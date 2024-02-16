Владельцы старых компьютеров спасены, покупать новый ПК ради Windows 11 не придется. Всех выручит Google

Google стал активно продвигать свою настольную платформу Chrome OS Flex в качестве полноценной альтернатив Windows 11. Он предлагает пользователям Windows 10, работающим на устаревших ПК, переходить именно на нее, а не на Windows 11. Делается это на фоне новостей, что грядущее масштабное обновление Windows 11 выведет систему из строя, если будет установлено на древние ПК.

Google поймал волну

Интернет-гигант Google начал предлагать пользователям Windows 10 отказываться от продуктов Microsoft и даже не смотреть в сторону Windows 11. Как пишет портал Tom’s Hardware, идея Google в том, чтобы склонить владельцев старых ПК, которые сейчас работают на базе Windows 10, к переходу на платформу Chrome OS Flex вместо обновления до Windows 11.

Chrome OS Flex существует два года, но популярностью не пользуется, чем Google не очень довольна. Сейчас она занимается ее продвижением на волне последних новостей от Microsoft, которая сама и на бесплатной основе делает рекламу всем сторонним операционным системам.

Как сообщал CNews, во второй половине 2024 г. Windows 11 получит масштабное обновление 24Н2, установка которого выведет ее из строя на очень старых, примерно 15-летних компьютерах. К тому же через полтора года Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 10, которая уже год как получает только патчи безопасности и лишь самые необходимые функциональные обновления.

На что давит Google

Поймав момент, Google решила за счет Microsoft повысить популярность своей ОС, которая с самого начала позиционировалась как платформа для морально устаревших ПК со слабым «железом». Переход на Chrome OS Flex, по мнению Google, закроет для пользователей Windows 10 вопрос с обновлениями, поскольку отказываться от Chrome OS Flex Google не планирует. Следовательно, система будет обновляться, а найденные в ней проблемы безопасности будут устраняться.

Владельцам старых ПК, не желающих тратить деньги на новое оборудование ради Windows 11. Google, фактически, предлагает сэкономить немалые деньги, с учетом того, сколько сейчас стоят десктопы и ноутбуки с более-менее достойной производительностью.

Как пишет Tom’s Hardware, есть и еще одна причина, по которой следует перейти на Chrome OS Flex, о которой Google не упоминает, но которая может оказаться весомой для самих пользователей. Выбор владельцев старых ПК в пользу этой системы вместо Windows 11, системные требования постоянно растут, предотвратит превращение миллионов компьютеров в электронные отходы, что пойдет на пользу планете.

Лучше, но не во всем

В дополнение к перечисленному ChromeOS Flex предоставляет множество других преимуществ, включая регулярные обновления безопасности, шифрование данных и потенциально повышенную производительность старых устройств. Она также обещает более низкие затраты на ИТ-поддержку, что делает ее привлекательным вариантом для бизнеса. Операционная система совместима с различными решениями Chrome Enterprise

Но есть в этой системе кое-что, что станет веской причиной для миллионов пользователей отказаться от перехода на нее и никогда больше не задумываться о нем. ChromeOS Flex – это всего лишь улучшенная, хотя и в чем-то упрощенная версия платформы Chrome OS, в основе которой лежит браузер Chrome. То есть основное, с чем умеет работать система – это веб-приложения, плюс есть поддержка Android-приложений, но не более того.

Chrome OS Flex не работает с программами под Windows, и не существует никакого эмулятора для их запуска. То есть софт, к которому пользователи привыкли за годы работы в Windows, придется оставить в прошлом – почти со 100-процентной вероятностью у него не будет версии под Chrome OS Flex.

Google постепенно решает эту проблему, предоставляя пользователям возможность потоковой передачи этих устаревших приложений, повышая адаптируемость ChromeOS в бизнес-среде, но он не может осуществлять потоковую передачу десятков тысяч используемых сегодня приложений. К тому же для потоковой передачи требуется стабильное подключение к Интернету, что несколько снижает привлекательность этого решения.

Пользователи прекрасно понимают, что переход на Chrome OS и Chrome OS Flex будет очень болезненным. Это отлично видно по доле рынка этих систем – в сумме Chrome OS, которая вышла в 2009 г., и двухлетняя Chrome OS Flex занимают лишь 1,78% на мировом рынке ПК против 73% у Windows и 16,11% у macOS (январь 2024 г., StatCounter).

Существуют более достойные альтернативы Windows 11 для старых компьютеров – это дистрибутивы Linux, в том числе и адаптированные для использования на древнем «железе». Один из них, Damn Small Linux, как сообщал CNews, в середине февраля 2024 г. внезапно масштабно обновился после 12-летнего анабиоза.