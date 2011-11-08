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День благодарения Thanksgiving Day североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США

СОБЫТИЯ


08.11.2011 Zynga выйдет на IPO после Дня благодарения

азработчик социальных игр, планирует провести свое первичное публичное размещение акций сразу после Дня благодарения в США, который празднуется 24 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg с
04.12.2002 Интернетчики скупают гаджеты

За время выходных дней, последовавших после Дня Благодарения, электронные магазины отметили значительный приток покупателей, что дает осн
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де
02.12.2002 NASDAQ в октябре вырос на 11,2%

5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де
28.11.2001 NetRatings: после Дня Благодарения активность покупателей возросла на 22%

По данным исследовательской компании NetRatings, активность покупателей на наиболее популярных торговых ресурсах Сети, на следующий день после празднования Дня Благодарения, возросла на 22%. Будучи весьма существенным, этот показатель тем не менее уступает 27%, зарегистрированным за аналогичный период прошлого года. Индекс праздничной покупательск
26.11.2001 NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте

В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко
26.11.2001 NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте

ий электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко
22.11.2001 NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения

далеко и слишком быстро, значительно опережая реальные улучшения ситуации в экономике и корпоративном секторе». Торги на NYSE в четверг, 22 ноября, проводиться не будут в связи с празднованием в США Дня Благодарения (Thanksgiving Day). В пятницу, 23 ноября, будет проведена укороченная торговая сессия. По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.
22.11.2001 NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения

Акции нарушили старую традицию на торгах в среду, 21 ноября, и упали в преддверии Дня Благодарения. Кроме того, также в нарушение традиций на торгах была отмечена низкая актив
26.11.1999 В связи с Днем Благодарения перегружены кулинарные сайты

е сценарию. Сайты становятся жертвами своей же популярности. Остается надеяться, что в к следующему Дню Благодарения они окажутся более подготовленными к наплыву посетителей.

Публикаций - 97, упоминаний - 120

День благодарения и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3303 18
Microsoft Corporation 25857 12
Sony 6754 11
Cisco Systems 5378 8
Nintendo 828 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Intel Corporation 12865 5
HP - Hewlett-Packard 3667 5
Best Buy 224 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16070 4
Dell Technologies - Dell Computer 2223 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9551 4
Google LLC 12780 4
Nvidia Corp 4076 4
Samsung Electronics 11131 3
X Corp - Twitter 2942 3
Apple Inc 13267 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 3
AMD - Advanced Micro Devices 4693 3
EA - Electronic Arts 1318 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 3
Applied Materials 306 3
Zynga Game Network 133 3
Charter Communications 41 2
Dell EMC 5204 2
Meta Platforms - Facebook 4632 2
Новые облачные технологии (НОТ) 494 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 250 2
Ciena 222 2
Analog Devices - ADI 108 2
Tech Data 26 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Semtech 19 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
Walmart - Wal-Mart Stores 408 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 9
eBay Inc 1642 8
Merrill Lynch 454 5
Cowen - SG Cowen 66 4
Performance Specialist Group 15 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Enron - Enrongate 122 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 3
101Hotels.com 456 2
The Home Depot Inc 66 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
American Greetings - BlueMountain 18 2
Heinz - Хайнц 26 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1908 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 2
Walt Disney Company 649 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Prudential Financial 52 2
IDEC Pharmaceuticals 3 2
Mattel 32 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 53 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Target Corporation 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 45 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13776 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18486 13
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6643 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3432 3
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5336 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27095 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4200 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1945 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Google Android 15345 5
Nintendo Wii - игровая консоль 760 5
Apple iPhone 6 4860 4
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 454 3
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
Yahoo! Shopping 13 2
eBay - Shopping.com 21 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7688 2
Apple iOS 8641 2
Microsoft Windows 16993 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 2
Космодром Байконур 1072 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Xbox Live 310 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3725 2
Xperi TiVo 84 2
Microsoft Zune - MS Zune 173 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows Mobile 7 39 1
BlackBerry OS 180 1
Microsoft Groove Music - Xbox Music - Microsoft Zune Marketplace 20 1
Nintendo Game Boy 115 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 3016 1
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IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Microsoft Office 4211 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Intel x86 - архитектура процессора 2183 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 4
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Smalls Tim - Смоллс Тим 4 2
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Clayman Michelle - Клайман Майкл 5 2
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Katz David - Кац Дэвид 5 2
Kaminsky Gary - Камински Гари 3 2
Foale Michael - Фоул Майкл 19 2
Byrd Michael - Бирд Майкл 2 2
Tice David - Тайс Дэвид 3 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Farrell Brian - Фаррел Брайан 5 2
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 2
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 2
Davis Chuck - Дэвис Чак 3 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
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Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Neuberger Berman 2 2
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 2
Fulgoni Gian - Фалгони Джейн 3 1
Матвеева Нелли 7 1
Любко Евгения 1 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Ken Cassar - Кэссар Кэн 11 1
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Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
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Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55027 75
Россия - РФ - Российская федерация 168005 17
Европа 25018 10
Япония 13846 10
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Америка - Американский регион 2208 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 3
США - Нью-Йорк 3191 3
Китай - Тайвань 4284 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 3
Афганистан - Мазари-Шариф 7 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47982 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2905 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 2
США - Калифорния 4841 2
Европа Западная 1497 2
США - Иллинойс - Чикаго 442 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Ирак - Республика 711 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5518 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Швеция - Королевство 3792 1
Финляндия - Финляндская Республика 3705 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 1
Индия - Bharat 5902 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
Канада 5093 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Испания - Королевство 3847 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1743 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Нидерланды 3766 1
Новая Зеландия 738 1
США - Колорадо 385 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Юта 198 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Мировой океан - World Ocean 531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27585 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18345 20
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 353 18
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5893 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53978 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6731 9
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2152 6
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5655 4
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58311 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2076 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8153 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5837 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9149 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1960 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1348 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 2
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3811 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3155 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6254 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1560 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1236 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 978 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7576 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2779 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6214 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1872 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3396 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4736 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 18
Dow Jones - MarketWatch 334 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 2
Bloomberg 1643 2
DigiTimes - Издание 1334 2
AP - Associated Press 2008 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
PR Newswire 58 2
Denver Post 3 1
Sydney Morning Herald 36 1
Wikipedia - Википедия 655 1
Tom’s Hardware 616 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 246 1
NYT - The New York Times 1103 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1149 1
The Information 88 1
Fortune 211 1
San Francisco Chronicle 34 1
Pocket-Lint 71 1
RCR News 107 1
Mercury Center 309 1
BettyCrocker 2 1
Internet Stock Report 994 18
S&P 500 565 14
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 7
comScore 430 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
NDP 53 3
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CIBC World Markets 41 2
IDC - International Data Corporation 4999 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Bear Stearns 79 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 73 1
Gartner - Гартнер 3671 1
Forrester Research 837 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 366 1
Рустелеком ТК 305 1
RiskIQ 9 1
Mercury Research 74 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 863 1
NPD DisplaySearch 285 1
Current Analysis 24 1
NPD Group 140 1
HitWise 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Nielsen VideoScan 5 1
PC Data 50 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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