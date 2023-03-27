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Citi Citigroup Citigroup Global Markets -

Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets -

СОБЫТИЯ

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27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle

Банк не продается Материнская компания Ситибанка Citigroup никак не может избавиться от российского актива, пишут «Известия» о ссылкой на исто
30.11.2022 Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО

Пиратство Citi, подтвержденное судом Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines поймала «дочку» американского банка Citi в нашей стране на нелегальном использовании своего ПО Smar
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что Citi (через Citibank N.A.) назначен банком-депозитарием по программе американских депозитарных расписок (ADR). Американские депозитарные акции «Ростелекома» (ADS) торгуются на Лондонской фондов
29.06.2018 Digma анонсировала новый планшет-трансформер CITI E203

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представила новый гибридный планшетный компьютер 2-в-1 CITI E203. Устройство отличает качественный IPS дисплей с поддержкой Multi-touch. В основе Digma CITI E203 лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron N3450 с частотой до 2,2 ГГц. Окру
06.04.2018 Digma объявила о начале продаж ноутбуков CITI E302 в России

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил старт продаж на российском рынке ноутбуков нового поколения CITI E302. Модель отличается от своих предшественников высокой производительностью и тонким алюминиевым корпусом. Ноутбуки доступны в продаже с апреля. Новинка выполнена в алюминиевом корпусе,

22.12.2017 Citi открывает API российским разработчикам

нтерфейс программирования приложений). Благодаря использованию готового кода систем банка платформа поможет разработчикам создавать приложения и интегрировать сервисные решения для розничных клиентов Citi в России.На площадке https://sandbox.developerhub.citi.com/ собрана детальная техническая информация о тех API, которые уже разработаны Citi для российского рынка, а также др
27.02.2015 Microsoft и Citi представили бизнес-приложение для планшетов на Windows 8.1

Корпорация Microsoft представила новое приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов компании Citi, работающей в сфере международных коммерческих операций. CitiDirect BE Tablet является расширением банковской корпоративной площадки и теперь доступно на трех основных мобильных платформах
12.02.2015 Корпоративный венчурный фонд заменит банкам маркетинг

Прошлый год стал рекордным по объему венчурных инвестиций после пика 2000 г. В связи с этим компания Citi Ventures (входит в Citigroup), чей главный офис расположен в городе Пало-Альто в самом центре Кремниевой Долины, презентовала свою инвестиционную стратегию. Управляет компанией Дебра Хопкинс – главный инновационн
22.01.2015 Citi: Проект Rainbow стал новой точкой отсчета для развития Citi в России

CNews: Как вы оцениваете проект Rainbow и его результаты? Кирилл Дремач: Rainbow – это стратегически важный проект для банка, направленный на унификацию розничного бизнеса Citi в различных странах в рамках единой продуктовой модели и единой технологической платформы. Иначе говоря, до внедрения Rainbow в каждой стране, где присутствует Citi, использовалась

15.07.2014 Citi выпустил приложение CitiDirect BE Tablet для корпоративных клиентов в России и Украине

Управление международных коммерческих операций (TTS) финансовой корпорации Citi объявило о запуске CitiDirect BE Tablet — нового приложения для планшетных компьютеров Apple iPad и ряда моделей, работающих на платформе Android. Как сообщили CNews в Citi, приложе
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы

Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Ма
23.11.2012 Михаил Бернер возглавит розничный банк Citi в России

олучил назначение на более высокую должность и теперь является руководителем розничного бизнеса в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), рассказали в банке. Михаил Бернер работает в Citi 10 лет. За время работы в банке он занимал ряд руководящих должностей в различных сегментах розничного бизнеса. Был одним из ключевых сотрудников, которые открывали бизнес кредитных карт <
29.10.2012 Citigroup заплатила штраф $2 млн за нарушение в ходе IPO Facebook

Финансовая корпорация Citigroup заплатила штраф в размере $2 млн за нарушение, допущенное в ходе первичного размещения акций Facebook на бирже, сообщает Reuters. Глава органа надзора над рынком ценных бумаг в штате

11.05.2012 Платежный стартап Jumio привлек инвестиции от Citigroup

жей, получил на своё развитие неназванную сумму от компании Citi Ventures (венчурного подразделения Citigroup) в ходе второго раунда инвестирования (раунда B). При этом управляющий директор Cit
18.11.2011 Аналитики: Amazon выпустит собственный смартфон в 2012 г.

По информации исследовательского подразделения корпорации Citigroup, гигант онлайн-ритейла компания Amazon должна выпустить собственный новый смартфон уже в следующем году. Об этом сообщил аналитик Citigroup Марк Махейни (Mark Mahaney), пишет и
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank

ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долларов», сообщает The Wall Street Journal. По словам представителей ФБР, атакующие бы
17.06.2009 Слияние Morgan Stanley и Citigroup споткнулось об ИТ

Компаниям Morgan Stanley и Citigroup придется подождать около двух лет, прежде чем они смогут получить полную отдачу от своего совместного предприятия Morgan Stanley Smith Barney, из-за сложностей объединения двух ИТ-сис
10.10.2008 Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы

к ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн. Citigroup Global Services занимается аутсорси
01.02.2007 Citigroup купил интернет-банк за $1 млрд

нного страхования и страхования жизни клиентуре Egg, составляющей более 3 млн человек. Как заявил Марк Такер (Mark Tucker), исполнительный директор Prudential, сделка придаст огромный толчок развитию Citigroup в Великобритании. В свою очередь, для Egg это может быть успешным решением ряда проблем с бизнесом, уже приведших к серьезным убыткам. Сделка должна быть одобрена регулирующими органа
31.01.2007 Citigroup покупает Egg

