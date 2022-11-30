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Citi Citigroup Citigroup Global Markets -

Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets -


30.11.2022 Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО

Пиратство Citi, подтвержденное судом Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines поймала «дочку» американского банка Citi в нашей стране на нелегальном использовании своего ПО Smar
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондов
29.06.2018 Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый гибридный планшетный компьютер 2-в-1 CITI E203. Устройство отличает качественный IPS дисплей с поддержкой Multi-touch. В основе Digma CITI E203 лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3450 с частотой до 2,2 ГГц. Окру
06.04.2018 Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил старт продаж на российском рынке ноутбуков нового поколения CITI E302. Модель отличается от своих предшественников высокой производительностью и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбуки доступны в продаже с апреля. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе,

22.12.2017 Citi открывает API российским разработчикам

нтерфейс программирования приложений). Благодаря использованию готового кода систем банка платформа поможет разработчикам создавать приложения и интегрировать сервисные решения для розничных клиентов Citi в России.На площадке https://sandbox.developerhub.citi.com/ собрана детальная техническая информация о тех API, которые уже разработаны Citi для российского рынка, а также др
27.02.2015 Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1

Корпорация Microsoft представила новое приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов компании Citi, работающей в сфере международных коммерческих операций. CitiDirect BE Tablet является расширением банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг

Прошлый год стал рекордным по объему венчурных инвестиций после пика 2000 г. В связи с этим компания Citi Ventures (входит в Citigroup), чей главный офис расположен в городе Пало-Альто в самом центре Кремниевой Долины, презентовала свою инвестиционную стратегию. Управляет компанией Дебра Хопкинс – главный инновационн
22.01.2015 Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России

CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой продуктовой модели и единой технологической платформы. Иначе говоря, до внедрения Rainbow в каждой стране, где присутствует Citi, использовалась

15.07.2014 Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине

Управление международных коммерческих операций (TTS) финансовой корпорации Citi объявило о запуске CitiDirect BE Tablet — нового приложения для планшетных компьютеров Apple iPad и ряда моделей, работающих на платформе Android. Как сообщили CNews в Citi, приложе
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы

Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Ма
23.11.2012 Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России

олучил назначение на более высокую должность и теперь является руководителем розничного бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), рассказали в банке. Михаил Бернер работает в Citi 10 лет. За время работы в банке он занимал ряд руководящих должностей в различных сегментах розничного бизнеса. Был одним из ключевых сотрудников, которые открывали бизнес кредитных карт <
29.10.2012 Citigroup заплатила штраф $2 млн за нарушение в ходе IPO Facebook

Финансовая корпорация Citigroup заплатила штраф в размере $2 млн за нарушение, допущенное в ходе первичного размещения акций Facebook на бирже, сообщает Reuters. Глава органа надзора над рынком ценных бумаг в штате

11.05.2012 Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup

жей, получил на своё развитие неназванную сумму от компании Citi Ventures (венчурного подразделения Citigroup) в ходе второго раунда инвестирования (раунда B). При этом управляющий директор Cit
18.11.2011 Аналитики: Amazon выпустит собственный смартфон в 2012 г.

По информации исследовательского подразделения корпорации Citigroup, гигант онлайн-ритейла компания Amazon должна выпустить собственный новый смартфон уже в следующем году. Об этом сообщил аналитик Citigroup Марк Махейни (Mark Mahaney), пишет и
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank

ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долларов», сообщает The Wall Street Journal. По словам представителей ФБР, атакующие бы
17.06.2009 Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ

Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей объединения двух ИТ-сис
10.10.2008 Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы

к ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн. Citigroup Global Services занимается аутсорси
01.02.2007 Citigroup купил интернет-банк за $1 млрд

нного страхования и страхования жизни клиентуре Egg, составляющей более 3 млн человек. Как заявил Марк Такер (Mark Tucker), исполнительный директор Prudential, сделка придаст огромный толчок развитию Citigroup в Великобритании. В свою очередь, для Egg это может быть успешным решением ряда проблем с бизнесом, уже приведших к серьезным убыткам. Сделка должна быть одобрена регулирующими органа
31.01.2007 Citigroup покупает Egg

