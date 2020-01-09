Chrome OS умирает? Почему Google ничего не добилась за 10 лет разработки знаменитой облачной ОС

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Платформа Chrome OS, разрабатываемая Google с 2009 г., страдает от многочисленных проблем программного характера. Она сильно отстала от основных соперников, как и устройства на ее основе – Windows- и Mac-техника ушла далеко вперед в техническом плане.

Хорошая задумка, неудачная реализация

Корпорация Google на протяжении приблизительно 11 лет безуспешно пытается захватить часть рынка настольных операционных систем при помощи облачной Chrome OS. Система не пользуется спросом, и все попытки Google привлечь к ней внимание потенциальных покупателей оборачиваются неудачей.

Эксперт ресурса Android Police Дэвид Руддок (David Ruddock), ставший одним из первых в мире, кому довелось опробовать Chrome OS и ноутбук на ее основе, рассказал, что мешает этой системе развиваться и постепенно теснить Apple Mac OS и Microsoft Windows на пользовательском рынке. Ноутбуки на этой платформе лишь раз сумели обогнать лэптопы Apple по объемам продаж – как сообщал CNews, это случилось в I квартале 2016 г., но только в США и только по причине взрывного роста популярности Chrome OS в образовательном сегменте. Это было напрямую связано с очень низкой стоимостью хромбуков на фоне конкурентов.

Проблема данной ОС комплексная – она затрагивает как программную составляющую самой платформы, так и аппаратную часть работающих на ней устройств. В настоящее время, считает Руддок, система находится в тупике, выхода из которого пока нет.

Начало истории

Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г. Между этими событиями, в декабре 2010 г., Google выпустила самый первый хромбук (ноутбук на базе Chrome OS) в мире – прототип под названием Cr-48.

Всего было выпущено 60 тыс. экземпляров Cr-48, и Дэвид Руддок владел одним из них. Он пользовался им около года, и, по его словам, он получил, по большей части, негативный опыт.

У Cr-48 постоянно сбоила программная часть – ОС регулярно выдавала ошибки, мешая Руддоку работать. Ноутбук базировался на медленном одноядерном процессоре Intel Atom, что снижало общую производительность, да и к качеству сборки ноутбука были определенные вопросы. Руддок сделал вывод, что Cr-48 нельзя читать полноценной заменой ноутбукам на Mac OS или Windows, в том числе и потому, что изначально Google создавала «облачную» операционную систему.

За 10 лет Chrome OS и устройства на ее основе так и не добились успеха на мировом рынке

Оригинальная Chrome OS не имела поддержки обычных приложений – она ориентировалась на веб-сервисы, которые в 2010 не были так развиты, как в 2020 г. Тем не менее, за 11 лет своей истории, несмотря на доступность Wi-Fi и мобильного интернета, Chrome OS не стала существенно более популярной, чем была в начале своего пути.

Поддержка приложений

Отсутствие приложений и невозможность их установки не делала Chrome OS интересной для пользователей. Google совершила первые действия по исправлению этой проблемы в 2014 г., начав работать над интеграцией поддержки утилит, написанных на Android.

Впервые полноценная штатная поддержка приложений Android в Chrome OS была реализована в июне 2016 г., спустя пять лет с момента релиза первой версии платформы. Google дала возможность загружать их непосредственно из фирменного магазина приложений Google Play.

Дэвид Руддок уверен, что реализация поддержки Android-ПО было одним из величайших достижений команды разработчиков Chrome OS и одновременно одной из худших ее ошибок. За 3,5 года, прошедшие с момента запуска поддержки, стало очевидным, что мантра «сделай поддержку, и приложения появятся сами» не работает – разработчикам ПО Chrome OS не интересна как целевая платформа.

За все эти годы в Google Play так и не появилось достаточное количество приложений, изначально созданных с прицелом на Chrome OS, а те, что есть, не всегда работают стабильно. Одни приложения могут «летать», другие, наоборот, сильно «тормозить». Очень часто возникают ошибки в работе интерфейса, потому что Android-приложения в подавляющем большинстве оптимизированы под touch-интерфейсы на гаджетах с небольшими экранами, где управление происходит касанием пальца, а не на более крупные устройства с оконным интерфейсом и управлением мышкой.

Штатных популярных приложений в Chrome OS, несмотря на то, что на момент публикации материала она была обновлена до версии 80.0.3987.18, вышедшей 19 декабря 2019 г. Пользователям приходится скачивать неоптимизированное ПО для работы с документами, облачными хранилищами и др. Предпосылок к изменению этой ситуации пока нет.

Полезные аппаратные функции, которых пока нет

Отсутствие приложений – одна из основных проблем Chrome OS. Вторая проблема – отставание устройств под ее управлением от Windows- и Mac-аналогов в плане технического оснащения. К примеру, биометрическая защита есть пока только в планшете Pixel Slate, вышедшем в октябре 2018 г., и то лишь в виде классического сканера отпечатков пальцев.

Ноутбук Google PixelBook, который умеет лишь трансформироваться в планшет

В хромбуках нет поддержки сотовых сетей четвертого поколения (LTE), нет дисплеев с HDR, и даже хотя бы базовой синхронизации со смартфонами (к примеру, Chrome OS не поддерживает «перехват» звонков со смартфонов». Отсутствуют и другие нужные многим функции – возможность установки дополнительной операционной системы или базовых редакторов аудио и видео. В итоге, перечень того, что умеют хромбуки и хромбоксы (неттопы на базе Chrome OS), окажется значительно короче в сравнении со списком отсутствующих в них возможностей.

В то же время, все те функции, что Google реализовала в Chrome OS, а производители устройств – в своей продукции, не уникальны. Этот минимальный набор есть практически во всех компьютерах и ноутбуках на базе Windows и Mac OS.

Закономерный итог

Нехватка полезных приложений, нестабильная работа Android-ПО и отсутствие аппаратных «фишек» привели к тому, что за практически девять лет, прошедших с момента релиза первого стабильного билда Chrome OS, система так и не выбилась в лидеры на рынке операционных систем. В США ее доля не превышает 6,5%, и большая ее часть, по мнению Дэвида Руддока, приходится на образовательный сектор. Здесь продукты на Chrome OS получили широкую популярность, в первую очередь благодаря своей дешевизне.

На мировой арене на декабрь 2019 г. доля Chrome OS составляла 1,45% (статистика Statcounter.com). Для сравнения, Windows (все версии) удерживает 77,64% рынка, а доля Mac OS равна 16,46%.