Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets

Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle Банк не продается Материнская компания Ситибанка Citigroup никак не может избавиться от российского актива, пишут «Известия» о ссылкой на исто

Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО Пиратство Citi, подтвержденное судом Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines поймала «дочку» американского банка Citi в нашей стране на нелегальном использовании своего ПО Smar

«Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондов

Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203 Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый гибридный планшетный компьютер 2-в-1 CITI E203. Устройство отличает качественный IPS дисплей с поддержкой Multi-touch. В основе Digma CITI E203 лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3450 с частотой до 2,2 ГГц. Окру

Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил старт продаж на российском рынке ноутбуков нового поколения CITI E302. Модель отличается от своих предшественников высокой производительностью и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбуки доступны в продаже с апреля. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе,

Citi открывает API российским разработчикам нтерфейс программирования приложений). Благодаря использованию готового кода систем банка платформа поможет разработчикам создавать приложения и интегрировать сервисные решения для розничных клиентов Citi в России.На площадке https://sandbox.developerhub.citi.com/ собрана детальная техническая информация о тех API, которые уже разработаны Citi для российского рынка, а также др

Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1 Корпорация Microsoft представила новое приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов компании Citi, работающей в сфере международных коммерческих операций. CitiDirect BE Tablet является расширением банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах

Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг Прошлый год стал рекордным по объему венчурных инвестиций после пика 2000 г. В связи с этим компания Citi Ventures (входит в Citigroup), чей главный офис расположен в городе Пало-Альто в самом центре Кремниевой Долины, презентовала свою инвестиционную стратегию. Управляет компанией Дебра Хопкинс – главный инновационн

Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой продуктовой модели и единой технологической платформы. Иначе говоря, до внедрения Rainbow в каждой стране, где присутствует Citi, использовалась

Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине Управление международных коммерческих операций (TTS) финансовой корпорации Citi объявило о запуске CitiDirect BE Tablet — нового приложения для планшетных компьютеров Apple iPad и ряда моделей, работающих на платформе Android. Как сообщили CNews в Citi, приложе

Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Ма

Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России олучил назначение на более высокую должность и теперь является руководителем розничного бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), рассказали в банке. Михаил Бернер работает в Citi 10 лет. За время работы в банке он занимал ряд руководящих должностей в различных сегментах розничного бизнеса. Был одним из ключевых сотрудников, которые открывали бизнес кредитных карт <

Citigroup заплатила штраф $2 млн за нарушение в ходе IPO Facebook Финансовая корпорация Citigroup заплатила штраф в размере $2 млн за нарушение, допущенное в ходе первичного размещения акций Facebook на бирже, сообщает Reuters. Глава органа надзора над рынком ценных бумаг в штате

Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup жей, получил на своё развитие неназванную сумму от компании Citi Ventures (венчурного подразделения Citigroup) в ходе второго раунда инвестирования (раунда B). При этом управляющий директор Cit

Аналитики: Amazon выпустит собственный смартфон в 2012 г. По информации исследовательского подразделения корпорации Citigroup, гигант онлайн-ритейла компания Amazon должна выпустить собственный новый смартфон уже в следующем году. Об этом сообщил аналитик Citigroup Марк Махейни (Mark Mahaney), пишет и

Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долларов», сообщает The Wall Street Journal. По словам представителей ФБР, атакующие бы

Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей объединения двух ИТ-сис

Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы к ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн. Citigroup Global Services занимается аутсорси

Citigroup купил интернет-банк за $1 млрд нного страхования и страхования жизни клиентуре Egg, составляющей более 3 млн человек. Как заявил Марк Такер (Mark Tucker), исполнительный директор Prudential, сделка придаст огромный толчок развитию Citigroup в Великобритании. В свою очередь, для Egg это может быть успешным решением ряда проблем с бизнесом, уже приведших к серьезным убыткам. Сделка должна быть одобрена регулирующими органа