Британская страховая компания Prudential согласилась продать онлайновый банк Egg банковскому гиганту Citigroup. Сумма сделки — 575 млн. британских фунтов или более $1,12 млрд. в денежном выражении. Prudential также договорилась о предоставлении услуг пенсионного страхования и страхования жизни
30.03.2006 Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам

ы по депозитам. Этот шаг должен привлечь к онлайновому пользованию банковскими услугами больше клиентов и повернуть вспять падение дохода от операций с частными лицами. Citibank (банковское отделение Citigroup) предлагает 4,5% годовых без ограничений по минимальной сумме вклада. В некоторых случаях за пользование банком не взимается абонентская плата, хотя клиент для получения процентов дол
18.10.2005 Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"

02.06.2004 Hynix продает производство чипов группе Citigroup

Hynix Semiconductor, четвертый по величине производитель микропроцессоров в мире, заключил соглашение с американской финансовой группой Citigroup о продаже подразделения компании, производящего чипы, не относящиеся к памяти. Сумма сделки составляет $815.6 млн. Согласно информации основного кредитора компании, банка Korea Exchan
12.05.2004 Банки погорели на деле WorldCom

рд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigroup, в своих отчетах сознательно искажал информацию, изображая перспективы WorldCom в позитивном свете, прежде чем махинации с финансовой отчетностью компании привели её к банкротству. Ча
28.11.2003 Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor

Инвестиционный фонд, возглавляемый Citigroup, намеревается приобрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к пер
27.11.2003 J.P.Morgan купил систему электронных платежей Citigroup

к J.P.Morgan Chase & Co. согласился приобрести подразделение электронных платежей своего конкурента Citigroup - Citicorp Electronic Financial Services Inc. - за $380 млн. наличными. J.P. Morgan
02.10.2003 Citigroup закрывает систему онлайн-платежей

Крупнейшая в мире финансовая компания Citigroup Inc., объявила о закрытии с 9 ноября своей системы онлайн-платежей c2it, поскольку

22.09.2003 Citigroup покупает часть Dutch Telecom

Правительство Голландии 19 сентября заявило о своей готовности продать 12% акций бывшей телекоммуникационной монополии KPN NV компании Citigroup за сумму около $2,3 млрд. В результате продажи 300 млн. акций нью-йоркской компании по цене €6,78 ($7,63) за акцию голландское правительство сохранит за собой 19,4% доли участия в KPN
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается

, а Dow опустился до минимального значения с октября 1998 года. Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается

Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
22.04.2002 Citigroup интегрирует технологии .Net в свои сервисы

Инвестиционная банковская группа Citigroup и корпорация Microsoft объявили о заключении широкомасштабного стратегического согл
21.03.2002 Citigroup внедряет компоненты .Net в систему интернет-банкинга

Банковская группа Citigroup и компания Microsoft подписали соглашение о внедрении в системы интернет-банкинга <
15.11.2000 Oracle и Citigroup создадут B2B альянс

Oracle и финансовая компания Citigroup Inc. подписали соглашение о партнерстве в сфере B2B торговли, сообщает Upside Today
14.11.2000 Oracle и Citigroup объединяют технологии

Во вторник компании Oracle Corp. и Citigroup, предоставляющая финансовые услуги, объявили о создании партнерства, которое объединит их технологии и сервисы. Citigroup, имеющая 100 млн. клиентов в 100 странах, будет исполь
14.11.2000 Citigroup открыла новые брокерский и банковский сервисы

нию SiliconValley.com, новые улучшенные сайты со множеством возможностей существенно усилят позиции Citigroup на рынке финансовых интернет-услуг. Так, на новом брокерском сервисе клиенты смогут
02.11.2000 Citigroup начинает финансовые операции в онлайне

