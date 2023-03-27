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Citi Citigroup Citigroup Global Markets -
СОБЫТИЯ
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|27.03.2023
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Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle
Банк не продается Материнская компания Ситибанка Citigroup никак не может избавиться от российского актива, пишут «Известия» о ссылкой на исто
|30.11.2022
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Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО
Пиратство Citi, подтвержденное судом Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines поймала «дочку» американского банка Citi в нашей стране на нелегальном использовании своего ПО Smar
|31.12.2019
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«Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе
«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондов
|29.06.2018
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Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203
Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый гибридный планшетный компьютер 2-в-1 CITI E203. Устройство отличает качественный IPS дисплей с поддержкой Multi-touch. В основе Digma CITI E203 лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3450 с частотой до 2,2 ГГц. Окру
|06.04.2018
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Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России
Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил старт продаж на российском рынке ноутбуков нового поколения CITI E302. Модель отличается от своих предшественников высокой производительностью и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбуки доступны в продаже с апреля. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе,
|22.12.2017
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Citi открывает API российским разработчикам
нтерфейс программирования приложений). Благодаря использованию готового кода систем банка платформа поможет разработчикам создавать приложения и интегрировать сервисные решения для розничных клиентов Citi в России.На площадке https://sandbox.developerhub.citi.com/ собрана детальная техническая информация о тех API, которые уже разработаны Citi для российского рынка, а также др
|27.02.2015
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Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1
Корпорация Microsoft представила новое приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов компании Citi, работающей в сфере международных коммерческих операций. CitiDirect BE Tablet является расширением банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах
|12.02.2015
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Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг
Прошлый год стал рекордным по объему венчурных инвестиций после пика 2000 г. В связи с этим компания Citi Ventures (входит в Citigroup), чей главный офис расположен в городе Пало-Альто в самом центре Кремниевой Долины, презентовала свою инвестиционную стратегию. Управляет компанией Дебра Хопкинс – главный инновационн
|22.01.2015
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Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России
CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой продуктовой модели и единой технологической платформы. Иначе говоря, до внедрения Rainbow в каждой стране, где присутствует Citi, использовалась
|15.07.2014
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Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине
Управление международных коммерческих операций (TTS) финансовой корпорации Citi объявило о запуске CitiDirect BE Tablet — нового приложения для планшетных компьютеров Apple iPad и ряда моделей, работающих на платформе Android. Как сообщили CNews в Citi, приложе
|12.09.2013
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Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы
Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Ма
|23.11.2012
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Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России
олучил назначение на более высокую должность и теперь является руководителем розничного бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), рассказали в банке. Михаил Бернер работает в Citi 10 лет. За время работы в банке он занимал ряд руководящих должностей в различных сегментах розничного бизнеса. Был одним из ключевых сотрудников, которые открывали бизнес кредитных карт <
|29.10.2012
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Citigroup заплатила штраф $2 млн за нарушение в ходе IPO Facebook
Финансовая корпорация Citigroup заплатила штраф в размере $2 млн за нарушение, допущенное в ходе первичного размещения акций Facebook на бирже, сообщает Reuters. Глава органа надзора над рынком ценных бумаг в штате
|11.05.2012
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Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup
жей, получил на своё развитие неназванную сумму от компании Citi Ventures (венчурного подразделения Citigroup) в ходе второго раунда инвестирования (раунда B). При этом управляющий директор Cit
|18.11.2011
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Аналитики: Amazon выпустит собственный смартфон в 2012 г.
