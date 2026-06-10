Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравчук Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Кравчук Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
|Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
|KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
|Сединина Екатерина 4 1
|Никифоров Николай 1138 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|Informa - Ovum - Omdia 150 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.