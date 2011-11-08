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День благодарения Thanksgiving Day североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США
СОБЫТИЯ
|08.11.2011
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Zynga выйдет на IPO после Дня благодарения
азработчик социальных игр, планирует провести свое первичное публичное размещение акций сразу после Дня благодарения в США, который празднуется 24 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg с
|04.12.2002
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Интернетчики скупают гаджеты
За время выходных дней, последовавших после Дня Благодарения, электронные магазины отметили значительный приток покупателей, что дает осн
|02.12.2002
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NASDAQ в октябре вырос на 11,2%
Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де
|02.12.2002
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NASDAQ в октябре вырос на 11,2%
5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де
|28.11.2001
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NetRatings: после Дня Благодарения активность покупателей возросла на 22%
По данным исследовательской компании NetRatings, активность покупателей на наиболее популярных торговых ресурсах Сети, на следующий день после празднования Дня Благодарения, возросла на 22%. Будучи весьма существенным, этот показатель тем не менее уступает 27%, зарегистрированным за аналогичный период прошлого года. Индекс праздничной покупательск
|26.11.2001
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NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте
В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко
|26.11.2001
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NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте
ий электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко
|22.11.2001
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NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения
далеко и слишком быстро, значительно опережая реальные улучшения ситуации в экономике и корпоративном секторе». Торги на NYSE в четверг, 22 ноября, проводиться не будут в связи с празднованием в США Дня Благодарения (Thanksgiving Day). В пятницу, 23 ноября, будет проведена укороченная торговая сессия. По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.
|22.11.2001
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NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения
Акции нарушили старую традицию на торгах в среду, 21 ноября, и упали в преддверии Дня Благодарения. Кроме того, также в нарушение традиций на торгах была отмечена низкая актив
|26.11.1999
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В связи с Днем Благодарения перегружены кулинарные сайты
е сценарию. Сайты становятся жертвами своей же популярности. Остается надеяться, что в к следующему Дню Благодарения они окажутся более подготовленными к наплыву посетителей.
День благодарения и организации, системы, технологии, персоны:
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
|BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
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