По информации исследовательского подразделения корпорации Citigroup, гигант онлайн-ритейла компания Amazon должна выпустить собственный новый смартфон уже в следующем году. Об этом сообщил аналитик Citigroup Марк Махейни (Mark Mahaney), пишет и
|22.12.2009
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Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank
ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долларов», сообщает The Wall Street Journal. По словам представителей ФБР, атакующие бы
|17.06.2009
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Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ
Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей объединения двух ИТ-сис
|10.10.2008
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Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы
к ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн. Citigroup Global Services занимается аутсорси
|01.02.2007
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Citigroup купил интернет-банк за $1 млрд
нного страхования и страхования жизни клиентуре Egg, составляющей более 3 млн человек. Как заявил Марк Такер (Mark Tucker), исполнительный директор Prudential, сделка придаст огромный толчок развитию Citigroup в Великобритании. В свою очередь, для Egg это может быть успешным решением ряда проблем с бизнесом, уже приведших к серьезным убыткам. Сделка должна быть одобрена регулирующими органа
|31.01.2007
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Citigroup покупает Egg
Британская страховая компания Prudential согласилась продать онлайновый банк Egg банковскому гиганту Citigroup. Сумма сделки — 575 млн. британских фунтов или более $1,12 млрд. в денежном выражении. Prudential также договорилась о предоставлении услуг пенсионного страхования и страхования жизни
|30.03.2006
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Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам
ы по депозитам. Этот шаг должен привлечь к онлайновому пользованию банковскими услугами больше клиентов и повернуть вспять падение дохода от операций с частными лицами. Citibank (банковское отделение Citigroup) предлагает 4,5% годовых без ограничений по минимальной сумме вклада. В некоторых случаях за пользование банком не взимается абонентская плата, хотя клиент для получения процентов дол
|18.10.2005
|Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"
|02.06.2004
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Hynix продает производство чипов группе Citigroup
Hynix Semiconductor, четвертый по величине производитель микропроцессоров в мире, заключил соглашение с американской финансовой группой Citigroup о продаже подразделения компании, производящего чипы, не относящиеся к памяти. Сумма сделки составляет $815.6 млн. Согласно информации основного кредитора компании, банка Korea Exchan
|12.05.2004
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Банки погорели на деле WorldCom
рд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigroup, в своих отчетах сознательно искажал информацию, изображая перспективы WorldCom в позитивном свете, прежде чем махинации с финансовой отчетностью компании привели её к банкротству. Ча
|28.11.2003
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Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor
Инвестиционный фонд, возглавляемый Citigroup, намеревается приобрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к пер
|27.11.2003
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J.P.Morgan купил систему электронных платежей Citigroup
к J.P.Morgan Chase & Co. согласился приобрести подразделение электронных платежей своего конкурента Citigroup - Citicorp Electronic Financial Services Inc. - за $380 млн. наличными. J.P. Morgan
|02.10.2003
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Citigroup закрывает систему онлайн-платежей
Крупнейшая в мире финансовая компания Citigroup Inc., объявила о закрытии с 9 ноября своей системы онлайн-платежей c2it, поскольку
|22.09.2003
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Citigroup покупает часть Dutch Telecom
Правительство Голландии 19 сентября заявило о своей готовности продать 12% акций бывшей телекоммуникационной монополии KPN NV компании Citigroup за сумму около $2,3 млрд. В результате продажи 300 млн. акций нью-йоркской компании по цене €6,78 ($7,63) за акцию голландское правительство сохранит за собой 19,4% доли участия в KPN
|24.07.2002
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NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается
, а Dow опустился до минимального значения с октября 1998 года. Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
|24.07.2002
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NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается
Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
|22.04.2002
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Citigroup интегрирует технологии .Net в свои сервисы
Инвестиционная банковская группа Citigroup и корпорация Microsoft объявили о заключении широкомасштабного стратегического согл
|21.03.2002
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Citigroup внедряет компоненты .Net в систему интернет-банкинга
Банковская группа Citigroup и компания Microsoft подписали соглашение о внедрении в системы интернет-банкинга <
|15.11.2000
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Oracle и Citigroup создадут B2B альянс
Oracle и финансовая компания Citigroup Inc. подписали соглашение о партнерстве в сфере B2B торговли, сообщает Upside Today
|14.11.2000
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Oracle и Citigroup объединяют технологии
Во вторник компании Oracle Corp. и Citigroup, предоставляющая финансовые услуги, объявили о создании партнерства, которое объединит их технологии и сервисы. Citigroup, имеющая 100 млн. клиентов в 100 странах, будет исполь
|14.11.2000
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Citigroup открыла новые брокерский и банковский сервисы
нию SiliconValley.com, новые улучшенные сайты со множеством возможностей существенно усилят позиции Citigroup на рынке финансовых интернет-услуг. Так, на новом брокерском сервисе клиенты смогут
|02.11.2000
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Citigroup начинает финансовые операции в онлайне
ка, брокерской конторы или с кредитной карты на счет получателя в режиме онлайн. По словам представителей компании, сервис будет доступен гражданам США, имеющим адрес электронной почты. Представители Citigroup надеются, что известное имя привлечет к новому сервису посетителей. Энтони Дженкинс (Anthony Jenkins) сказал, что служба должна начать свою финансовую деятельность с потенциально боль
|08.08.2000
|Citigroup и еще 4 компании создают совместное предприятие на рынке сетевых платежей
|19.08.1999
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Amazon.com обвинила греческую компанию CITI Services Inc. в незаконном использовании своего имени
Amazon.com подала в суд на греческую компанию CITI Services за незаконное использование своего имени. CITI Services, также занимающаяся продажей книг через Интернет, используют имена вебсайтов Amazon.gr и Amazon.com.gr. CITI
Citi и организации, системы, технологии, персоны:
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