Co., пр
|17.09.2009
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«Билайн» покорил Индокитай
ператора из Лаоса Miliccom Lao. Продавцом 74% акций выступила международная инвестиционная компания Millicom International Cellular (зарегистрирована в Люксембурге, принадлежит шведским инвесто
|05.07.2006
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China Mobile не смогла купить Millicom за $5,3 млрд
Оператор мобильной связи Millicom International Cellular изменил свои планы по слиянию с какой-либо другой компанией.
|25.05.2006
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China Mobile может купить Millicom за $5,3
China Mobile Communications близка к достижению соглашения о покупке Millicom International Cellular за $5,3 млрд. Это сделка должна расширить влияние китайской к
|15.12.2002
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Millicom избавится от акций убыточных операторов на Филиппинах и в Колумбии
Сотовый оператор Millicom International Cellular объявил о планах продажи своих пакетов акций в неприбыльных о
|14.11.2001
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Tele2 купит российские активы Millicom за $80 млн.
сообщила в понедельник, что она согласна приобрести российские активы мобильной телефонии оператора Millicom за $80 млн. Tele2 сообщила в заявлении, что она заплатит Millicom Internation
Millicom International Cellular SA и организации, системы, технологии, персоны:
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