Британская страховая компания Prudential согласилась продать онлайновый банк Egg банковскому гиганту Citigroup. Сумма сделки — 575 млн. британских фунтов или более $1,12 млрд. в денежном выражении. Prudential также договорилась о предоставлении услуг пенсионного страхования и страхования жизни
30.03.2006 Citigroup открыла интернет-банк с высокими процентами по депозитам

ы по депозитам. Этот шаг должен привлечь к онлайновому пользованию банковскими услугами больше клиентов и повернуть вспять падение дохода от операций с частными лицами. Citibank (банковское отделение Citigroup) предлагает 4,5% годовых без ограничений по минимальной сумме вклада. В некоторых случаях за пользование банком не взимается абонентская плата, хотя клиент для получения процентов дол
18.10.2005 Citigroup и Sumitomo завершают синдикацию трехлетнего кредита для "ВымпелКома"
02.06.2004 Hynix продает производство чипов группе Citigroup

Hynix Semiconductor, четвертый по величине производитель микропроцессоров в мире, заключил соглашение с американской финансовой группой Citigroup о продаже подразделения компании, производящего чипы, не относящиеся к памяти. Сумма сделки составляет $815.6 млн. Согласно информации основного кредитора компании, банка Korea Exchan
12.05.2004 Банки погорели на деле WorldCom

рд. инвесторам WorldCom, купившим акции телекоммуникационной группы в период с апреля 1999 по июнь 2002 года, будет выплачено $1,19 млрд. Суд признал, что Джек Грабмен (Jack Grubman), бывший аналитик Citigroup, в своих отчетах сознательно искажал информацию, изображая перспективы WorldCom в позитивном свете, прежде чем махинации с финансовой отчетностью компании привели её к банкротству. Ча
28.11.2003 Citigroup приобретет подразделение Hynix Semiconductor

Инвестиционный фонд, возглавляемый Citigroup, намеревается приобрести подразделение по производству интегральных микросхем южнокорейского производителя микросхем Hynix Semiconductor за $430 млн., сообщает источник, близкий к пер
27.11.2003 J.P.Morgan купил систему электронных платежей Citigroup

к J.P.Morgan Chase & Co. согласился приобрести подразделение электронных платежей своего конкурента Citigroup - Citicorp Electronic Financial Services Inc. - за $380 млн. наличными. J.P. Morgan
02.10.2003 Citigroup закрывает систему онлайн-платежей

Крупнейшая в мире финансовая компания Citigroup Inc., объявила о закрытии с 9 ноября своей системы онлайн-платежей c2it, поскольку

22.09.2003 Citigroup покупает часть Dutch Telecom

Правительство Голландии 19 сентября заявило о своей готовности продать 12% акций бывшей телекоммуникационной монополии KPN NV компании Citigroup за сумму около $2,3 млрд. В результате продажи 300 млн. акций нью-йоркской компании по цене €6,78 ($7,63) за акцию голландское правительство сохранит за собой 19,4% доли участия в KPN
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается

, а Dow опустился до минимального значения с октября 1998 года. Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
24.07.2002 NASDAQ: недоверие инвесторов к американским корпорациям усиливается

Корпоративные скандалы продолжают сотрясать Уолл-Стрит. На этот раз главным объектом внимания стали ведущие финансовые корпорации США - Citigroup и J.P. Morgan Chase. Во вторник комиссия Сената сделала заявление о том, что обе эти компании содействовали Enron и другим фирмам в их махинациях с финансовой отчетностью. Кроме того,
22.04.2002 Citigroup интегрирует технологии .Net в свои сервисы

Инвестиционная банковская группа Citigroup и корпорация Microsoft объявили о заключении широкомасштабного стратегического согл
21.03.2002 Citigroup внедряет компоненты .Net в систему интернет-банкинга

Банковская группа Citigroup и компания Microsoft подписали соглашение о внедрении в системы интернет-банкинга <
15.11.2000 Oracle и Citigroup создадут B2B альянс

Oracle и финансовая компания Citigroup Inc. подписали соглашение о партнерстве в сфере B2B торговли, сообщает Upside Today
14.11.2000 Oracle и Citigroup объединяют технологии

Во вторник компании Oracle Corp. и Citigroup, предоставляющая финансовые услуги, объявили о создании партнерства, которое объединит их технологии и сервисы. Citigroup, имеющая 100 млн. клиентов в 100 странах, будет исполь
14.11.2000 Citigroup открыла новые брокерский и банковский сервисы

нию SiliconValley.com, новые улучшенные сайты со множеством возможностей существенно усилят позиции Citigroup на рынке финансовых интернет-услуг. Так, на новом брокерском сервисе клиенты смогут
02.11.2000 Citigroup начинает финансовые операции в онлайне

ка, брокерской конторы или с кредитной карты на счет получателя в режиме онлайн. По словам представителей компании, сервис будет доступен гражданам США, имеющим адрес электронной почты. Представители Citigroup надеются, что известное имя привлечет к новому сервису посетителей. Энтони Дженкинс (Anthony Jenkins) сказал, что служба должна начать свою финансовую деятельность с потенциально боль
08.08.2000 Citigroup и еще 4 компании создают совместное предприятие на рынке сетевых платежей
19.08.1999 Amazon.com обвинила греческую компанию CITI Services Inc. в незаконном использовании своего имени

Amazon.com подала в суд на греческую компанию CITI Services за незаконное использование своего имени. CITI Services, также занимающаяся продажей книг через Интернет, используют имена вебсайтов Amazon.gr и Amazon.com.gr. CITI


Публикаций - 321, упоминаний - 347

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IBM - International Business Machines Corp 9699 44
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TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
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Honeywell 309 10
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Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 91
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 81
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