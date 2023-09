Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета

Microsoft выпустит особую веб-версию Windows 12, чтобы отнять часть рынка у Google Chrome OS. Основой системы станет браузер Edge, как и в Chrome в случае с Chrome OS. Операционка Google востребована только в образовательном сегменте – больше ей нигде не нашлось применения ввиду многочисленных ограничений. Вероятно, Microsoft тоже интересен этот рынок.

Microsoft Chrome OS

Корпорация Microsoft ведет разработку нестандартной для нее операционной системы, которая станет прямым конкурентом Chrome OS. Это детище Google для ноутбуков и неттопов начального уровня, завязанное на веб-приложения – ее главным компонентом является браузер Chrome.

Microsoft намерена выпустить подобную Chrome OS систему, которая будет представлять собой сильно облегченную настольную Windows. Как пишет профильный портал Windows Insider со ссылкой на приближенных к софтверному гиганту источников, ОС станет одной из нескольких модификаций пока еще не анонсированной Windows 12. Эта платформа, как сообщал CNews, уже находится в разработке, а ее релиз предварительно назначен на 2024 г.

Осведомленные о планах Microsoft источники утверждают, что упрощенная модификация Windows 12 может стать «истинным ответом» (true answer) Chrome OS. Вопрос здесь лишь в том, зачем именно Microsoft потребовалось «отвечать» Google, ведь Chrome OS более чем за 14 лет своего существования так и не смогла привлечь внимание мировой аудитории, обосновавшись лишь в сегменте ПК базового уровня для образовательных учреждений, и то далеко не во всех странах.

Фото: Jay Prajapati / Unsplash Новая Windows будет отличаться от привычных ОС Microsoft и подойдет определенно не всем

На глобальном рынке настольных ОС у Chrome OS лишь 3,32% против 67,27% у Windows, а в России – и вовсе 0,01%, согласно статистике StatCounter за август 2023 г. Даже выпуск летом 2022 г. ее отдельной версии Flex, предназначенной для самостоятельной установки на ПК под управлением Windows и macOS ничуть не улучшил ситуацию.

Очередная попытка Microsoft

Нельзя исключать, что Microsoft нацелена именно на образовательный сегмент, поскольку она неоднократно пыталась и пытается закрепиться в нем. Но делает она это при помощи совсем других инструментов – в ее семействе мобильных ПК Surface доступны совсем дешевые ноутбуки по цене до $200-250 (19,4-24,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2023 г.), целевой аудиторией которых она видит школьников. Также она совместно со своими партнерами в лице крупнейших поставщиков ПК иногда выпускает недорогие ноутбуки, тоже ориентированные на учащихся в школах, колледжах и вузах.

Нельзя отрицать, что Microsoft и раньше пыталась создать упрощенную версию Windows, хотя эти попытки в итоге были провальными. Например, у Windows 10 был суперлайт-режим S Mode, активация которого, вместо того, чтобы сделать систему легкой и избавить ее от ненужных компонентов, превращает ее в неудобную ОС, которой очень трудно пользоваться из-за топорных ограничений.

Поняв, что режим S Mode пользователей совершенно не устраивает, Microsoft решила пересмотреть его концепцию и на его основе выпустить отдельную ОС под названием Windows 10 X. Этот проект корпорация вела несколько лет, и поначалу он был ориентирован на устройства с двумя дисплеями, однако позже акценты были смещены в сторону дешевых ноутбуков.

Но увидеть свет Windows 10 X было не суждено. Microsoft свернула разработку проекта в мае 2021 г., ровно за месяц до анонса Windows 11.

Зависимость от интернета и искусственного интеллекта

Как и Chrome OS, новая система Microsoft будет очень зависима от стабильного подключения к интернету. Windows Insider пишет, что она не предназначена для замены традиционных версий Windows на настольных ПК , и что это будет совершенно новый вариант системы, адаптированный для конкретных рынков.

Microsoft уже подтвердила во внутренней записке, что формирует новую команду Windows and Web Experience для разработки следующих поколений Windows и веб-продуктов. В одном из списков вакансий также подтверждены планы компании «определить и предоставить следующее поколение возможностей и приложений Windows, охватывающих клиентские и облачные среды» (to define and deliver the next generation of Windows experiences and applications that span across Client and Cloud).

В другом списке вакансий, который к моменту выхода материала был удален, некий производитель микросхем подтвердил существование «следующего поколения Windows» со значительными улучшениями графики, ссылаясь на драйверы модели драйвера дисплея Windows (WDDM), пишет Windows Latest. Название компании портал не приводит.

О самой Windows 12 как об операционной системе пока известно не так много. CNews писал, что она, вероятнее всего, получит новую панель задач (таскбар) в стиле Apple macOS, как по дизайну, так и по функциональности, но сама Microsoft это пока не подтверждает.

Возможно, эта же панель станет частью и новой «облачной» Windows 12, которая будет конкурировать с Chrome OS. Также, по данным Windows Latest, центральными компонентами системы будут искусственный интеллект и браузер Edge. Последнее, впрочем, не удивляет – в Chrome OS все тоже завязано на Google Chrome. Однако детище Google выделяется хотя бы поддержкой Android-приложений, притом полноценной, и пока совершенно непонятно, что будущее творение Microsoft сможет противопоставить этому. Своей мобильной ОС у Microsoft, как известно, больше нет – Windows 10 Phone проиграла конкуренцию Android и iOS, и ее разработка была прекращена. Добавим также, что Chrome OS, в теории, способна запускать даже Windows-приложения.