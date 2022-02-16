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Google Chrome OS Google Chromebox

Google Chrome OS - Google Chromebox


16.02.2022 Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе
15.09.2020 Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями
09.01.2020 Chrome OS умирает? Почему Google ничего не добилась за 10 лет разработки знаменитой облачной ОС
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android
27.02.2019 Microsoft создает совершенно новую Windows для дешевых компьютеров. Скриншоты
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках»
10.10.2018 Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео
29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений
24.08.2017 Google выпустила ОС для большого бизнеса
28.12.2016 Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook
26.09.2016 Google намекнул, что Android и Chrome OS через неделю объединятся
17.06.2016 Приложения Android заработали в Chrome OS
25.04.2016 Google начал объединять Android и Chrome OS
03.11.2015 TeamViewer выпускает бета-версию TeamViewer 11
07.04.2015 Acer привела Chrome OS на моноблоки
02.04.2015 Android-приложения стало возможно запускать в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Инструкция
21.07.2014 Google полностью преображает Chrome OS. ФОТО
13.02.2014 В Chromе OS появилась поддержка программ для Windows
18.12.2013 Представлен первый настольный ПК на базе Chrome OS
12.09.2013 Обновлен модельный ряд ноутбуков на Chrome OS. Что нового?
04.02.2013 rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS
31.05.2012 Выпущен первый десктоп на базе ОС Google
31.05.2012 Выпущен первый настольный компьютер на базе Google Chrome OS
31.05.2012 Samsung увеличил мощность "хромбука" на базе Google Chrome OS
11.04.2012 Chrome OS меняет концепцию: Теперь она как Windows
14.01.2012 LG подписался платить Microsoft за Android и Chrome OS
24.10.2011 Microsoft посадила "на крючок" более половины рынка Android и Chrome OS
07.07.2011 Microsoft начала собирать патентные отчисления за Chrome OS
15.06.2011 Нетбуки от Google - скоро в России
23.05.2011 Создан первый в мире модульный ПК на базе Chrome OS
12.05.2011 Первые ноутбуки на Chrome OS представлены официально. ФОТО
29.04.2011 Раскрыты характеристики первых нетбуков на Chrome OS
29.04.2011 Раскрыты характеристики Chrome OS-устройств от Acer

Публикаций - 336, упоминаний - 561

Google Chrome OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 243
Microsoft Corporation 22497 108
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 75
Apple Inc 10683 70
Samsung Electronics 9333 66
Intel Corporation 11262 66
HP Inc. 5313 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 35
Dell EMC 4736 32
Lenovo Group 2077 29
HTC Corporation 1428 18
AMD - Advanced Micro Devices 3661 17
Nvidia Corp 3118 16
Toshiba Corporation 2830 15
LG Electronics 3372 15
Amazon Inc - Amazon.com 2650 13
HP - Hewlett-Packard 3567 12
Lenovo Motorola 3463 12
Sony 6145 12
GitHub 487 11
Twitter 2493 11
Meta Platforms - Facebook 4267 11
Huawei 3222 10
Qualcomm Technologies 1639 10
VMware 2025 9
NeXus 266 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 8
Oracle Corporation 6035 7
Compal Electronics 133 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Logitech 394 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 6
ZTE Corporation 685 5
Adobe Systems 1443 5
Fujitsu 1898 5
TI - Texas Instruments Incorporated 808 5
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Foxconn - Hon Hai Precision Industry 372 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Связной ГК 1190 3
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Barnes & Noble 119 2
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Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 1
Lockheed Martin 730 1
Barclays Capital 23 1
Родник 81 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Nike 157 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
American Airlines 79 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 1
TMT Investments 99 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 47 1
Adidas 129 1
Евросеть 1393 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Diesel 10 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 18 1
LinkedIn 558 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
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Web development - Веб-разработка 0 2
Linux Foundation 167 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 113
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CNews ИТ-инфраструктура 39 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 1
Frost & Sullivan 199 1
Yankee Group 166 1
NPD Group 140 1
Piper Jaffray 101 1
IHS iSuppli 390 1
NPD DisplaySearch 282 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Fortune Global 500 280 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 2 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
Microsoft Build - конференция 35 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
Intel Developer Forum - IDF 250 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
USENIX Security Symposium 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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