Вернулся к жизни легендарный сверхлегкий Linux, который был заброшен на 12 лет. Ubuntu, Mint и Red Hat до него далеко. Опрос

Авторы знаменитого проекта Damn Small Linux вернули его к жизни после 12-летнего перерыва в разработке. Главная особенность этого дистрибутива – крошечный по современным меркам размер, всего 699 МБ, что позволяет уместить его даже на CD-диске, чем не могут похвастаться Ubuntu, Mint и прочие «тяжеловесные» дистрибутивы. При этом в составе Damn Small Linux есть десятки базовых программ для ежедневного использования, то есть это полноценная ОС «из коробки».

Linux «на массе»

Операционная система Damn Small Linux получила первое обновление за 12 лет, обратил внимание портал The Register. Авторы проекта решили осовременить его с учетом современных тенденций развития операционных систем.

Проект Damn Small Linux, очень популярный в прошлом, существует с 2002 г., а первая стабильная сборка этого Linux-дистрибутива увидела свет в 2005 г. Основная концепция заключается в том, чтобы как можно сильнее уменьшить объем дистрибутива при сохранении возможности пользоваться им с комфортом.

Оригинальный Damn Small Linux «весил» всего 50 МБ (мегабайтов) и не менял размер вплоть до релиза своей теперь уже предпоследней версии в 2012 г. В 2024 г. дистрибутив «потяжелел» в 14 раз – отныне он весит 699 МБ. По словам автора, он намеренно целился именно в этот объем, чтобы образ умещался на CD-диске. Для сравнения, образ «народного» дистрибутива Linux Mint даже с самой простой и легкой оболочкой из доступных (XFCE) занимает 2,8 ГБ, то есть для него потребуется уже DVD-диск.

Меньше – не значит хуже

Damn Small Linux ориентирован в первую очередь на старые компьютеры, что кардинально отличает его от Windows 11. Последняя совсем скоро получит апдейт, который сделает ее непригодной для запуска на ПК 13-16-летней давности.

Автор проекта сумел уместить в 700 МБ полноценную ОС, которой можно пользоваться сразу после установки, не тратя время на поиск и инсталляцию дополнительных программ и драйверов. С таким подходом, по словам разработчика, ужать систему до прежних 50 МБ не представлялось возможным – по этой причине было принято решение увеличить размер образа до 700 МБ.

Такое ограничение тоже не случайно – если уж ориентироваться на старые ПК, то, в том числе, и на те, которые не умеют загружаться с USB-флешки и не имеют в своем арсенале DVD-привода.

В основе Damn Small Linux лежит другой дистрибутив со схожей идеей – AntiX, базирующийся на Debian. Но тот «весит» немного больше.

Простая жертва ради гигантской выгоды

Чтобы уместить полноценную ОС с графическим оконным интерфейсом, драйверами и софтом на один компакт-диск, автору пришлось вырезать из нее компоненты, которые едва ли пригодятся подавляющему большинству пользователей. Первыми «под нож» отправились переводы интерфейса – остался только английский язык в вариантах для США, Канады, Великобритании и Австралии. Также были ликвидированы документация и часть руководства пользователя. Все это при необходимости можно скачать и интегрировать в ОС дополнительно.

За счет этого высвободилось место под многочисленные утилиты. В составе обновленного Damn Small Linux есть почтовый клиент, браузер, редакторы текста, электронных таблиц и PDF-документов, графический редактор, проигрыватели аудио и видео, FTP-клиент, файловый менеджер и многое другое. Все это доступно по умолчанию, то есть сразу после установки ОС.

Кроме того, в отличие от старого Damn Small Linux 12-летней давности, новый дистрибутив имеет все apt-возможности Debian, поэтому его легко обновлять и устанавливать любой софт, который может понадобиться.

По информации The Register, после чистой установки Damn Small Linux, полноценная ОС из 2024 г., занимает всего лишь в пределах 3,3 ГБ дискового пространства и потребляет около 270 МБ оперативной памяти. В этом плане Damn Small Linux сопоставим с культовой Windows XP, вышедшей в 2001 г. Для сравнения, появившаяся спустя 20 лет Windows 11 занимает по умолчанию около 20 ГБ на системном диске и нуждается в 4 ГБ оперативной памяти.



