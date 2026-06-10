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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196033
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Кравчук Николай

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «ЛокоТех» запустил пилотные проекты по автоматизации планирования ремонта локомотивов 1
19.06.2014 Контент-провайдер Intech куплен компанией inMedia 1
04.03.2014 inMedia: SMS хоронить рано 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
13.06.2013 inMedia и Intech создадут совместное предприятие для разработки телекоммуникационных сервисов и решений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кравчук Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Intech 24 3
InMedia - Инмедиа 14 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1158 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 156 1
Millicom International Cellular SA 57 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Lookout 36 1
America Movil 55 1
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
Digital Grass Group - Диджитал Грасс Групп 6 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1571 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1367 1
Telegram Group 2852 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9418 1
IBM - International Business Machines Corp 9662 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Yandex - Яндекс 9034 1
Cisco Systems 5329 1
Dell EMC 5157 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Bitcoin Foundation 8 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5294 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22641 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9066 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 882 1
SmartPointer - Smart pointers - Умные указатели 3 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 359 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8417 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12962 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 270 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9746 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 869 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 607 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26430 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63649 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9181 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17835 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5214 1
Digital Grass Group - Check-n-Pay 7 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Петкевич Андрей 13 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Сединина Екатерина 4 1
Никифоров Николай 1138 1
Россия - РФ - Российская федерация 163723 4
Европа Восточная 3135 2
Испания - Каталония - Барселона 751 2
Китай - Шанхай 827 1
Франция - Канны 113 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47112 1
Япония 13734 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52769 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10119 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26882 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21259 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1572 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 733 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3044 1
Зоология - наука о животных 2847 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17938 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33179 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Informa - Ovum - Omdia 150 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448475, в очереди разбора - 727346.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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