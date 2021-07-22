Разделы

Техника Открытое ПО
|

Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ

Свежее обновление Chrome OS лишило многих владельцев хромбуков возможности войти в учетную запись Google и оставило без доступа к своим файлам. Виноватым в случившемся называют программиста Google, который допустил небольшую опечатку при внесении изменений в исходный код операционной системы.

Google подкинула проблем

Сразу несколько обновлений операционной системы Google Chrome OS 91, выпущенных подряд, вызывают проблемы у пользователей хромбуков. Причем, как отмечает ресурс Android Police, одна неприятнее другой.

Наиболее серьезная из них связана с невозможностью войти в учетную запись Google из-за того, что операционная система просто не воспринимает введенный пароль. Вследствие этого владельцы хромбуков, успевшие установить проблемное обновление, потеряли доступ к настроенному рабочему окружению и собственным файлам.

Android Police связывает проблему с апдейтом 91.0.4472.165, который не содержит заметных улучшений функциональности. Google начала его распространение 20 июля 2021 г.

chrome600.jpg

У Google выдалась неудачная серия обновлений Chrome OS

Помимо проблем со входом в свой аккаунт, некоторые владельцы хромбуков, поторопившиеся обновиться, жаловались в Twitter и Reddit на то, что их ПК входит в бесконечный цикл перезагрузки.

Пользователи более ранних версий – 91.0.4472.147 и 91.0.4472.114 – обращали внимание на резко возросшую нагрузку на центральный процессор ПК и проблемы с запуском Android-приложений.

Как решали проблему

Google отреагировала на жалобы достаточно оперативно, прекратила распространение обновления и пообещала вскоре выпустить исправление. Однако тем, кто уже установил апдейт 91.0.4472.165, временного варианта решения проблемы компания не предложила.

В посвященной обсуждению проблемы ветке на Reddit один из пользователей посоветовал использовать Powerwash, то есть функцию отката настроек хромбука к заводским. Такое решение может устроить далеко не каждого, поскольку процедура сброса приводит к утрате хранящихся на ПК личных файлов пользователя. В случае же невозможности загрузиться владельцам хромбуков и вовсе было необходимо прибегнуть к восстановлению системы при помощи специальным образом подготовленного USB-накопителя.

На следующий день, 21 июля 2021 г., Google начала распространение патча 91.0.4472.167, который решает описанные проблемы. Тем не менее, для его установки по-прежнему нужно либо дождаться «прибытия» обновления на стартовом экране, либо войти в систему и применить его вручную. К счастью, для этого достаточно учетной записи гостя (Browse as a guest).

Досадная ошибка

После выхода исправления 91.0.4472.167 один из участников обсуждения проблемы на Reddit проанализировал патч в репозитории Chromium OS – версии Chrome OS с открытым исходным кодом – и обнаружил предположительный источник всех бед.

По всей видимости, один из разработчиков Google допустил банальную опечатку в записи условного выражения if-else: вместо оператора «логического И» программист использовал оператор «побитового И». В результате чего функция, возвращающая значение, необходимое для расшифровки содержимого пользовательского аккаунта, просто не работала. Из-за этого владельцев хромбуков не пускало в учетную запись.

chromeoscommit.png

Фрагмент кода с опечаткой (справа – исправленный патчем вариант)

Ошибиться, впрочем, несложно, ведь в языке программирования C++, на котором написан данный модуль Chrome OS, оба оператора похожи и записываются как && и & соответственно. Первый возвращает значение true (истина), если оба операнда (аргументы справа и слева от оператора) истинны и false (ложь), если хотя бы один из них ложен. Второй, как и следует из названия, возвращает результат побитового (бит – единица измерения информации в двоичной системе счисления) сравнения операндов. Если оба сравниваемых бита равны единице, соответствующий бит результата устанавливается также в единицу, в противном случае – в нуль.

Успехи Chrome OS

Chrome OS – это «легковесная» операционная система корпорации Google, базирующаяся на ядре Linux и браузере Google Chrome и, в первую очередь, предназначенная для работы с веб-сервисами. Благодаря сравнительно низким требованиям к «железу» ОС работает на недорогих ноутбуках, которые сначала неофициально, а затем и самой Google стали называться хромбуками.

Единая B2B-платформа — основа для цифровой трансформации и развития бизнеса торговых компаний
Ритейл

Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г. К лету 2016 г. ОС получила поддержку запуска Android-приложений.

По данным аналитического сервиса Statcounter в июне 2021 г. на долю Chrome OS приходилось лишь 1,51% рынка настольных операционных систем. Привычно лидировала Windows (72,98%), а среди ее наиболее успешных преследователей были macOS (15,56%) и Linux (2,68%).

В сентябре 2020 г. CNews писал, что Google работает над новой операционной системой в рамках проекта под названием LaCrOs. Ее построят на Chrome OS, которая лишится интегрированного браузера Chrome, на протяжении всего ее существования служившего основой для нее.

В октябре 2020 г. основанная россиянами компания Parallels выпустила ПО для запуска приложений Windows на хромбуках. Решение нацелено на корпоративных клиентов и обходится почти $70 в месяц за одного пользователя.

В декабре 2020 г. Google поглотила американскую компанию Neverware, которая занималась разработкой облачной операционной системы Cloudready. Данная ОС построена на базе Chromium OS, версии Chrome OS с открытым исходным кодом. Cloudready позиционировалась разработчиками в качестве решения для маломощных, в том числе и устаревших, персональных компьютеров.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками

Выпущена бесплатная файловая система для параноиков, которые не доверяют облачным провайдерам

«Создатель интернета» продает с молотка его исходный код

Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS

Бесплатный аналог Photoshop «умер» после того, как Oracle запретила главному разработчику им заниматься

Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще