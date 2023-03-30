Microsoft готовит суперлегкую замену Windows 11 и Chrome OS. Старые наработки вытащили из сундука

Microsoft разморозила проект по созданию модульной ОС, которая будет подстраиваться под устройство, на котором она установлена, и задействовать только нужные для его работы компоненты. Система носит кодовое название Core PC, и это давняя разработка Microsoft – она хотела сделать модульной еще Windows 10, позже отказалась от идеи в пользу выпуска полноценной Windows 11. Ранее такая система называлась Core OS.

Новая-старая Windows

Корпорация Microsoft ведет разработку операционной системы Core PC, пишет портал GizChina. Она может появиться в 2024 г. на замену нынешней Windows 11, и главным ее отличием от предшественницы станет модульная структура. В данном случае модульным будет не ядро системы, а сама система, что позволит, в том числе, устанавливать и использовать только те ее компоненты, которые необходимы на конкретном устройстве.

Другими словами, набор модулей с Core PC для планшетов будет отличаться от наполнения настольной версии системы. За счет этого можно будет добиться меньшей «прожорливости» ОС — научить ее потреблять минимум аппаратных ресурсов без снижения производительности.

Идея по выпуску облегченной модульной Windows посетила Microsoft много лет назад. Она намеревалась собрать ее на основе Windows 10, которой совсем скоро исполнится восемь лет, но до релиза проект, называвшийся Core OS, в итоге так и не добрался. Core PC можно считать его логичным продолжением, только морально устаревшей ОС внутри него не будет.

Основной смысл

Главная задача, которую Microsoft ставит перед разработчиками Core PC – чтобы у них получилось не хуже, чем у Google и Apple. Новая операционка будет конкурировать одновременно и с Android, и с Chrome OS, и это может означать лишь одно — Microsoft делает универсальную систему для всех типов устройств, в том числе и для очень слабых ноутбуков начального уровня. В чем противопоставление с Apple, пока неясно — возможно, речь об унификации систем masOS и iPadOS, позволяющей запускать приложения из App Store на экране MacBook.

Фото: © drserg / Фотобанк Фотодженика Планы у Microsoft грандиозные. Осталось только выпустить ОС и придумать, как перевести на нее пользователей

Важной особенностью Core PC станет возможность запуска устаревших приложений Win32, что упростит миллионам пользователей процесс перехода на нее и исключит необходимость освоения новых утилит. Также систему планируется разделить на несколько разделов — исключительно с заботой о безопасности. К некоторым их них доступ извне будет закрыт — ни пользователь, ни программы не смогут вносить изменения в его содержимое.

Один из таких разделов, вероятно, будет задействован под установку обновлений, как это реализовано в современных версиях Android.

Примеры модульности

По информации портала Windows Central, Microsoft подготовит несколько базовых вариантов сборки модульной Core PC. Например, один из них будет устанавливаться на ноутбуки начального уровня и поставляться с браузером Edge и поддержкой веб-приложений и софта для Android. В такой конфигурации это прямой конкурент Google Chrome OS – системы настолько непопулярной, что за 14 лет существования она смогла занять лишь 2,89% мирового рынка настольных ОС (StatCounter, февраль 2023 г.). Или же цель — Chrome OS Flex, улучшенная версия системы образца 2022 г.

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Вторая сборка Core OS более комплексная, адаптирована под настольные ПК и ноутбуки. Третью версию Microsoft подготовит для встраиваемых устройств и «железа», на котором работают алгоритмы искусственного интеллекта. Пока неизвестно, предоставит ли софтверный гигант пользователям возможность самим решать, какие компоненты они хотят видеть в системе на своих устройствах, а какие им никогда не пригодятся.

Две новые Windows. Или все-таки одна

Как пишет Windows Central, новую Core PC Microsoft выпустит в 2024 г.. Однако на эту же дату предварительно назначен релиз и Windows 12 – замены Windows 11, которая, вероятно, будет выглядеть как Apple macOS.

На 30 марта 2023 г. не было известно, есть ли связь между Core PC и Windows 12 – под этими названиями вполне может скрываться одна и та же система. Не менее вероятен и противоположный вариант — Microsoft может выпустить две разные операционные системы, на что указывает утекшая в конце марта 2023 г. информация о системных требованиях Windows 12.

Этой системе потребуются минимум 8 ГБ оперативной памяти — вдвое больше, чем Windows 11, которую все без исключения ругают за излишнюю требовательность к ресурсам ПК. «Легкой» такую систему точно назвать нельзя.