Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS

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Индийский разработчик Рудра Сарасват в одиночку работает над ОС Ubuntu Web. Он позиционирует ее как конкурента Chrome OS, основанной на одноименном браузере, и собирает ее на Firefox. Рудра Сарасват родился в 2010 г.

Индийская Chrome OS на Firefox

Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает над созданием новой настольной ОС Ubuntu Web для конкуренции с Google Chrome OS. На момент публикации материала, по информации Forbes, было около 10 лет – он родился, когда компания Canonical впервые явила миру собственную графическую среду Unity, на несколько лет ставшую базовой для Linux Ubuntu.

Проект Ubuntu Web, как пишет Liliputing, по своей концепции будет прямым аналогом Chrome OS в ее ранних версиях. На момент своего появления летом 2011 г. она представляла собой лишь ядро Linux в качестве основы и модифицированный браузер Chrome для открытия веб-страниц и запуска веб-приложений.

Браузер Firefox превратится в полноценную ОС

Ubuntu Web, по задумке разработчика, будет выполнять те же функции, однако вместо Chrome он планирует использовать браузер Firefox, развитием которого занимается сообщество Mozilla. По состоянию на 27 июля 2020 г. OC Ubuntu Web существовала лишь «на бумаге» – Рудра Сарасват не публиковал подробности о ней, да и сам проект был объявлен в середине июля 2020 г.

Десятилетний девелопер

Рудра Сарасват, несмотря на свой возраст, имеет определенный опыт в разработке операционных систем. Он развивает проекты Ubuntu Unity Remix и Ubuntu Education, а также Krob Linux – специализированный дистрибутив Linux, оптимизированный для установки и использования на одноплатных компьютерах семейства Raspberry Pi.

Рудра Сарасват

Ubuntu Unity Remix – это модифицированный дистрибутив Ubuntu 20.04, вышедшего в апреле 2020 г. система характеризуется использованием оболочки Unity версии 7, хотя последняя ее версия – 7.4, а также оконным менеджером Compiz.

Ubuntu Education, по словам самого Сарасвата – это дистрибутив, предназначенный для использования в школах, вузах и других учебных заведениях школьниками и студентами. Основанный на том же Ubuntu 20.04, он, утверждает разработчик, пришел на смену схожему по своей направленности дистрибутиву Ubuntu Education или Edubuntu, разработка которого была завершена в начале 2015 г.

Все дистрибутивы Сарасвата на момент публикации материала распространялись на бесплатной основе и были доступны для скачивания. Рудра является активным участником комьюнити Canonical, к которому присоединился в июле 2019 г. Помимо этого, у него есть профиль на GitHub, который он пополняет репозиториями с августа 2019 г.

Реакция сообщества

Проект Ubuntu Web не получил однозначного одобрения в сообществе. К примеру, пользователь Liliputing под псевдонимом Grant Russell высказал мнение, что система не будет интересна обычным пользователям ввиду распространения планшетов Apple iPad и хромбуков на базе Google Chrome OS, а опытные Linux-пользователи не проявят к Ubuntu Web интерес, поскольку им будет не нужен дистрибутив с ограниченными возможностями.

Фирменный логотип Ubuntu Web

Производители устройств, считает Grant Russell, тоже не обратят внимание на Ubuntu Web по причине существования Chrome OS – система разрабатывается более десяти лет, и Google регулярно обновляет ее.

Пользователь penguinx86, напротив, считает, что релиз конкурента Chrome OS на базе Firefox весьма интересной идеей. В то же время он поинтересовался, как Рудра Сарасват планирует развивать свой проект и делать его конкурентоспособным, и собирается ли он делать его закрытым в плане отсутствия возможности установки дополнительных приложений, помимо предустановленных, и смены графической среды. Сарасват не ответил ему.

Также penguinx86 вспомнил о Firefox OS – операционной системе, тоже основанной на одноименном браузере. Ее разработкой занималось сообщество Mozilla, но данный проект был закрыт весной 2015 г. Система создавалась для смартфонов, планшетов и смарт-ТВ и всегда располагала скудным набором приложений, что penguinx86 тоже упомянул.

Главный конкурент Ubuntu Web

Платформа Chrome OS, на конкуренцию с которой и нацелился Рудра Сарасват, существует с июля 2009 г, когда состоялся ее анонс. Первая стабильная сборка системы вышла спустя два года, в июне 2011 г. Между этими событиями, в декабре 2010 г., Google выпустила самый первый хромбук (ноутбук на базе Chrome OS) в мире – прототип под названием Cr-48.

Chrome OS на экране ноутбука-трансформера Google PixelBook

Поначалу в Chrome OS отсутствовала поддержка обычных приложений, поскольку ОС была ориентирована на веб-сервисы. невозможность установки сторонних программ не делала Chrome OS интересной для пользователей. Google совершила первые действия по исправлению этой проблемы в 2014 г., начав работать над интеграцией поддержки утилит, написанных на Android.

Впервые полноценная штатная поддержка приложений Android в Chrome OS была реализована в июне 2016 г., спустя пять лет с момента релиза первой версии платформы. Google дала возможность загружать их непосредственно из фирменного магазина приложений Google Play.

Этот ход не очень повлиял на рост популярности Chrome OS. Согласно статистике StatCounter, по итогам июня 2020 г. доля этой платформы на мировом рынке настольных ОС не превышала 0,8%.