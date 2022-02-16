Индексная книга CNews*
Google Chrome OS Google Chromebox
Публикаций - 336, упоминаний - 561
Google Chrome OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 15
|DigiTimes - Издание 1284 13
|Ars Technica 364 10
|ZDnet 584 10
|CNews - ZOOM.CNews 1609 8
|The Verge - Издание 482 8
|The Register 1286 7
|Engadget - Блог о технологиях 411 6
|9to5Google 30 6
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 6
|Windows Central 19 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|SlashGear 134 4
|NYT - The New York Times 956 4
|Bloomberg 1009 4
|Forbes - Форбс 591 3
|TechRadar 88 3
|Liliputing 33 3
|Reddit 221 3
|GizmoChina 90 2
|Petri.com 3 2
|GigaOM 62 2
|VentureBeat 90 2
|Android Authority 37 2
|Mashable 366 2
|Открытые системы ИД 160 1
|Politico 10 1
|AppleInsider 384 1
|Neowin 45 1
|Network World 32 1
|Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
|Re/code 40 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|Inquirer 462 1
|TENAA 18 1
|DxOMark - Издание 35 1
|Wired - Издание 217 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.