ка, брокерской конторы или с кредитной карты на счет получателя в режиме онлайн. По словам представителей компании, сервис будет доступен гражданам США, имеющим адрес электронной почты. Представители Citigroup надеются, что известное имя привлечет к новому сервису посетителей. Энтони Дженкинс (Anthony Jenkins) сказал, что служба должна начать свою финансовую деятельность с потенциально боль
08.08.2000 Citigroup и еще 4 компании создают совместное предприятие на рынке сетевых платежей

19.08.1999 Amazon.com обвинила греческую компанию CITI Services Inc. в незаконном использовании своего имени

Amazon.com подала в суд на греческую компанию CITI Services за незаконное использование своего имени. CITI Services, также занимающаяся продажей книг через Интернет, используют имена вебсайтов Amazon.gr и Amazon.com.gr. CITI


Публикаций - 294, упоминаний - 300

Citi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23813 67
Intel Corporation 11771 67
Cisco Systems 4943 60
Oracle - Sun Microsystems 2207 43
IBM - International Business Machines Corp 9272 42
Apple Inc 11425 34
Oracle Corporation 6412 30
Applied Materials 279 28
Yahoo! 3693 28
Google LLC 11168 28
AMD - Advanced Micro Devices 3926 26
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 24
Amazon Inc - Amazon.com 2848 23
Verizon - WorldCom 487 23
Dell EMC 4957 22
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 22
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 20
Lenovo Motorola 3506 19
Lam Research - Novellus Systems 102 17
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 17
HP - Hewlett-Packard 3622 16
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 16
Samsung Electronics 9852 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2981 13
AT&T Inc 1663 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5627 13
TI - Texas Instruments Incorporated 816 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 12
JDSU - JDS Uniphase 218 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8210 11
KLA Corporation 73 11
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 11
HP Compaq Computer Corp 1918 11
AOL Inc 1590 11
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 402 10
Honeywell 261 10
United Technologies - Hamilton Sundstrand 47 10
Meta Platforms - Facebook 4358 10
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 9
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 248 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1925 79
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 72
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 546 40
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 40
Merrill Lynch 433 39
Bank of America - Банк Америки 253 33
Citi - Citibank - Ситибанк 305 28
American Express - Amex 313 22
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 21
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 20
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 19
eBay Inc 1605 19
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 18
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6342 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 16
Enron - Enrongate 122 15
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6152 13
Prudential Financial 52 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 11
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 11
Ford 399 11
Coca-Cola Company 252 10
Cowen - SG Cowen 66 10
ABN AMRO 98 10
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 10
Visa International 1893 10
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 9
Walmart - Wal-Mart Stores 370 9
Prudential Securities 68 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 8
Wells Fargo 75 8
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 183 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1792 8
Альфа-Групп 670 7
Boeing 990 7
Barclays 118 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 961 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18558 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3925 8
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1004 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 510 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 85 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 3
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Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 96 8
Age of Kings 3460 8
Oracle Java - язык программирования 2818 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 7
Apple iOS 7065 6
Apple iPhone 6 6307 6
Oracle PeopleSoft 418 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3565 4
Stafory - робот Вера 312 4
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 4
Apple iPod 1532 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1108 3
Microsoft Edge - браузер 1954 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 3
Citi - CitiDirect Online Banking 8 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1564 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 390 3
Microsoft Windows BitLocker 1295 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 287 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 175 2
Samsung Pay 283 2
Microsoft Windows 10 1567 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 558 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 2
SAP Sybase 289 2
Linux OS 8618 2
Apple iTunes Store 1063 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 2
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 2
Samsung Galaxy 1069 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 208 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 11
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 8
Bush George - Буш Джордж 305 8
Murphy Mike - Мерфи Майк 17 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 13 4
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 3
Каримова Гульнара 92 3
Добкин Аркадий 74 3
Каримов Ислам 95 3
Ковалев Александр 158 3
Самойленко Максим 65 2
Оганесян Артак 31 2
Дремач Кирилл 8 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 23 2
Боровиков Игорь 111 2
Philips Robert - Филипс Роберт 2 2
Черноволенко Сергей 34 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Усманов Алишер 298 2
Бернер Михаил 13 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Карачинский Анатолий 94 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 2
Osmena Cristina - Осмена Кристина 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 2
Скурятина Елена 20 2