Citigroup покупает Egg Британская страховая компания Prudential согласилась продать онлайновый банк Egg банковскому гиганту Citigroup. Сумма сделки — 575 млн. британских фунтов или более $1,12 млрд. в денежном выражении. Prudential также договорилась о предоставлении услуг пенсионного страхования и страхования жизни

Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам ы по депозитам. Этот шаг должен привлечь к онлайновому пользованию банковскими услугами больше клиентов и повернуть вспять падение дохода от операций с частными лицами. Citibank (банковское отделение Citigroup) предлагает 4,5% годовых без ограничений по минимальной сумме вклада. В некоторых случаях за пользование банком не взимается абонентская плата, хотя клиент для получения процентов дол

Hynix продает производство чипов группе Citigroup Hynix Semiconductor, четвертый по величине производитель микропроцессоров в мире, заключил соглашение с американской финансовой группой Citigroup о продаже подразделения компании, производящего чипы, не относящиеся к памяти. Сумма сделки составляет $815.6 млн. Согласно информации основного кредитора компании, банка Korea Exchan

Банки погорели на деле WorldCom рд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigroup, в своих отчетах сознательно искажал информацию, изображая перспективы WorldCom в позитивном свете, прежде чем махинации с финансовой отчетностью компании привели её к банкротству. Ча

Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor Инвестиционный фонд, возглавляемый Citigroup, намеревается приобрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к пер

J.P.Morgan купил систему электронных платежей Citigroup к J.P.Morgan Chase & Co. согласился приобрести подразделение электронных платежей своего конкурента Citigroup - Citicorp Electronic Financial Services Inc. - за $380 млн. наличными. J.P. Morgan

Citigroup закрывает систему онлайн-платежей Крупнейшая в мире финансовая компания Citigroup Inc., объявила о закрытии с 9 ноября своей системы онлайн-платежей c2it, поскольку

Citigroup покупает часть Dutch Telecom Правительство Голландии 19 сентября заявило о своей готовности продать 12% акций бывшей телекоммуникационной монополии KPN NV компании Citigroup за сумму около $2,3 млрд. В результате продажи 300 млн. акций нью-йоркской компании по цене €6,78 ($7,63) за акцию голландское правительство сохранит за собой 19,4% доли участия в KPN

NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается , а Dow опустился до минимального значения с октября 1998 года. Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,

NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,

Citigroup интегрирует технологии .Net в свои сервисы Инвестиционная банковская группа Citigroup и корпорация Microsoft объявили о заключении широкомасштабного стратегического согл

Citigroup внедряет компоненты .Net в систему интернет-банкинга Банковская группа Citigroup и компания Microsoft подписали соглашение о внедрении в системы интернет-банкинга <

Oracle и Citigroup создадут B2B альянс Oracle и финансовая компания Citigroup Inc. подписали соглашение о партнерстве в сфере B2B торговли, сообщает Upside Today

Oracle и Citigroup объединяют технологии Во вторник компании Oracle Corp. и Citigroup, предоставляющая финансовые услуги, объявили о создании партнерства, которое объединит их технологии и сервисы. Citigroup, имеющая 100 млн. клиентов в 100 странах, будет исполь

Citigroup открыла новые брокерский и банковский сервисы нию SiliconValley.com, новые улучшенные сайты со множеством возможностей существенно усилят позиции Citigroup на рынке финансовых интернет-услуг. Так, на новом брокерском сервисе клиенты смогут

Citigroup начинает финансовые операции в онлайне ка, брокерской конторы или с кредитной карты на счет получателя в режиме онлайн. По словам представителей компании, сервис будет доступен гражданам США, имеющим адрес электронной почты. Представители Citigroup надеются, что известное имя привлечет к новому сервису посетителей. Энтони Дженкинс (Anthony Jenkins) сказал, что служба должна начать свою финансовую деятельность с потенциально боль