Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук на новой Windows. Цена, видео

Microsoft анонсировала ноутбук Surface Laptop SE на базе процессора Intel Celeron и новой ОС Windows 11 SE. Лэптоп стоит около $250, и это прямой конкурент хромбукам с Google Chrome OS. Windows 11 SE представляет собой упрощенную версию Windows 11, из которой Microsoft убрала ряд второстепенных функций, основные оставив нетронутыми.

Бюджетные новинки Microsoft

Корпорация Microsoft выпустила новейший ноутбук Surface Laptop SE, ставший самым доступным в серии Surface и в принципе одним из самых дешевых мобильных ПК на современном мировом рынке. Как пишет портал The Verge, это ответ софтверного гиганта производителям так называемых «хромбуков», компактных ноутбуков на базе операционной системы Chrome OS.

Не ограничившись анонсом нового лэптопа, Microsoft показала еще и новую операционную систему, получившую название Windows 11 SE. Это упрощенная версия обычной Windows 11, лишившаяся части функций, но при этом не имеющая столь огромного количества ограничений как ее предшественница – Windows 10S.

Впервые о скором появлении Surface Laptop SE и новой Windows стало известно в конце октября 2021 г. На тот момент Microsoft тщательно скрывала все подробности о своих новинках.

Стоимость базовой версии Surface Laptop SE на американском рынке составляет $249 (17,8 тыс. руб. на 10 ноября 2021 г.). Приобрести его смогут исключительно школьники и студенты, а также учебные заведения. Его появление в российских магазинах пока крайне маловероятно ввиду того, что Microsoft не поставляет в Россию свои устройства линейки Surface.

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Однако у россиян все же есть шанс опробовать сверхдешевые ноутбуки на новой Windows без необходимости заказа Surface Laptop SE из-за рубежа без гарантии и с переплатой за доставку. Для этого, возможно, даже не придется ходить в школу или посещать лекции в вузах. По данным The Verge, свои ноутбуки на базе Windows 11 SE готовят как минимум компании Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo. Продукция подавляющего большинства из них представлена на российском рынке.

Релиз Surface Laptop SE в США состоится ближе к концу 2021 г. или в самом начале 2022 г. То же касается и ноутбуков с Windows SE от партнеров Microsoft.

Возможности ноутбука

Surface Laptop SE собран в полностью пластиковом корпусе, что позволило заметно удешевить его. Унаследовав трекпад и клавиатуру от более дорогого Surface Laptop Go, новое детище Microsoft получило самый обычный IPS-экран на 11,6 дюйма с разрешением 1366х768 пикселей. Здесь установлена матрица формата 16:9, что весьма нетипично для продукции Microsoft – еще в 2014 г. корпорация отказалась от такого соотношения сторон в пользу более классической 3:2.

Внешний вид Surface Laptop SE

В этом плане новинка Microsoft проигрывает ряду хромбуков. Получив компоненты от 550-долларового (39,2 тыс. руб.) Surface Laptop Go, она располагает менее современным дисплеем, нежели хромбук Lenovo Chromebook Duet. Этот мобильный ПК предлагает IPS-экран на 10,1 дюйма с разрешением 1920х1200 точек при той же цене в $249.

Собран Surface Laptop SE исключительно на процессорах Intel Celeron, другие CPU в данной модели недоступны. На выбор предоставлены чипы N4020 и N4120, выпускаемые с IV квартала 2019 г по 14-нанометровым нормам. Первый получил два ядра с частотой до 2,8 ГГц, во втором на частоте до 2,6 ГГц работают четыре ядра. Многопоточности в этих CPU нет.

Премьерный видеоролик Laptop SE

Surface Laptop SE предложен в версиях с 4 и 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 и 128 ГБ на базе модуля eMMC. Все доступные комплектации дополнены 1-мегапиксельной веб-камерой, которую Microsoft разместила в верхней рамке экрана, благодаря чему ей не пришлось городить «монобровь», как в новых MacBook Pro 2021.

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А вот проводных интерфейсов в Surface Laptop SE так же мало, как и в ранних MacBook Pro – по одному USB-A и USB-C. В наличии отдельные разъем зарядки и вход под наушники, слота под карты памяти нет.

По своей прочности пластиковый корпус заметно уступает металлическому

С учетом целевой аудитории Surface Laptop SE Microsoft сделала его максимально ремонтопригодным. В нем используются винты крепления с обычными шляпками, и школьные ИТ-администраторы смогут без особого труда заменить в нем экран, батарею, клавиатуру и даже системную плату.

Характерные особенности новой Windows

Windows 11 SE – это вторая попытка Microsoft создать дешевую и современную Windows после Windows 10S. Последняя буквально кишит ограничениями, нередко мешающими пользоваться ею. Например, она не позволяет устанавливать программы из сторонних источников – доступен только магазин Microsoft Store, ассортимент которого на момент запуска Windows 10S был, мягко говоря, очень скудным.

Исправить ситуацию Microsoft хотела при помощи новой ОС Windows 10X. Как сообщал CNews, этот проект так и не был представлен широкой публике – Microsoft свернула его разработку в конце мая 2021 г., за месяц до анонса полноценной Windows 11.

Новая Windows 11 SE оптимизирована для работы с Edge, Office и облачными сервисами Microsoft. Однако в ней сохранена возможность установки сторонних приложений, в том числе Zoom и Chrome, и ставить их можно из любых источников. Привязки к Microsoft Store здесь нет. Более того, по умолчанию новая ОС поставляется без этого магазина.

Windows 11 SE сохранила все основные особенности интерфейса полноценной Windows 11

Как пишет The Verge, в общей массе изменения в Windows 11 SE на фоне полноценной Windows 11 весьма незначительны. Из режима Snap, позволяющего располагать на одном экране несколько окон, пропали все макеты, кроме одного. Также в системе больше нет виджетов, перенесенных в обычную Windows 11 прямиком из древней Windows Vista. Microsoft считает, что они отвлекают школьников и студентов от учебы.

В дополнение к этому Windows 11 SE позволяет запускать программы только в полноэкранном режиме – оконный режим в этой системе отключен. Также система по умолчанию выполняет резервное копирование документов в облако OneDrive.

Новая ОС получила и особенную версию браузера Edge. В 2019 г., как сообщал CNews, он переехал на движок, использующийся в Google Chrome и получил поддержку соответствующих расширений. В Edge для обычной Windows 11 она по умолчанию отключена, тогда как в версии для Windows 11 SE она, наоборот, активна.

Еще одно отличие Windows 11 SE заключается в наборе предустановленного ПО. В список входят бесплатный мессенджер Teams, пакет программ Office, OneNote, а также приложения Minecraft for Education и Flipgrid.