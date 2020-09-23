AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе

AMD представила пять мобильных процессоров (два Athlon и три Ryzen) для ноутбуков под управлением Chrome OS. Для них они выбрала 14- и 12-нанометровые нормы производства, тогда как для Windows-устройств она выпускает 7-нанометровые чипы. Первые хромбуки на базе новых процессоров поступят в продажу до конца 2020 г.

Процессоры для хромбуков

Компания AMD провела показ линейки новых мобильных процессоров, созданных специально для установки в хромбуки – ноутбуки на базе Google Chrome OS. Серия включает пять моделей, среди которых есть как базовые, так и топовые.

Отличительная особенность всего квинтета – морально устаревшая топология, давно не используемая AMD при производстве процессоров для компьютеров и ноутбуков на Windows. Младшие чипы выпускаются по 14-нанометровой технологии, а старшие – по 12-нанометровой, тогда как для основного модельного ряда AMD сейчас применяет 7-нанометровую литографию. Даже Intel постепенно отходит от 14-нанометровых норм – в августе 2019 г. она освоила 10 нм, а в начале сентября 2020 г. запустила линейку мобильных чипов Tiger Lake именно с таким техпроцессом.

Chrome OS – не самая популярная операционная система. Согласно статистике StatCounter, на август 2020 г. ее доля мирового рынка составляла 0,78%.

Особенности процессоров

Новую серию чипов AMD для хромбуков условно можно поделить на две линейки – Ryzen и Athlon, где первые ориентированы на производительные мобильные ПК, а вторые станут основой лэптопов базового уровня. Единственная общая характеристика всех пяти моделей – это невысокий уровень тепловыделения (TDP), составляющий 15 Вт и позволяющий обходиться без массивной системы охлаждения.

Процессоры Athlon обретут новую жизнь в хромбуках

Открывает новую серию процессор Athlon Silver 3050C, единственный среди всех, кому не досталась поддержка многопоточности. Даже следующий за ним Athlon Gold 3150C способен обрабатывать два потока данных каждым из своих ядер. Оба чипа получили по 5 МБ кэша третьего уровня, архитектуру Zen первого поколения и 14-нанометровый техпроцесс.

Линейка новых чипов для хромбуков начинается с еще одного 14-нанометрового детища AMD – Ryzen 3 3250C, тоже на архитектуре Zen и тоже с 5 МБ кэш-памяти. Два старших процессора в серии, Ryzen 5 3500C и Ryzen 7 3700C обзавелись 6 МБ кеша и архитектурой Zen+, и для их выпуска используются 12-нанометровые нормы.

Характеристики процессоров AMD для хромбуков

Модель процессора Число ядер Число потоков Тактовая частота, ГГц Кэш, МБ Видеоподсистема TDP, Вт Техпроцесс, нм Архитектура Ryzen 7 3700C 4 8 от 2,3 до 4 6 10 ядер, 1,4 ГГц 15 12 Zen+ Ryzen 5 3500C 4 8 от 2,1 до 3,7 6 8 ядер, 1,2 ГГц 15 12 Zen+ Ryzen 3 3250C 2 4 от 2,6 до 3,5 5 3 ядра, 1,2 ГГц 15 14 Zen Athlon Gold 3150C 2 4 от 2,4 до 3,3 5 3 ядра, 1,1 ГГц 15 14 Zen Athlon Silver 3050C 2 2 от 2,3 до 3,2 5 2 ядра, 1,1 ГГц 15 14 Zen

Источник: AMD

Все пять процессоров получили дополнительную литеру «С» к своему названию. В данном случае она указывает лишь на то, что они предназначены для установки в хромбуки.

По заявлению AMD, хромбуки на базе Ryzen 7 3700C продемонстрируют существенный прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением хромбуков с ее процессорами. В частности, на 151% увеличится скорость обработки графики, на 104% - производительность в офисном ПО и на 153% - скорость вычислений при обработке фотографий.

Новые чипы, по заверениям AMD, существенно быстрее предыдущих в большинстве типовых задач

Напомним, что первые чипы для хромбуков AMD показала сравнительно недавно – в начале января 2019 г. на конференции CES 2019 в Лас-Вегасе, США.

Максимальная универсальность

По информации ресурса TechPowerUp, все пять процессоров, несмотря на существенные различия в возможностях видеоподсистемы, числе ядер и их тактовой частоты, подходят для хромбуков с экраном Full HD, а также для воспроизведения видео в этом же разрешении. Представители AMD заявили, что производительности интегрированных видеоядер хватит даже для запуска казуальных игр, да и облачный гейминг им тоже по силам.

AMD выпустила процессоры для хромбуков всех ценовых категорий

Несмотря на тот факт, что вся пятерка чипов проектировалась для использования именно в ноутбуках, они также могут устанавливаться и в другие устройства экосистемы Chrome OS, например в неттопах (хромбоксах) и гаджетах из сегмента интернета вещей. Решение об использовании процессоров в таких устройствах принимают непосредственно производители, AMD никаких ограничений в этом плане не накладывает.

Когда ждать

AMD не раскрывает точные даты выхода первых хромбуков на базе ее новых чипов в продажу, поскольку в данном случае все зависит непосредственно от самих вендоров. Тем не менее, она уверена, что ждать осталось совсем немного.

Популярностью среди пользователей Chrome OS явно не пользуется

Как отметили ее представители, до конца 2020 г. свет увидят, по меньшей мере, шесть таких хромбуков. Их производством в настоящее время занимаются компании Acer, Asus, HP и Lenovo.