Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs

Google работает над новой операционной системой в рамках проекта под названием LaCrOs. Ее построят на Chrome OS, которая лишится интегрированного браузера Chrome, на протяжении всего ее существования служившего основой для нее.

Новая ОС на базе старой

Интернет-гигант Google разрабатывает новую операционную систему на замену Chrome OS. Новый проект носит внутреннее название LaCrOs.

По информации ресурса Android Police, главным отличием LaCrOs от Chrome OS будет то, что браузер Chrome, на котором базируется вся Chrome OS. перестанет быть неотъемлемой ее частью. Google собирается отделить код обозревателя от кода самой операционной системы и превратить его просто в отдельную программу, как в его версиях под Windows, macOS и других поддерживаемых системах.

Впервые о возможном выделении браузера из состава Chrome OS стало известно еще в апреле 2020 г., когда в одной из тестовых версий системы появилась дополнительная иконка для запуска Chrome, которая на тот момент не работала.

LaCrOs поможет немного осовременить устаревшие хромбуки

Сама Google не распространяется о своем новом проекте, но, тем не менее, определенную пользу данная инициатива может принести.

Для чего нужен LaCrOs

Главный недостаток Chrome, интегрированного прямо в операционную систему – это невозможность его обновления без апдейта всей ОС. Это приводит к тому, что пользователям хромбуков и хромбоксов (ноутбуков и неттопов на базе Chrome OS) приходится ждать обновлений немного дольше, чем владельцам ПК на других платформах. Ожидание, как правило, длится несколько дней, но может затянуться и на несколько недель.

Chrome в составе LaCrOs будет обновляться чаще

Помимо этого, все устройства на Chrome OS имеют определенный срок поддержки, в течение которого Google выпускает для них обновления системы. После его окончания на релизы апдейтов прекращаются, и браузер Chrome постепенно устаревает и перестает соответствовать современным веб-стандартам, в том числе и стандартам безопасности.

Это вынуждает пользователей либо мириться с постоянно появляющейся на экране надписью об устаревшей версии браузера, либо покупать новый ПК или ноутбук, который может работать далеко не на Chrome OS. Отделение браузера от операционной системы позволит Google выпускать новые версии браузера Chrome даже для устройств, чей срок обновления давно истек.

Напомним, что первые модели хромбуков и хромбоксов обновлялись в течение трех лет. Впоследствии этот период был увеличен вдвое, до шести лет, а в январе 2020 г. Google продлила его до восьми лет, но только для устройств выпущенных с 2020 г.

Все уже работает

Google официально не сообщала о существовании проекта LaCrOs, но с апреля 2020 г., когда впервые появились намеки на отделение Chrome от Chrome OS, она проделала определенный путь в этом направлении. По данным Android Police, в последней бета-версии Chrome OS (Chrome OS 87 Canary Channel) уже есть два браузера Chrome – встроенный в систему и установленный дополнительно.

Пример работы LaCrOs на ранней стадии разработки

Система позволяет запускать оба браузера одновременно, но производительность «дискретного» обозревателя пока невысока, а его работа сопровождается рядом визуальных багов. Это может свидетельствовать о том, что LaCrOs находится на очень ранней стадии разработки.

Сроки финального отделения Chrome от Chrome OS на момент публикации материала известны не были.

Стоит ли игра свеч

Chrome OS нельзя назвать операционной системой, пользующейся спросом и привлекающей внимание потребителей. Согласно статистике StatCounter, на август 2020 г. она занимала не более 0,91% рынка, а по версии NetMarketShare, ее доля и вовсе не превышала 0,42%.

Столь невыдающихся результатов ОС Google добилась за 11 лет своего существования – анонс проекта состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г.

Популярностью Chrome OS не пользуется

CNews писал, что одна из проблем операционной системы – невысокие темпы развития. Для примера, в течение первых семи лет своего существования она не располагала поддержкой сторонних программ, за исключением веб-приложений. Впервые полноценная штатная поддержка приложений Android в Chrome OS была реализована в лишь июне 2016 г. Google дала возможность загружать их непосредственно из фирменного магазина приложений Google Play.

Кроме того, не исключено, что в обозримом будущем у Chrome OS появится прямой конкурент – в июле 2020 г. стало известно, что индийский разработчик Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) в одиночку работает над ОС Ubuntu Web. Он позиционирует ее как соперника Chrome OS и собирает ее на Firefox. Примечательно в данном факте то, что Рудра Сарасват родился в 2010 г. – ему всего десять лет.