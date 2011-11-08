Zynga выйдет на IPO после Дня благодарения азработчик социальных игр, планирует провести свое первичное публичное размещение акций сразу после Дня благодарения в США, который празднуется 24 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg с

Интернетчики скупают гаджеты За время выходных дней, последовавших после Дня Благодарения, электронные магазины отметили значительный приток покупателей, что дает осн

NASDAQ в октябре вырос на 11,2% Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де

NASDAQ в октябре вырос на 11,2% 5,9%, а S&P 500 поднялся на 5,8%. Торговая сессия пятницы была укороченной в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day) в четверг, к тому же многие инвесторы предпочли в этот де

NetRatings: после Дня Благодарения активность покупателей возросла на 22% По данным исследовательской компании NetRatings, активность покупателей на наиболее популярных торговых ресурсах Сети, на следующий день после празднования Дня Благодарения, возросла на 22%. Будучи весьма существенным, этот показатель тем не менее уступает 27%, зарегистрированным за аналогичный период прошлого года. Индекс праздничной покупательск

NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко

NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте ий электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не проводились, а в пятницу торговая сессия была уко

NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения далеко и слишком быстро, значительно опережая реальные улучшения ситуации в экономике и корпоративном секторе». Торги на NYSE в четверг, 22 ноября, проводиться не будут в связи с празднованием в США Дня Благодарения (Thanksgiving Day). В пятницу, 23 ноября, будет проведена укороченная торговая сессия. По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.

NASDAQ снизился в преддверии Дня Благодарения Акции нарушили старую традицию на торгах в среду, 21 ноября, и упали в преддверии Дня Благодарения. Кроме того, также в нарушение традиций на торгах была отмечена низкая актив