Американский банк поймали на многомесячном пиратском использовании российского ПО

Неторопливо покидающий Россию Ситибанк уличили в использовании ПО российской компании после истечения официального договора, продлевать который банк перед этим отказался. Справедливость вывода правообладателя о «пиратстве» подтвердил российский суд.

Пиратство Citi, подтвержденное судом

Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines поймала «дочку» американского банка Citi в нашей стране на нелегальном использовании своего ПО Smart IDReader для распознавания документов, удостоверяющих личность.

Представители Smart Engines рассказали CNews, что в начале 2020 г. компания заключила с банком договор, предполагающий использование ее ПО в течение двух лет. По истечении этого срока Citi было предложено продлить коммерческое использование, однако банк ответил отказом.

По словам адвоката, старшего юриста юридической фирмы НСП (Nektorov, Saveliev & Partners) Арама Григоряна, в 2022 г. уже после окончания срока действия договора в Smart Engines обратился сотрудник Citi, чтобы проконсультироваться относительно нюансов работы программы. Из этого стало понятно, что банк продолжает использовать Smart IDReader нелегальным образом.

На претензию компании Citi не отреагировал, после чего 23 августа 2022 г. в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Смарт энджинс сервис» к АО «Коммерческий банк “Ситибанк”».

Российское подразделение Ситибанка отказалось продлевать договор с московским разработчиком, а потом полгода пользовалось его ПО бесплатно, пока не было остановлено

Как отмечает Григорян, по запросу суда Citi «добровольно» предоставил расшифровку данных о реальном использовании Smart IDReader своими сотрудниками. По итогам разбирательства служители Фемиды факт ущемления интересов российского разработчика посчитали доказанным.

На момент публикации данного материала представители Citi прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Редакция ожидает ответов на вопросы, в том числе относительно того, понес ли кто-либо из сотрудников банка какое-нибудь наказание по корпоративной линии.

Некоторые подробности и дополнительные комментарии

«Суд установил, что банк использовал программу за пределами срока действия договора. Закон позволяет в таких случаях взыскать убытки или компенсацию до 5 млн руб., — поясняет Григорян. — Суд, по всей видимости, посчитал, что срок нелицензионного использования был не такой большой (шесть месяцев), поэтому снизил размер присуждаемой компенсации».

Из публично доступной резолютивной части решения служителей Фемиды (полное появится позже) следует, что Smart Engines претендовала на максимально возможную компенсацию в 5 млн руб., однако суд уменьшил ее размер ровно в 10 раз — до 500 тыс. руб.

Smart Engines изучит целесообразность обжалования решения суда после публикации мотивировочной части решения, говорят представители компании.

«Основной нашей лицензионной политики является доверие. И нам крайне странно видеть, что банк, основной ценностью которого также является доверие клиентов, уличен в нарушении исключительных прав своих контрагентов, — прокомментировал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров. — Мы, конечно, рады, что суд встал на нашу сторону, но вызывает огромное удивление, что нам вообще пришлось подавать иск к такой уважаемой в мире компании как Ситибанк».

Аспекты сотрудничества оппонентов

После заключения договора в 2020 г. Smart Engines сообщала, что переданное в банк решение Smart IDReader позволяет быстро и с высоким качеством распознавать данные паспорта гражданина России и еще более 1200 типов удостоверяющих документов клиентов 210 стран мира в учетных системах, интернет-банке и мобильных приложениях.

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«Полная автономность библиотеки распознавания позволяет обеспечить безопасность работы с персональными данными в серверных и мобильных приложениях и соответствие требованиям законодательства России и других юрисдикций, — указывала компания. — Быстродействие и точность распознавания обеспечивается за счет применения глубоких разреженных дискретных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта».

Разработчик также утверждал, что система умеет распознавать документы на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. На уровне технологической ИИ-платформы, она поддерживает более 40 языков распознавания, включая иероглифическую письменность Китая, Кореи, Японии и такие визуально сложные языки как армянский и грузинский.

Сумму двухлетнего договора и территориальный охват отделений Ситибанка в Smart Engines не раскрывают.

Уход Citi из России

Через полгода после начала спецоперации на Украине, 25 августа 2022 г. Citi объявил о своем решении свернуть российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

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Выпустив в тот же день сообщение для частных клиентов, российский Ситибанк заверил, что немедленных изменений в части обслуживания их счетов, платежей, потребительских кредитов, кредитных карт и вкладов, карт в рамках корпоративных договоров или договоров зарплатного обслуживания, а также любых других продуктов и услуг не будет.

«Все наши банковские операции, включая колл-центр, “Ситибанк онлайн” или мобильное банковское приложение продолжат работать как обычно, — сообщила руководитель бизнеса по работе с частными клиентами Citi в России Екатерина Комарова. — Мы ожидаем, что процесс сворачивания вышеупомянутых бизнесов займет время, и мы сфокусированы на поддержке сотрудников, клиентов и партнеров, на которых повлияет данное решение, в течение периода изменений. Мы будем информировать вас надлежащим образом о наших следующих шагах в этом процессе».

Среди последних новостей на сайте банка в ноябре 2022 г. — «Сокращение обслуживания счетов в некоторых иностранных валютах», «Прекращение выдачи новых страховых полисов для путешественников», «Прекращение действия программы лояльности “Сashback по дебетовым картам”», «Прекращение открытия сберегательных и накопительных счетов», «Прекращение начисления бонусов по карте “Детский мир — Ситибанк”».