Рейман Леонид 1033 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Griffin Jim - Гриффин Джим 3 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Кантор Илья 11 2
Прохоров Фёдор 82 2
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50784 161
Россия - РФ - Российская федерация 127443 76
Европа 21546 26
США - Нью-Йорк 3105 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13852 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 24
Украина 7397 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40403 17
Нидерланды 3349 13
Ирак - Республика 695 13
Япония 13046 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13442 12
Германия - Федеративная Республика 12213 12
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 383 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15529 11
Индия - Республика 5171 10
Швеция - Королевство 3550 9
США - Калифорния 4688 9
Ближний Восток 2707 9
Испания - Королевство 3628 8
Канада 4748 8
Франция - Французская Республика 7634 8
Норвегия - Королевство 1777 7
США - Нью-Йорк штат 234 6
Беларусь - Белоруссия 4612 6
Африка - Африканский регион 3326 6
Южная Корея - Республика 6362 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 5
Америка Северная 3127 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3453 5
Китай - Тайвань 3826 5
Сингапур - Республика 1791 5
Венгрия 683 4
Европа Восточная 3017 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15680 4
Италия - Итальянская Республика 4251 4
Финляндия - Финляндская Республика 3506 4
Саудовская Аравия - Королевство 531 4
Азия - Азиатский регион 5183 4
Бразилия - Федеративная Республика 2258 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43402 165
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14490 106
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5772 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21417 62
Кредитование - Сrediting - Заём 6108 31
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 29
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1770 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43318 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7005 18
Internet Economy - Интернет-экономика 5594 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11229 17
Финансовые показатели 2145 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6735 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11280 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4163 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5411 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5594 11
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4718 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1081 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6659 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5320 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5125 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4393 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4368 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2063 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2094 8
ISDEX интернет-индекс 250 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5684 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15761 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10216 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2804 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4792 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7226 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4061 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4422 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2553 6
Ирак - Война в Персидском заливе 223 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1643 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 741 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6331 6
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 77
CBS MarketWatch 310 53
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 29
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 19
CNET Networks - CNET News 1642 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 13
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 12
Bloomberg 1152 9
FT - Financial Times 1180 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 6
Dow Jones - Barron's 25 4
Известия ИД 510 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 3
NYT - The New York Times 1008 3
SiliconValley.com - SV.com 239 3
Forbes - Форбс 661 3
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
News Corp 186 2
AP - Associated Press 1994 2
The Washington Post 312 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 2
The Verge - Издание 513 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 848 2
Briefing 29 2
DRAMeXchange 38 2
Business Insider 214 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 175 2
Huffington Post 34 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobalNetFinancial 2 1
iVillage 32 1
MSNBC - телеканал 89 1
NewsFactor 128 1
Upside Today 59 1
Commercial Times 93 1
WapStart 45 1
Bloomberg Businessweek 123 1
Finacial Times 3 1
ShowTime - телеканал 17 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Internet Stock Report 994 78
S&P 500 554 35
S&P - Standard and Poor’s 483 25
Gartner - Гартнер 3501 10
Bear Stearns 79 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7590 8
Juniper Research 509 7
Moody's Investors Service 135 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
IDC - International Data Corporation 4872 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2462 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 41 2
Fortune Global 100 139 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Forrester Research 815 2
Harris Interactive 83 1
Orbis Research 4 1
Zecurion Analytics 25 1
IHS iSuppli 397 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 175 1
Fortune Global 500 283 1
Asymco 10 1
Coleman Parkes - Mainframe Modernization Business Barometer Report 1 1
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 427 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 203 2
TED Talks 37 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 128 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11913 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2151 6
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 4
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1834 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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